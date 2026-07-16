Neville a mis le feu aux poudres lors de son intervention chez Sky Bet en remettant en question la fiabilité du duo Romero-Martínez. Il avait précédemment déclaré : « On dirait qu’ils encaissent un but à eux deux à chaque match. Mais quand on les regarde, ils marquent des buts, font des têtes, ils sont littéralement partout – c’est incroyable. Je les considère comme la meilleure et la pire charnière centrale du monde. Capables d’être incroyables, puis de passer du sublime au ridicule d’une minute à l’autre. »

Martinez a aussitôt contre-attaqué, défendant la position de son coéquipier face à la surveillance médiatique constante qui accompagne leur retour en Premier League : « On est habitués à ce que les gens parlent sans cesse de nous. On dirait qu’ils aiment ça, et on répond sur le terrain, c’est tout, toujours avec respect », a expliqué le défenseur de Manchester United alors que les champions du monde célébraient une nouvelle étape historique.



