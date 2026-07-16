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RomeroGetty Images
Jonas Rütten

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« J’espère ne jamais devenir aussi stupide que lui ! » Un joueur argentin se moque d’une légende anglaise après le drame du Mondial

Coupe du monde
Argentine
Angleterre vs Argentine
Angleterre
C. Romero
L. Martinez

Cristian Romero a savouré la qualification de l’Argentine pour la finale contre l’Angleterre peut-être un peu plus que ses coéquipiers. Après la victoire, il a adressé un message cinglant à un commentateur télévisé.

À la veille de cette demi-finale décisive, Gary Neville avait exprimé un avis controversé sur Romero et son partenaire en défense centrale, Lisandro Martinez, dans l'émission « The Overlap ». Selon l'ancien international anglais, les deux joueurs « encaissent un but par match » et forment « la meilleure et la pire paire de défenseurs centraux au monde : brillants un moment, auteurs d'erreurs ridicules l'instant d'après ».

L’ancien international anglais a toutefois reconnu leur impact positif : « Ils marquent des buts, dégagent des ballons, ils sont tout simplement partout », a-t-il admis.

Après la victoire dramatique de l’Albiceleste, marquée par deux buts inscrits dans les dernières minutes du match qui ont transformé un retard de 0-1 en succès argentin, le capitaine de Tottenham Hotspur a toutefois rapidement riposté verbalement.

  • « Lisandro et moi étions déjà complètement énervés avant le match, à cause de ce qu’avait dit Gary Neville », a admis Romero sans détour. « En Angleterre, ils adorent parler avant les matchs. Maintenant, on lui envoie un gros câlin. J’espère ne pas devenir aussi bête que lui quand j’arrêterai », a-t-il ironisé au micro de DSports. Martinez a ajouté : « On est habitués à ce que les gens parlent de nous, ils semblent adorer ça. Mais c’est sur le terrain qu’on répond, toujours avec respect. »

    Néanmoins, Romero n’a pas fait preuve de la même retenue pendant la rencontre. Des images circulant sur Internet le montrent perdant son sang-froid après l’égalisation d’Enzo Fernández peu avant la fin de la rencontre : il se précipite vers le gardien anglais battu, Jordan Pickford, en exultant et en criant, puis se penche de nouveau vers lui de manière provocante. Même scénario peu après le coup de sifflet final, lorsqu’il célèbre la victoire argentine en adressant des gestes de la main à un Jude Bellingham frustré.

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  • Cristian RomeroGetty

    Cristian Romero s’impose comme un héros de la Coupe du monde au sein de l’équipe d’Argentine.

    Sur le plan purement sportif, Romero s'est une nouvelle fois imposé comme l'un des joueurs clés de l'Albiceleste tout au long de la Coupe du monde. Déjà titulaire lors du triomphe en Coupe du monde au Qatar, il s'est également illustré en attaque lors de la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 

    Lors de la remontée spectaculaire face à l’Égypte en huitièmes de finale, il a réduit le score à la 79^e minute (0-2), relançant ainsi l’espoir argentin. En seizièmes contre le Cap-Vert, il a également scellé le sort de la rencontre d’une tête en prolongation ; un but initialement crédité comme un csc mais qui a porté le score à 3-2.

    Pour sa deuxième finale de Coupe du monde, il défiera avec l’Argentine une Espagne qui a retrouvé toute sa puissance. Après des prestations inégales, la Furia Roja a réalisé un chef-d’œuvre tactique et défensif en demi-finale contre une équipe de France surpuissante, et aborde donc l’acte final de dimanche en tant que favorite.

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