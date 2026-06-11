Les Knicks ont effacé un retard de 29 points pour surprendre les Spurs et s’offrir une victoire cruciale lors du match 3. Parmi les millions de spectateurs restés bouche bée, figurait Adams, supporter passionné des Knicks, lorsque le rebond d’OG Anunoby a permis à la franchise new-yorkaise de prendre l’avantage. U.S. Soccer a immortalisé sa célébration avec ses coéquipiers.

Les New York Knicks n’ sont plus qu’à une victoire de mettre fin à cinquante ans de disette en NBA pour la franchise et la ville. Si Adams, 27 ans, n’a pas connu toute cette angoisse, il a vécu de nombreux hauts et bas en tant que supporter du club.

« Évidemment, en tant qu’enfant de New York, ayant grandi en tant que fan des Knicks avec ma famille, oui, c’est un moment spécial », a déclaré Adams à propos de cette victoire. « J’espère qu’ils pourront réaliser quelque chose d’exceptionnel. »