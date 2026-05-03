Sous contrat pour encore une saison, Skinner a admis que son club devait s’adapter à la montée fulgurante des investissements opérés par les formations qui les précèdent comme par celles qui les suivent au classement. Il a déclaré : « Nous voyons les investissements autour de nous, nous voyons les stratégies autour de nous. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder les équipes qui nous devancent, nous devons aussi rester vigilants vis-à-vis de celles qui nous talonnent.

Je sais que tout le monde se focalise sur les aspects négatifs, mais ce groupe connaît aussi une croissance incroyable. Nous devons évidemment faire le point. Cet été, nous devrons évaluer nos ressources et la direction dans laquelle nous les orientons, afin de rester dans le peloton de tête et d’empêcher les poursuivants de nous rattraper. »