La conversation s’est rapidement tournée vers d’autres dossiers de transfert très médiatisés qui dominent actuellement les gros titres en Espagne. Fermin a été interrogé sur la possibilité de voir Rodri, capitaine de l’Espagne, rejoindre le Barça, malgré des informations selon lesquelles Manchester City a rejeté la première offre de Barcelone pour le milieu de terrain. « Je n’ai aucune information à ce sujet, mais tout ce que Deco et le directeur sportif décideront me conviendra, a ajouté le joueur de 23 ans. Tout le monde sait que Rodri est un grand joueur. Je ne veux pas trop m’impliquer là-dedans. C’est un manque de respect envers ceux qui sont déjà ici. »

Fermin a également évoqué l’avenir incertain de Torres, alors que les informations se multiplient selon lesquelles son compatriote a informé le Barça de son désir de rejoindre le PSG cet été. Ayant noué des liens étroits avec l’attaquant, Fermin a hésité à alimenter davantage les spéculations concernant un départ vers la capitale française. Il a poursuivi : « Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que je n’ai pas les informations nécessaires. C’est un bon coéquipier et un ami ; j’espère qu’il décidera de ce qu’il y a de mieux pour lui. »



