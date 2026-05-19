« J'espère qu'on remportera la Coupe du monde avec lui et pour lui » : Vitinha, coéquipier de Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal, dévoile l'influence de ce dernier dans les vestiaires

Vitinha assure que le leadership et le professionnalisme de Ronaldo maintiennent l’équipe dans la bonne direction. Malgré les interrogations sur sa place dans le onze de départ, le milieu de terrain affirme que l’éthique de travail de l’attaquant reste inégalée.

« Il [Ronaldo] est l’un des plus grands joueurs de l’histoire », a déclaré Vitinha. « Je suis très fier de partager le vestiaire avec lui, d’apprendre à ses côtés et d’être témoin de son professionnalisme chaque jour. J’espère que nous pourrons remporter la Coupe du monde avec lui et pour lui aussi. »

« Son approche du football est exemplaire : extrêmement professionnelle et sérieuse. Il ne laisse rien au hasard. Il entre sur le terrain en sachant qu’il est prêt à 100 % et qu’il a fait tout son possible pour l’équipe. »