« J'en suis profondément convaincu » : Matthias Sammer se prononce clairement en faveur du maintien de Nico Schlotterbeck au BVB

« C'est à lui de décider. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire. Je dirais que je suis profondément convaincu qu'il restera au Borussia Dortmund », a déclaré Sammer dans l'émission de Sky « Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk », avant d'ajouter : « J'en suis convaincu, mais ce n'est pas parce que j'en ai la certitude, c'est juste une intuition que je partage. »

Sammer a souligné qu’une « nouvelle ère » s’annonçait à Dortmund. « Le club est en train de changer un peu et il peut devenir le visage de cette ère, tout en gagnant pas mal d’argent. »