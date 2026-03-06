Getty Images Sport
« J'espère qu'il a été piraté ! » - Patrice Evra critique Paul Scholes pour ses propos sur Michael Carrick et rappelle à Gary Neville son passage désastreux à Valence pour appeler à soutenir le manager de Manchester United
Evra appelle à l'unité à Old Trafford
La légende de Manchester United, Patrice Evra, a lancé une attaque cinglante contre ses anciens coéquipiers Paul Scholes et Gary Neville, leur demandant de faire preuve de plus de respect envers l'entraîneur par intérim Michael Carrick. La sortie du Français fait suite à une intense critique à l'encontre de Carrick après une récente baisse de forme, malgré le fait que l'entraîneur ait ramené le club dans la course à la Ligue des champions.
Les tensions ont atteint leur paroxysme après que Scholes aurait publié un message sarcastique sur les réseaux sociaux à la suite de la défaite 2-1 de Manchester United contre Newcastle, leur première défaite sous la houlette du technicien de 44 ans. Evra a admis avoir été choqué par le caractère public de cette critique, soulignant le contraste entre l'image médiatique actuelle de Scholes et sa nature réservée lorsqu'ils jouaient ensemble.
D'anciens coéquipiers s'échangent des coups dans les médias
Evra a fermement déclaré que Carrick avait fait un excellent travail à Old Trafford et a exhorté ses anciens coéquipiers à soutenir l'entraîneur par intérim. S'adressant à Stake, il a déclaré : « J'espère que l'histoire Instagram de Paul Scholes est fausse, j'espère qu'il a été piraté. Pour être honnête, cela ne me surprend pas de la part de Scholesy. C'était le joueur le plus discret avec lequel j'ai joué dans toute ma carrière. Aujourd'hui, dans les médias, il fait des déclarations fracassantes. Je ne comprends vraiment pas le manque de soutien envers Michael Carrick ; il est l'un des nôtres et il fait du très bon travail.
Scholesy a fait des analyses négatives, mais Roy Keane et Gary Neville aussi. Cela m'agace parce que nous voulons être dans le top 4, et ces commentaires sont inutiles. Mais c'est ce que vous faites quand vous travaillez à la télévision. Vous ne pouvez pas être positif, vous devez être négatif. Les gens n'oublient pas ce qu'ils ont fait en tant qu'entraîneurs. En tant que joueurs, ce sont des légendes, mais en tant qu'entraîneurs, ils n'ont pas fait du bon travail. »
Défendre le bilan du manager intérimaire
Evra a insisté sur le fait que le travail accompli par l'ancien entraîneur de Middlesbrough méritait davantage de reconnaissance que celle que lui accordaient les experts. Il a exhorté l'équipe et les supporters à ignorer le « bruit » généré par ceux qui ont autrefois partagé le vestiaire avec l'actuel entraîneur, qui les a menés à une victoire 2-0 contre Manchester City lors de son premier match à la tête de l'équipe, suivie d'une victoire 3-2 à Arsenal.
L'ancien arrière gauche a réservé ses critiques les plus acerbes à Neville, faisant référence au passage désastreux de l'expert à Valence, où il n'a remporté que 10 victoires en 28 matchs. « J'ai dit à Neville : "C'est facile de parler à la télévision. Quand tu étais à Valence, ils t'ont demandé de la paella, et tu leur as donné du fish and chips" », a-t-il ajouté. « Au bout de trois mois, ils t'ont dit au revoir. Alors, pour eux, mettre fin à la carrière d'un entraîneur, c'est un peu trop. »
Une période cruciale pour les Red Devils
Manchester United se bat actuellement pour terminer parmi les quatre premiers, après avoir enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs de Premier League. Les hommes de Carrick occupent actuellement la troisième place du classement avec 51 points en 29 matchs, soit le même nombre que leur prochain adversaire, Aston Villa, qui occupe la quatrième place.
