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« J’espère qu’ils pourront éviter des sanctions » : Luis Enrique défend Manchester City et s’exprime sur le verdict concernant les accusations financières avant leur choc en Ligue des champions
Coup de tonnerre financier en Premier League
Manchester City reste engagé dans une bataille juridique sans précédent concernant sa gestion financière. Une commission indépendante a récemment jugé le club coupable de 114 infractions au règlement de la Premier League, commises entre 2009 et 2018.
La Premier League accuse le club mancunien d’avoir utilisé de « faux » contrats de sponsoring pour gonfler artificiellement ses revenus de 900 millions de livres sterling. City nie catégoriquement ces accusations et maintient qu’il est totalement innocent. Le club de l’Etihad affirme disposer de « preuves irréfutables » à l’appui de sa défense. Il soutient que les contrats de sponsoring en question étaient parfaitement légitimes et financés directement par le gouvernement d’Abou Dhabi, et non par ses propriétaires, l’Abu Dhabi United Group.
Malgré le verdict de culpabilité rendu par la commission indépendante, la décision définitive concernant la sanction qui en découlera n’est pas attendue avant la fin de l’année.
- AFP
Enrique défend le mérite sportif de Manchester City
À l’approche du match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, Enrique a apporté son soutien au club mancunien. Si Enzo Maresca est désormais aux commandes à l’Etihad, Enrique a salué le travail accompli par son ancien coéquipier au FC Barcelone et prédécesseur de Maresca, Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol a reconnu que le club faisait l’objet d’un examen intense, tout en soulignant son indéniable domination sur le terrain.
« Il y a beaucoup de bruit autour de Manchester City, comme c’est souvent le cas autour des grands clubs, a déclaré Enrique. Il faut simplement attendre de voir quelle sera la décision finale.
« J’espère que tout se passera bien pour Manchester City, car je trouve que ce club a accompli des choses incroyables sur le terrain ces dernières années. Il a certainement mérité de remporter sur le terrain tous les trophées qu’il a gagnés. »
Enrique a réaffirmé sa conviction que les succès sportifs du club ne devaient pas être ternis par les controverses concernant sa direction. Il a ajouté : « Les trophées que l’on remporte sur le terrain restent sur le terrain. Ils méritaient de les gagner et j’espère qu’ils pourront éviter la sanction. »
Dans l’attente d’une décision définitive
Alors que le monde du football mesure les conséquences de ces accusations, l’attente d’une décision définitive se poursuit. Enrique a refusé d’entrer dans les détails juridiques, préférant se concentrer sur la décision à venir.
« Maintenant, nous devons attendre de voir ce que décideront les autorités ou ce que dira le juge », a expliqué l’entraîneur du PSG. Il a également précisé que toute conversation personnelle à ce sujet resterait strictement confidentielle, évoquant l’amitié qui le lie toujours à l’ancien entraîneur de Manchester City : « Mais nous devons attendre. Ce que j’ai à dire à Pep, je le lui dirai en privé. »
Sur la scène nationale, ce feuilleton a clairement pesé sur l’atmosphère autour du club. Pour son premier match de Premier League après le verdict, l’équipe de Maresca s’est imposée 3-0 face à Liverpool dimanche. Les joueurs ont toutefois reçu un accueil hostile : à leur entrée sur la pelouse d’Anfield, ils ont été accueillis par de fortes huées et des sifflets.
- AFP
Un choc entre géants européens se profile
Les hommes de Maresca doivent désormais mettre de côté les polémiques qui les entourent sur la scène nationale pour se préparer à un immense défi européen. City s’apprête à affronter le PSG d’Enrique lors d’un choc très attendu en Ligue des champions, qui opposera le géant anglais au champion de France en titre.
Pour City, le défi immédiat consiste à rester concentré sur le terrain malgré les distractions liées aux événements en dehors du terrain. Obtenir un résultat positif face au champion en titre enverrait un signal fort et prouverait que l’effectif reste pleinement déterminé à remporter des trophées majeurs sous la direction de Maresca.
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