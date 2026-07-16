« J’espère ne jamais devenir aussi stupide que lui ! » Un joueur argentin se moque d’une légende anglaise après le drame du Mondial

À la veille de cette demi-finale décisive, Gary Neville avait exprimé un avis controversé sur Romero et son partenaire en défense centrale, Lisandro Martinez, dans l'émission « The Overlap ». Selon l'ancien international anglais, les deux joueurs « encaissent un but par match » et forment « la meilleure et la pire paire de défenseurs centraux au monde : brillants un moment, auteurs d'erreurs ridicules l'instant d'après ».

L’ancien international anglais a toutefois reconnu leur impact positif : « Ils marquent des buts, dégagent des ballons, ils sont tout simplement partout », a-t-il admis.

Après la victoire dramatique de l’Albiceleste, marquée par deux buts inscrits dans les dernières minutes du match qui ont transformé un retard de 0-1 en succès argentin, le capitaine de Tottenham Hotspur a toutefois rapidement riposté verbalement.