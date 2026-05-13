Pedro se voit comme un attaquant moderne capable de relancer le jeu, une qualité que Kane, auteur de 213 buts en Premier League sous les couleurs de Tottenham Hotspur, incarne à la perfection. Cette saison, Pedro a brillé à Chelsea, inscrivant 20 buts et délivrant 9 passes décisives en 48 matchs.

D’après les données SofaScore, ses 35,5 touches de balle et ses 10,1 passes précises dans le camp adverse par match en Premier League attestent d’une implication dans la construction du jeu qui rappelle celle de Kane, désormais au Bayern.

« Je suis un numéro 9 participatif. Je peux construire le jeu et marquer beaucoup de buts aussi », explique le Brésilien. Évoquant sa confrontation avec le capitaine anglais, Pedro ajoute : « Quand j’ai joué contre Kane, je lui ai accordé beaucoup d’attention. On a échangé nos maillots aussi. C’est un joueur que j’admire et j’espère atteindre son niveau. »