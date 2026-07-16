« J'espère ne pas être si stupide ! » Cristian Romero répond sèchement à Gary Neville après ses critiques sur la « pire paire de défenseurs centraux », tout en savourant la victoire de l'Argentine face à l'Angleterre en Coupe du monde

Neville a semé le trouble sur le podcast « Overlap » en remettant en cause la fiabilité du duo Romero-Martinez. Il avait précédemment déclaré : « On dirait qu’ils encaissent un but à eux deux à chaque match. Mais quand on les regarde, ils marquent des buts, font des têtes, ils sont littéralement partout — c’est incroyable. Je les considère comme la meilleure et la pire charnière centrale du monde : capables du meilleur une minute, puis d’un passage du sublime au ridicule la suivante. »

Martínez, lui, a refusé de rester muet et a défendu son partenaire face à la surveillance médiatique constante qui accompagne les joueurs de Premier League. « On est habitués à ce que les gens parlent sans cesse de nous. On dirait qu’ils aiment ça, et on répond sur le terrain, c’est tout, toujours avec respect », a expliqué le défenseur de Manchester United alors que les champions du monde célébraient une nouvelle étape historique.



