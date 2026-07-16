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« J’espère ne pas être si stupide ! » Cristian Romero répond avec fermeté à Gary Neville, qui avait qualifié la charnière argentine de « pire paire de défenseurs centraux », avant de savourer la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre en Coupe du monde
Romero contre-attaque Neville
L'ancien défenseur de Manchester United avait vivement critiqué le duo défensif argentin, mais Romero a rapidement réglé ses comptes dès le coup de sifflet final à Atlanta.
« J’espère qu’à ma retraite, je ne serai pas aussi bête. Je ne critiquerai pas un joueur ou quiconque », a-t-il déclaré à DSports, avant d’ajouter : « Au bout du compte, nous donnons tout pour notre sélection. Parfois ça marche, parfois non, mais nous sommes surtout heureux d’être à nouveau en finale de la Coupe du monde. »
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Le « meilleur pire » duo
Neville a mis le feu aux poudres lors de son intervention chez Sky Bet en remettant en question la fiabilité du duo Romero-Martínez. Il avait précédemment déclaré : « On dirait qu’ils encaissent un but à eux deux à chaque match. Mais quand on les regarde, ils marquent des buts, font des têtes, ils sont littéralement partout – c’est incroyable. Je les considère comme la meilleure et la pire charnière centrale du monde. Capables d’être incroyables, puis de passer du sublime au ridicule d’une minute à l’autre. »
Martinez a aussitôt contre-attaqué, défendant la position de son coéquipier face à la surveillance médiatique constante qui accompagne leur retour en Premier League : « On est habitués à ce que les gens parlent sans cesse de nous. On dirait qu’ils aiment ça, et on répond sur le terrain, c’est tout, toujours avec respect », a expliqué le défenseur de Manchester United alors que les champions du monde célébraient une nouvelle étape historique.
Scaloni salue cet esprit de résistance
Cette mentalité de « siège » a été saluée par le sélectionneur Lionel Scaloni, visiblement ému après avoir vu son équipe surmonter le but d’Anthony Gordon en seconde période pour s’imposer grâce à des réalisations d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez. Le technicien a rejeté toute accusation d’arrogance, soulignant au contraire le lien unique qui unit les joueurs et leur permet de se surpasser quand ils sont dos au mur.
« Ma voix se brise car cela illustre tant de choses : l'esprit d'équipe, la fraternité, le fait de ne jamais abandonner, de se battre jusqu'au bout. Après ça, on va remporter la finale, mais que doit faire de plus cette équipe ? Ils m'ont profondément ému. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire ; tout cela, c'est grâce à eux », a déclaré Scaloni lors de sa conférence de presse d'après-match.
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L'histoire vous attend à New York
La victoire de l’Argentine ouvre la voie à une finale alléchante contre l’Espagne, qui cherchera à défendre son titre et à décrocher une quatrième étoile de Coupe du monde. L’attitude fougueuse de Romero s’est pleinement manifestée tout au long de la demi-finale : on l’a vu célébrer sa joie sous le nez de Jordan Pickford, puis fixer Jude Bellingham du regard à la fin du match, incarnant ainsi l’esprit combatif salué par Scaloni.
« Je pense que nous sommes en train d’écrire l’histoire ; pour nous, c’est quelque chose d’énorme, et nous ressentons l’importance de ce maillot comme personne d’autre », a conclu Romero. L’Albiceleste mettra désormais le cap sur le New Jersey en vue de la finale de dimanche, tandis que l’Angleterre, abattue, se prépare pour le match pour la troisième place contre la France, après une nouvelle déception sur la scène mondiale.
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