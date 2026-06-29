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« J'espère ne plus repartir » : Enzo Maresca veut s'appuyer sur « le style et la philosophie » de Pep Guardiola, explique l'entraîneur à propos de son troisième passage à Manchester City
Un retour aux sources pour l'ancien entraîneur de Chelsea
Manchester City a officiellement tourné la page en nommant Maresca comme nouvel entraîneur, concluant ainsi un processus de négociation long et chaotique, qui avait failli capoter en raison d’un désaccord avec Chelsea sur les conditions d’indemnisation. L’Italien hérite d’un défi colossal : succéder à Pep Guardiola sous la pression d’un public exigeant.
Lors de sa première interview accordée au site officiel deCity depuis sa prise de fonction, Maresca a clairement indiqué qu’il se sentait profondément attaché au club et qu’il espérait que ce passage serait le plus long de sa carrière. « Je suis très enthousiaste, très enthousiaste pour de nombreuses raisons. La première, c’est l’envergure du club ; cela a sans aucun doute été l’une des raisons de mon choix », a-t-il expliqué. « C’est la troisième fois que je travaille ici, à City. J’espère que ce sera la dernière fois que j’y reviens et que je ne repartirai plus ! »
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Poursuivre la philosophie de Guardiola
Plutôt que de démanteler les fondations posées par son prédécesseur, Maresca mise sur l’évolution et la continuité. Il connaît mieux que quiconque l’ADN du club, ayant précédemment dirigé l’équipe de formation d’élite et été un membre clé du staff de Guardiola lors de la saison historique 2022-2023, couronnée par un triplé.
Convaincu que sa connaissance approfondie des rouages du club est un atout, il a déclaré : « Si je suis ici, c’est sans doute aussi parce que le club souhaite conserver le même style de jeu et la même philosophie. Nous allons nous efforcer de faire ce qui compte le plus dans le football : gagner et remporter des titres importants. Ensuite, le quotidien dictera également ma manière de travailler. »
Le défi d'une décennie en or
Maresca mesure pleinement la pression qui accompagne son arrivée sur le banc de Manchester City, laissé vacant par Guardiola après un mandat historique couronné de 20 trophées. Ce bilan exceptionnel inclut six titres de Premier League et cinq victoires en Carabao Cup. Sa domination nationale s’étend aussi à trois FA Cups et trois Community Shields, tandis que, sur la scène continentale et mondiale, le stratège catalan a guidé le club vers une Ligue des champions, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs.
« C’est un défi immense, pour de nombreuses raisons. Tous ces succès remportés au cours des 10 à 15 dernières années… Mais en même temps, c’est un beau défi », conclut Maresca. « C’est passionnant, car l’objectif est de poursuivre sur la lancée de la dernière décennie ou des dernières années, où tout s’est très bien passé. »
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Chelsea s'en prend violemment à Maresca
Chelsea a lancé une attaque sans précédent et cinglante contre Maresca à la suite de sa présentation officielle en tant qu’entraîneur de City, publiant un communiqué furieux dans lequel le club a délibérément refusé de mentionner le nom de son ancien entraîneur. Le club de l’ouest londonien a clairement exprimé son ressentiment face à son départ en cours de saison, le 1er janvier, reprochant explicitement à l’Italien d’avoir perturbé et compromis sa saison 2025-2026, qualifiée de « extrêmement décevante ».
Le communiqué a accusé l’Italien de double allégeance, affirmant qu’il avait manifesté dès l’automne dernier son désir de succéder à Guardiola, alors même qu’il était lié par un contrat à long terme. Les Blues se sont dit profondément déçus par la démission inattendue et soudaine de l’entraîneur en décembre 2025, estimant que « sa tête et son cœur étaient déjà tournés vers un autre club ».