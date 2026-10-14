Le retour de Manchester United parmi l’élite européenne cette saison ne s’est pas accompagné de renforts suffisants de la part de la direction pour rivaliser avec les meilleurs clubs du continent. Après le coup de sifflet final, Martinez a pointé le manque de soutien de ses dirigeants sur le marché des transferts auprès d’Amazon Prime : « Je dois beaucoup me contenir. Mais parfois, c’est le reflet de l’état actuel de notre club.

« Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier. Et maintenant, nous attendons davantage de la direction, qu’elle recrute plus de joueurs pour pouvoir rivaliser, car beaucoup d’équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, Atletico avait également une équipe formidable et méritait de gagner.

« J’attends davantage de notre directeur technique. Je dois être honnête : nous, les joueurs, devons en faire plus, mais il est important de constituer un effectif solide pour être prêts lors de soirées comme celle-ci. »