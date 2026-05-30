« J'en suis convaincu » : Martin Ødegaard est persuadé qu'Arsenal peut dominer le PSG en finale de la Ligue des champions, tout en saluant la performance « incroyable » de Viktor Gyokeres

Interrogé sur l’avantage psychologique tiré de leur titre en championnat et sur leurs prochains adversaires, Odegaard a déclaré : « Nous connaissons la valeur de notre groupe. Nous la démontrons depuis longtemps. Avoir remporté la Premier League, sans doute le championnat le plus difficile à gagner au monde, renforce notre confiance.

Nous savons qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Évidemment, nous affrontons une bonne équipe dotée de nombreuses qualités, mais nous avons pleinement confiance en nous, en ce que nous pouvons faire, en notre jeu et en nos chances d’obtenir un résultat.

Notre priorité est de rester nous-mêmes et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. C’est un match important, mais nous sommes prêts, comme je l’ai dit. J’ai pleinement confiance en cette équipe et en tout ce que nous pouvons accomplir sur le terrain.

« Remporter le titre a été incroyable. Tout ce que nous avons traversé pour y parvenir rend ce moment encore plus fort. Le vivre avec ce groupe, c’est tout simplement exceptionnel. Ce fut une journée magnifique, gravée à jamais dans nos mémoires.

Nous puisons notre énergie dans cette réussite et abordons la rencontre avec un état d’esprit positif : c’est une nouvelle finale et nous sommes prêts. »