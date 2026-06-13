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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« J’espère que ce n’est rien », déclare Christian Pulisic, la star de l’équipe nationale américaine, expliquant qu’un coup reçu en première mi-temps l’a contraint à quitter prématurément le terrain

Etats-Unis vs Paraguay
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C. Pulisic

Christian Pulisic a expliqué avoir subi une blessure suite à un coup de pied, ce qui a entraîné son remplacement juste avant la seconde période de la large victoire 4-1 des États-Unis face au Paraguay lors de leur premier match à domicile de la Coupe du monde. Malgré l’absence de l’ailier vedette après la mi-temps, le groupe de Mauricio Pochettino a poursuivi son effort offensif et établi un nouveau record de buts marqués en une rencontre dans l’histoire de la compétition.


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je suis confiant, tout devrait bien se passer. »

    Pulisic a souligné que son remplacement après 45 minutes de jeu était principalement une mesure de précaution.

    « J'ai pris un petit coup », a-t-il expliqué après la rencontre. « J'espère que ce n'est rien, je prends juste quelques précautions aujourd'hui, mais je suis confiant pour la suite. »

    Il a précisé que le coup avait été porté à sa jambe gauche. Remplacé juste avant la mi-temps, l’attaquant de 27 ans avait auparavant brillé, déboulant avec aisance face à deux défenseurs et provoquant l’ouverture du score des États-Unis, un c.s.c. de Damián Bobadilla dès la 7^e minute.


    À suivre...

    Ryan Tolmich a contribué à cet article depuis Inglewood, en Californie.

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