Pulisic a souligné que son remplacement après 45 minutes de jeu était principalement une mesure de précaution.

« J'ai pris un petit coup », a-t-il expliqué après la rencontre. « J'espère que ce n'est rien, je prends juste quelques précautions aujourd'hui, mais je suis confiant pour la suite. »

Il a précisé que le coup avait été porté à sa jambe gauche. Remplacé juste avant la mi-temps, l’attaquant de 27 ans avait auparavant brillé, déboulant avec aisance face à deux défenseurs et provoquant l’ouverture du score des États-Unis, un c.s.c. de Damián Bobadilla dès la 7^e minute.





À suivre...

Ryan Tolmich a contribué à cet article depuis Inglewood, en Californie.