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« J'espère atteindre son niveau », déclare João Pedro, qui reconnaît s'être « beaucoup inspiré » d'Harry Kane, tandis que la star de Chelsea écarte les comparaisons avec Didier Drogba
La transition n° 9
Lors d’une interview conjointe accordée à TNT Sports et Lance, João a réaffirmé son ambition de s’imposer comme avant-centre à Stamford Bridge. Le joueur de 24 ans a déclaré : « Depuis mon arrivée à Chelsea, j’ai toujours été clair : à Watford, puis à Brighton, je jouais aussi bien en numéro 10 qu’en numéro 9. Mais depuis que je suis ici, j’ai beaucoup insisté pour jouer uniquement en numéro 9. »
Pour peaufiner son jeu, il étudie les meilleurs buteurs, en particulier la star du FC Barcelone Robert Lewandowski et l’avant-centre du Bayern Munich Harry Kane. Il affirme : « Aujourd’hui, j’apprécie beaucoup Kane et Lewandowski. J’ai davantage suivi Kane, car il joue en Premier League, et il m’inspire beaucoup. »
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L'inspiration de Kane
Pedro se voit comme un attaquant moderne capable de relancer le jeu, une qualité que Kane, auteur de 213 buts en Premier League sous les couleurs de Tottenham Hotspur, incarne à la perfection. Cette saison, Pedro a brillé à Chelsea, inscrivant 20 buts et délivrant 9 passes décisives en 48 matchs.
D’après les données SofaScore, ses 35,5 touches de balle et ses 10,1 passes précises dans le camp adverse par match en Premier League attestent d’une implication dans la construction du jeu qui rappelle celle de Kane, désormais au Bayern.
« Je suis un numéro 9 participatif. Je peux construire le jeu et marquer beaucoup de buts aussi », explique le Brésilien. Évoquant sa confrontation avec le capitaine anglais, Pedro ajoute : « Quand j’ai joué contre Kane, je lui ai accordé beaucoup d’attention. On a échangé nos maillots aussi. C’est un joueur que j’admire et j’espère atteindre son niveau. »
Mettre fin aux comparaisons avec Drogba
Les débuts prolifiques de Pedro à l’ouest de Londres ont naturellement suscité des comparaisons avec Didier Drogba. L’icône ivoirienne, figure emblématique du club, totalise 381 matches, 164 buts et 86 passes décisives pour Chelsea. Conscient de l’immense héritage laissé par le légendaire attaquant, Pedro refuse toutefois de se laisser écraser par la comparaison et entend écrire sa propre histoire.
Interrogé sur ces attentes, l’attaquant a répondu : « Drogba est une idole à Chelsea. Certains supporters plaisantent : “Peut-être avons-nous trouvé le nouveau Drogba ?” Mais j’essaie de suivre ma propre voie, pas à pas, sans trop y penser. »
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Tournés vers l’avenir
Pedro restera sans aucun doute un élément clé du dispositif offensif de Stamford Bridge. En alliant sa mobilité technique aux leçons de réalisme tirées de l'observation des meilleurs attaquants européens, l'attaquant espère pouvoir se forger un héritage unique et durable, et contribuer à la prochaine ère de succès des Blues.