Getty Images Sport
Traduit par
« J’en assume l’entière responsabilité. » Marc Skinner assume l’échec alors que la série noire de l’équipe féminine de Manchester United continue de compromettre ses espoirs de qualification pour l’UWCL
Les espoirs s'amenuisent rapidement
Il a fallu un but égalisateur spectaculaire de Lea Schuller dans le temps additionnel pour permettre à United d'arracher le match nul 1-1 contre Brighton au Leigh Sports Village, samedi 2 mai. Avec ce résultat, l'équipe de Skinner n'affiche plus qu'une seule victoire lors de ses neuf dernières rencontres – une série de mauvais résultats qui remonte à son succès européen en février. United occupe actuellement la quatrième place de la Women's Super League, à un point d'Arsenal, bien qu'il ait disputé plus de matches que ses rivales du nord de Londres.
- Getty Images Sport
Gérer la frustration
Après le coup de sifflet final, Skinner a assumé sans détour les critiques des supporters locaux, mécontents de la performance du club. Comme le rapporte la BBC, il a déclaré : « Je l’entends, je le ressens. Je suis à la tête du club, j’en suis responsable. Les supporters ont le droit de s’exprimer, et je travaille sans relâche pour faire avancer ce club. Chacun est libre d’avoir son opinion, et je le respecte, mais personne n’est plus déçu que moi de ne pas avoir pris les trois points aujourd’hui. »
Investissement et évolution
Sous contrat pour encore une saison, Skinner a admis que son club devait s’adapter à la montée fulgurante des investissements opérés par les formations qui les précèdent comme par celles qui les suivent au classement. Il a déclaré : « Nous voyons les investissements autour de nous, nous voyons les stratégies autour de nous. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder les équipes qui nous devancent, nous devons aussi rester vigilants vis-à-vis de celles qui nous talonnent.
Je sais que tout le monde se focalise sur les aspects négatifs, mais ce groupe connaît aussi une croissance incroyable. Nous devons évidemment faire le point. Cet été, nous devrons évaluer nos ressources et la direction dans laquelle nous les orientons, afin de rester dans le peloton de tête et d’empêcher les poursuivants de nous rattraper. »
- AFP
Une phase de réflexion
Le destin de Manchester United ne leur appartient plus : il suffit en effet à Arsenal de prendre trois points lors de ses quatre dernières journées pour enterrer définitivement les espoirs de qualification en Ligue des champions des Red Devils. La saison s’achèvera par un déplacement redoutable à Chelsea le 16 mai, rencontre qui suit déjà deux éliminations en coupes face à ce même adversaire plus tôt dans la saison. Alors que des clubs ambitieux comme Brighton et les London City Lionesses augmentent considérablement leur pouvoir d’achat, Skinner doit aborder un été crucial de réévaluation pour s’assurer que United conserve sa place parmi l’élite.