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« J’en attends davantage ! » : Lisandro Martinez, en colère, interpelle Jason Wilcox, directeur de Manchester United, et remet en question le recrutement estival après la défaite face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions
Un défenseur argentin s’en prend vivement à la direction de son club
Le défenseur central argentin a exprimé ouvertement sa profonde frustration face à la stratégie de recrutement estival de Manchester United après la défaite 2-0 de mardi sur le terrain de l’équipe espagnole. Cette critique appuyée visait la direction sportive, alors même que le club a dépensé environ 192 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux joueurs comme Carlos Baleba, Youri Tielemans et Andrey Santos. Ce revers douloureux, marqué par l’ouverture du score de Pablo Barrios après 50 secondes, un but d’Ademola Lookman en seconde période et l’expulsion de Leny Yoro, a porté à cinq matches la série sans victoire de Manchester United, toutes compétitions confondues.
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Le recrutement au sein du conseil d’administration fait l’objet d’un examen public
Le retour de Manchester United parmi l’élite européenne cette saison ne s’est pas accompagné de renforts suffisants de la part de la direction pour rivaliser avec les meilleurs clubs du continent. Après le coup de sifflet final, Martinez a pointé le manque de soutien de ses dirigeants sur le marché des transferts auprès d’Amazon Prime : « Je dois beaucoup me contenir. Mais parfois, c’est le reflet de l’état actuel de notre club.
« Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier. Et maintenant, nous attendons davantage de la direction, qu’elle recrute plus de joueurs pour pouvoir rivaliser, car beaucoup d’équipes recrutent elles aussi beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, Atletico avait également une équipe formidable et méritait de gagner.
« J’attends davantage de notre directeur technique. Je dois être honnête : nous, les joueurs, devons en faire plus, mais il est important de constituer un effectif solide pour être prêts lors de soirées comme celle-ci. »
La pression monte sur le banc de touche
Une série de mauvais résultats qui laisse Manchester United à la 13e place du classement de Premier League avec une seule victoire n’a fait qu’accentuer les interrogations sur l’avenir de l’entraîneur Michael Carrick.
Déplorant la perte de l’élan acquis par l’équipe la saison dernière, Martinez a ajouté : « La saison dernière, nous avons tout fait, nous avons posé les bases pour devenir une équipe formidable. C’est agaçant, décevant de venir ici et de ne pas voir mon équipe essayer d’obtenir un résultat exceptionnel ici, c’est décevant. »
Écartant l’idée qu’un nouveau changement d’entraîneur soit la seule solution à la crise actuelle du club, le défenseur de 28 ans a insisté : « Vous commencez à changer, changer, changer d’entraîneur. Mais qu’en est-il des autres domaines ? Je ne peux pas en dire plus. »
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Une rivalité intense met à l’épreuve une dynamique fragile
Un sérieux test attend l’équipe de Carrick, qui se prépare à un déplacement chez son grand rival, Leeds United, en championnat ce week-end. Manchester United se rend à Elland Road avec un bilan indésirable : son plus faible total de points après ses six premiers matches de championnat depuis 1986. Au-delà de la nécessité de stopper sa mauvaise série après le match nul de la semaine dernière contre Tottenham Hotspur, le staff technique doit aussi trouver des solutions pour une défense amoindrie par les blessures et une suspension.
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