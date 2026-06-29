« J'espère ne plus repartir » : Enzo Maresca veut s'appuyer sur « le style et la philosophie » de Pep Guardiola, explique l'entraîneur à propos de son troisième passage à Manchester City

Manchester City a officiellement tourné la page en nommant Maresca comme nouvel entraîneur, concluant ainsi un processus de négociation long et chaotique, qui avait failli capoter en raison d’un désaccord avec Chelsea sur les conditions d’indemnisation. L’Italien hérite d’un défi colossal : succéder à Pep Guardiola sous la pression d’un public exigeant.

Lors de sa première interview accordée au site officiel deCity depuis sa prise de fonction, Maresca a clairement indiqué qu’il se sentait profondément attaché au club et qu’il espérait que ce passage serait le plus long de sa carrière. « Je suis très enthousiaste, très enthousiaste pour de nombreuses raisons. La première, c’est l’envergure du club ; cela a sans aucun doute été l’une des raisons de mon choix », a-t-il expliqué. « C’est la troisième fois que je travaille ici, à City. J’espère que ce sera la dernière fois que j’y reviens et que je ne repartirai plus ! »