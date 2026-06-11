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« J’espère qu’ils réussiront un grand coup » : le milieu de terrain de l’équipe nationale américaine, Tyler Adams, réagit à la célébration virale des Knicks après leur remontée historique en Finale NBA
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Les Knicks se dirigent vers la victoire
Les Knicks ont effacé un retard de 29 points pour surprendre les Spurs et s’offrir une victoire cruciale lors du match 3. Parmi les millions de spectateurs restés bouche bée, figurait Adams, supporter passionné des Knicks, lorsque le rebond d’OG Anunoby a permis à la franchise new-yorkaise de prendre l’avantage. U.S. Soccer a immortalisé sa célébration avec ses coéquipiers.
Les New York Knicks n’ sont plus qu’à une victoire de mettre fin à cinquante ans de disette en NBA pour la franchise et la ville. Si Adams, 27 ans, n’a pas connu toute cette angoisse, il a vécu de nombreux hauts et bas en tant que supporter du club.
« Évidemment, en tant qu’enfant de New York, ayant grandi en tant que fan des Knicks avec ma famille, oui, c’est un moment spécial », a déclaré Adams à propos de cette victoire. « J’espère qu’ils pourront réaliser quelque chose d’exceptionnel. »
À l'occasion de sa fête
Adams a reconnu s’être laissé emporter par l’instant.
« Tout aurait pu arriver. J’ai perdu connaissance au milieu de tout ça. Je suis content qu’on soit là aujourd’hui pour participer à un nouvel entraînement », a-t-il déclaré.
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Les Knicks comme source d’inspiration et les rivalités dans les vestiaires de la NBA
Les Knicks attendent depuis des décennies de s'imposer comme des prétendants au titre, et on a demandé à Adams si leur parcours pouvait être une source d'inspiration.
« C’est assez captivant », a déclaré Adams. « Je pense que le fait qu’ils soient en quelque sorte les outsiders de la Conférence Est et qu’ils réalisent quelque chose d’exceptionnel comme ils le font en ce moment, ça m’inspire aussi, mais je suis fan des New York Knicks. »
Toutefois, l’enthousiasme n’est pas universel dans le vestiaire, Adams pointant du doigt quelques « détracteurs » des Knicks parmi ses coéquipiers.
« Brenden est un fan des Sixers, il ne peut pas ouvrir la bouche », a-t-il lancé. « Haji Wright est aussi un grand détracteur en ce moment, mais j’adore toute cette énergie. C’est bon pour l’ambiance ; c’était un vrai spectacle. »
Et maintenant ?
L'équipe nationale américaine de football entamera vendredi sa campagne pour la Coupe du monde en accueillant le Paraguay à Los Angeles.
Ryan Tolmich, de GOAL, a contribué à cet article depuis Irvine, en Californie.