Matthias Sammer ne pense pas que Schlotterbeck quittera le Borussia Dortmund. Le conseiller externe de la direction du club prédit un brillant avenir au défenseur central au sein des « Noir et Jaune ».
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« J'en suis profondément convaincu » : Matthias Sammer se prononce clairement en faveur du maintien de Nico Schlotterbeck au BVB
« C'est à lui de décider. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire. Je dirais que je suis profondément convaincu qu'il restera au Borussia Dortmund », a déclaré Sammer dans l'émission de Sky « Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk », avant d'ajouter : « J'en suis convaincu, mais ce n'est pas parce que j'en ai la certitude, c'est juste une intuition que je partage. »
Sammer a souligné qu’une « nouvelle ère » s’annonçait à Dortmund. « Le club est en train de changer un peu et il peut devenir le visage de cette ère, tout en gagnant pas mal d’argent. »
- AFP
Schlotterbeck : meilleur salaire au BVB ou transfert vers un grand club ?
Selon certaines informations, Schlotterbeck pourrait voir son salaire annuel actuel au moins doubler. L'international allemand devrait devenir le nouveau joueur le mieux payé du club. Récemment, il a même été question d'une augmentation à 14 millions d'euros. De plus, selon certaines informations, il bénéficierait d'une clause de départ qui lui permettrait, à partir de l'été 2027, de changer de club pour 60 millions d'euros – à condition qu'il prolonge d'abord son contrat.
D'un autre côté, le BVB doit s'imposer face à de nombreuses destinations attrayantes à l'étranger, dont le Real Madrid et Manchester City. Cependant, aucune négociation concrète avec d'autres clubs n'est actuellement connue.
Schlotterbeck devrait se réjouir des décisions concernant l'effectif
Au contraire, son maintien semble en effet de plus en plus probable. Sky avait également fait état récemment d'une tendance en ce sens, citant notamment la prolongation du contrat de Felix Nmecha comme raison. De plus, Schlotterbeck aurait pris note avec satisfaction du fait que les départs de Julian Brandt, Niklas Süle ou Salih Özcan ont enfin permis d'accélérer un renouveau et que le jeu sur les ailes devrait à nouveau jouer un rôle plus important à l'avenir.
Le départ du directeur sportif Sebastian Kehl et l'arrivée de Nils-Ole Book, qui a su attirer des talents tels que Fisnik Asllani au SV Elversberg, laissent par ailleurs présager un vent de fraîcheur dans la composition de l'effectif. Dans le même temps, les spéculations vont bon train quant à un retour de Jadon Sancho au BVB.
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date Match 4 avril, 18h30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 avril, 15h30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 avril, 15h30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)