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« J'en suis convaincu » : Martin Ødegaard est persuadé qu'Arsenal peut dominer le PSG en finale de la Ligue des champions, tout en saluant la performance « incroyable » de Viktor Gyokeres
Les Gunners visent un doublé historique
Arsenal aborde sa deuxième finale de Coupe d’Europe avec un élan considérable, fraîchement couronné champion national sous la conduite de Mikel Arteta. Favori désigné, le Paris Saint-Germain vise un doublé continental après sa large victoire face à l’Inter l’an passé, mais les Gunners, eux, ne craignent pas l’ogre parisien. Rendez-vous à Budapest pour un sommet historique qui verra, pour la première fois en finale de Ligue des champions, deux techniciens espagnols s’opposer.
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Odegaard affiche une confiance absolue
Interrogé sur l’avantage psychologique tiré de leur titre en championnat et sur leurs prochains adversaires, Odegaard a déclaré : « Nous connaissons la valeur de notre groupe. Nous la démontrons depuis longtemps. Avoir remporté la Premier League, sans doute le championnat le plus difficile à gagner au monde, renforce notre confiance.
Nous savons qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Évidemment, nous affrontons une bonne équipe dotée de nombreuses qualités, mais nous avons pleinement confiance en nous, en ce que nous pouvons faire, en notre jeu et en nos chances d’obtenir un résultat.
Notre priorité est de rester nous-mêmes et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. C’est un match important, mais nous sommes prêts, comme je l’ai dit. J’ai pleinement confiance en cette équipe et en tout ce que nous pouvons accomplir sur le terrain.
« Remporter le titre a été incroyable. Tout ce que nous avons traversé pour y parvenir rend ce moment encore plus fort. Le vivre avec ce groupe, c’est tout simplement exceptionnel. Ce fut une journée magnifique, gravée à jamais dans nos mémoires.
Nous puisons notre énergie dans cette réussite et abordons la rencontre avec un état d’esprit positif : c’est une nouvelle finale et nous sommes prêts. »
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Le capitaine salue l'impact de Gyokeres
Le milieu de terrain des Gunners salue l’excellente ambiance du vestiaire et rend un vibrant hommage à l’attaquant Viktor Gyokeres. Il souligne l’impact phénoménal de l’international suédois lors de sa première saison en Angleterre et ajoute : « Il a été brillant depuis son arrivée.
Il a été incroyable pour nous. Il marque beaucoup de buts, des buts décisifs. Mais son apport ne se limite pas à ses statistiques : sa simple présence sur le terrain attire l’attention des défenseurs et crée des espaces pour le reste de l’équipe.
C’est un joueur qui se donne à fond à chaque match, qui travaille énormément et qui fait preuve d’une grande détermination pour se positionner devant le but et faire la différence. C’est un joueur exceptionnel et c’est formidable de l’avoir avec nous.
« Une première saison de haut niveau pour lui, et remporter un trophée dès son arrivée, c’est très impressionnant. Nous avons beaucoup de leaders dans ce groupe et nous nous épaulons mutuellement. Je pense que c’est la clé de notre succès : de plus en plus de joueurs prennent leurs responsabilités. »
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La scène de Budapest attend les finalistes
Ce match phare marque la 63e et dernière rencontre d’une saison exténuante pour Arsenal, imposant un défi physique de taille à l’équipe infatigable d’Arteta. Sur leur route se dresse l’attaque redoutable du PSG, emmenée par Khvicha Kvaratskhelia, mais elle butera sur une défense des Gunners historiquement tenace, encore inviolée sur action en phase à élimination directe. Une victoire leur permettrait de devenir la quatrième formation anglaise de l’histoire à réaliser le prestigieux doublé championnat-Coupe d’Europe.