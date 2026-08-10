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« J’espère qu’il reviendra » : la star de Barcelone Fermin Lopez sort du silence sur le transfert choc de Ronald Araujo à Liverpool et évoque les liens de transfert avec Rodri et Ferran Torres
Fermin réagit au transfert d'Araujo à Anfield
Le milieu de terrain du Barça a exprimé sa déception après le départ d’Araujo, après la révélation d’un accord entre Liverpool et le défenseur pour un prêt d’une saison. L’international uruguayen, qui faisait partie des principaux capitaines du club, semble se diriger vers la Premier League pour relancer sa carrière après une période difficile en Catalogne.
Évoquant ce transfert, Lopez a adressé un message émouvant à son coéquipier sur le départ, déclarant à SPORT : « Il est venu dire au revoir. C’est dommage, parce que c’est un capitaine et j’ai une bonne relation avec lui. Il a pris la décision de continuer à se développer et j’espère qu’il reviendra la saison prochaine. »
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Réponse aux spéculations concernant Rodri et Ferran Torres
La conversation s’est rapidement tournée vers d’autres dossiers de transfert très médiatisés qui dominent actuellement les gros titres en Espagne. Fermin a été interrogé sur la possibilité de voir Rodri, capitaine de l’Espagne, rejoindre le Barça, malgré des informations selon lesquelles Manchester City a rejeté la première offre de Barcelone pour le milieu de terrain. « Je n’ai aucune information à ce sujet, mais tout ce que Deco et le directeur sportif décideront me conviendra, a ajouté le joueur de 23 ans. Tout le monde sait que Rodri est un grand joueur. Je ne veux pas trop m’impliquer là-dedans. C’est un manque de respect envers ceux qui sont déjà ici. »
Fermin a également évoqué l’avenir incertain de Torres, alors que les informations se multiplient selon lesquelles son compatriote a informé le Barça de son désir de rejoindre le PSG cet été. Ayant noué des liens étroits avec l’attaquant, Fermin a hésité à alimenter davantage les spéculations concernant un départ vers la capitale française. Il a poursuivi : « Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que je n’ai pas les informations nécessaires. C’est un bon coéquipier et un ami ; j’espère qu’il décidera de ce qu’il y a de mieux pour lui. »
Surmonter une blessure et retrouver la forme
Pour Fermin lui-même, le retour lors de la pré-saison représente un triomphe personnel après un éprouvant processus de récupération durant l’été. Une fracture du cinquième métatarsien l’a cruellement privé d’une place dans l’équipe de Luis de la Fuente, qui a fini par remporter la Coupe du monde 2026, mais il a travaillé sans relâche pour retrouver sa place dans les plans de l’équipe première.
Après une prestation marquante lors d’une victoire 1-0 en amical contre Nottingham Forest, au cours de laquelle il a obtenu le penalty transformé par Raphinha, Fermin a admis qu’il travaillait encore pour retrouver toute sa vivacité. « Bien. Je dois encore retrouver le rythme, mais je me suis senti bien. Je voulais jouer. L’été a été très difficile, mais je vais déjà bien et j’attends cette saison avec impatience. »
Le retour du milieu de terrain tombe à point nommé pour Flick, surtout compte tenu du départ de figures importantes et de la perte potentielle de profondeur offensive. Fermin devrait assumer davantage de responsabilités dans l’entrejeu alors que le club traverse une période de transition.
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À l’aube de la nouvelle saison
Alors que Barcelone poursuit sa préparation en vue de la nouvelle saison, l’accent reste mis sur l’intégration de nouvelles idées tout en gérant les conséquences de départs très médiatisés. Le départ d’Araujo laisse un vide en matière de leadership qui devra être comblé, tandis que la possible arrivée de Rodri constituerait un signal fort de la part de la direction.
Les prochaines semaines seront cruciales pour le géant catalan, qui cherche à finaliser son effectif avant la fermeture du mercato. Alors que les négociations entre clubs pour Rodri se poursuivent et que les formalités du prêt d’Araujo à Liverpool sont en train d’être bouclées, le visage de l’équipe change rapidement. Pour Fermin, l’objectif reste simple : rester en forme et apporter sa contribution à une équipe en pleine réorganisation.
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