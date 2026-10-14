Manchester City reste engagé dans une bataille juridique sans précédent concernant sa gestion financière. Une commission indépendante a récemment jugé le club coupable de 114 infractions au règlement de la Premier League, commises entre 2009 et 2018.

La Premier League accuse le club mancunien d’avoir utilisé de « faux » contrats de sponsoring pour gonfler artificiellement ses revenus de 900 millions de livres sterling. City nie catégoriquement ces accusations et maintient qu’il est totalement innocent. Le club de l’Etihad affirme disposer de « preuves irréfutables » à l’appui de sa défense. Il soutient que les contrats de sponsoring en question étaient parfaitement légitimes et financés directement par le gouvernement d’Abou Dhabi, et non par ses propriétaires, l’Abu Dhabi United Group.

Malgré le verdict de culpabilité rendu par la commission indépendante, la décision définitive concernant la sanction qui en découlera n’est pas attendue avant la fin de l’année.



