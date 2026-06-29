Dès la deuxième minute du temps additionnel, Stephen Eustaquio vient de sceller la victoire 1-0. Sur la pelouse, Jesse Marsch rassemble aussitôt ses joueurs en un cercle serré et, d’une voix passionnée, leur déclare : « Vous êtes désormais des héros canadiens. » Interrogé en conférence de presse sur l’effet médiatique de cette démonstration publique, l’entraîneur américain assume sans détour : « On dit que se retrouver sur la pelouse, c’est du cinéma. Je m’en fiche complètement.

« Écoutez, les gens aiment dire que se réunir sur le terrain, c’est de la mise en scène », a déclaré Marsch lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je m’en fous complètement de ce que les gens ont à dire. Tout ce qui m’importe, c’est notre équipe et ce que nous accomplissons ensemble. C’est difficile, car après le match tout le monde est entraîné dans un million de directions différentes par les médias, et on n’a donc pas vraiment l’occasion d’être avec son équipe à moins de saisir ce moment précis.

« Je donne toujours la parole aux leaders, car ce sont des Canadiens. C’est leur équipe nationale, et je voulais leur dire à quel point ce moment sera important pour le sport dans le pays… C’est un plaisir d’être leur entraîneur ; la responsabilité que je ressens envers eux me motive chaque jour à les préparer et à leur offrir un cadre où ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. Je pense qu’ils y sont parvenus aujourd’hui. »