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« J'espère qu'on remportera la Coupe du monde avec lui et pour lui » : Vitinha, coéquipier de Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal, dévoile l'influence de ce dernier dans les vestiaires
À la conquête de la gloire mondiale
Vitinha a souligné l’influence de Ronaldo au sein de la sélection portugaise, alors que le groupe se prépare pour la Coupe du monde 2026. Évoluant désormais à Al Nassr en Arabie saoudite, le capitaine reste une figure clé des Lusitaniens malgré le crépuscule de sa carrière.
Alors que les préparatifs se poursuivent pour ce tournoi élargi qui se déroulera en Amérique du Nord, sa présence au sein de l’équipe nationale continue de façonner les ambitions de la sélection. S’adressant à la FIFA, Vitinha a clairement indiqué que les joueurs portugais sont motivés par l’opportunité de remporter le seul grand trophée international qui a échappé à leur capitaine.
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Vitinha dévoile l'influence de Ronaldo au sein de l'équipe
Vitinha assure que le leadership et le professionnalisme de Ronaldo maintiennent l’équipe dans la bonne direction. Malgré les interrogations sur sa place dans le onze de départ, le milieu de terrain affirme que l’éthique de travail de l’attaquant reste inégalée.
« Il [Ronaldo] est l’un des plus grands joueurs de l’histoire », a déclaré Vitinha. « Je suis très fier de partager le vestiaire avec lui, d’apprendre à ses côtés et d’être témoin de son professionnalisme chaque jour. J’espère que nous pourrons remporter la Coupe du monde avec lui et pour lui aussi. »
« Son approche du football est exemplaire : extrêmement professionnelle et sérieuse. Il ne laisse rien au hasard. Il entre sur le terrain en sachant qu’il est prêt à 100 % et qu’il a fait tout son possible pour l’équipe. »
« L’unique objectif, c’est la victoire. »
Vitinha a reconnu que, si l’ambition du Portugal est bien de remporter la Coupe du monde, le parcours s’annonce ardu. Il a insisté sur le fait que l’équipe se concentre pour l’instant sur l’objectif de gagner chaque match.
« Nous voulons simplement gagner », a-t-il affirmé. « Nous savons que ce sera difficile, mais nous savons aussi qu’il est inutile de trop penser à la finale ou à soulever le trophée pour l’instant, même si c’est notre objectif. Il faut avancer pas à pas : c’est toujours la meilleure approche. Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la phase de groupes. Si nous y obtenons de bons résultats, nous pourrons alors commencer à voir plus loin. »
- AFP
Le Portugal mise sur un subtil équilibre entre jeunesse et expérience.
Les ambitions du Portugal pour la Coupe du monde 2026 dépendront de la capacité de l’équipe à allier ses jeunes talents émergents au leadership de Cristiano Ronaldo. Le sélectionneur Roberto Martinez doit dévoiler sa liste définitive pour le tournoi nord-américain dans le courant de la journée. Lors de la prochaine Coupe du monde, les Portugais évolueront dans le groupe K aux côtés de la République démocratique du Congo, de l’Ouzbékistan et de la Colombie.