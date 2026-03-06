« J'espère qu'il a été piraté ! » - Patrice Evra critique Paul Scholes pour ses propos sur Michael Carrick et rappelle à Gary Neville son passage désastreux à Valence pour appeler à soutenir le manager de Manchester United

Evra a fermement déclaré que Carrick avait fait un excellent travail à Old Trafford et a exhorté ses anciens coéquipiers à soutenir l'entraîneur par intérim. S'adressant à Stake, il a déclaré : « J'espère que l'histoire Instagram de Paul Scholes est fausse, j'espère qu'il a été piraté. Pour être honnête, cela ne me surprend pas de la part de Scholesy. C'était le joueur le plus discret avec lequel j'ai joué dans toute ma carrière. Aujourd'hui, dans les médias, il fait des déclarations fracassantes. Je ne comprends vraiment pas le manque de soutien envers Michael Carrick ; il est l'un des nôtres et il fait du très bon travail.

Scholesy a fait des analyses négatives, mais Roy Keane et Gary Neville aussi. Cela m'agace parce que nous voulons être dans le top 4, et ces commentaires sont inutiles. Mais c'est ce que vous faites quand vous travaillez à la télévision. Vous ne pouvez pas être positif, vous devez être négatif. Les gens n'oublient pas ce qu'ils ont fait en tant qu'entraîneurs. En tant que joueurs, ce sont des légendes, mais en tant qu'entraîneurs, ils n'ont pas fait du bon travail. »