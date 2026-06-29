Getty Images Sport
Traduit par
« J'en ai rien à foutre ! » : Jesse Marsch éclaire son allocution « théâtrale » sur la pelouse, qualifiée de « discours de héros », prononcée auprès des joueurs canadiens après leur qualification historique en huitièmes de finale de la Coupe du monde
Défendre le cercle d’après-match
Dès la deuxième minute du temps additionnel, Stephen Eustaquio vient de sceller la victoire 1-0. Sur la pelouse, Jesse Marsch rassemble aussitôt ses joueurs en un cercle serré et, d’une voix passionnée, leur déclare : « Vous êtes désormais des héros canadiens. » Interrogé en conférence de presse sur l’effet médiatique de cette démonstration publique, l’entraîneur américain assume sans détour : « On dit que se retrouver sur la pelouse, c’est du cinéma. Je m’en fiche complètement.
« Écoutez, les gens aiment dire que se réunir sur le terrain, c’est de la mise en scène », a déclaré Marsch lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je m’en fous complètement de ce que les gens ont à dire. Tout ce qui m’importe, c’est notre équipe et ce que nous accomplissons ensemble. C’est difficile, car après le match tout le monde est entraîné dans un million de directions différentes par les médias, et on n’a donc pas vraiment l’occasion d’être avec son équipe à moins de saisir ce moment précis.
« Je donne toujours la parole aux leaders, car ce sont des Canadiens. C’est leur équipe nationale, et je voulais leur dire à quel point ce moment sera important pour le sport dans le pays… C’est un plaisir d’être leur entraîneur ; la responsabilité que je ressens envers eux me motive chaque jour à les préparer et à leur offrir un cadre où ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. Je pense qu’ils y sont parvenus aujourd’hui. »
- Getty Images Sport
Investir dans l’identité nationale
Marsch s'est pleinement investi dans son rôle au nord de la frontière, allant même jusqu'à chanter l'hymne national avant le coup d'envoi. Malgré ses racines dans le Wisconsin et son ancien poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale américaine, il se sent profondément en phase avec les valeurs de son équipe actuelle.
« Écoutez, je suis Américain et j’en suis fier, mais je pense sincèrement que les idéaux et les traits de caractère des Canadiens me correspondent très bien », a expliqué l’entraîneur de 52 ans. « Ils accordent de l’importance à la gentillesse, à la générosité. Je trouve que c’est un pays très accueillant pour les étrangers, qui vous juge davantage pour vos actes que pour vos paroles. Certes, on dit souvent des Américains qu’ils sont bruyants, arrogants, qu’ils parlent fort. Je sais que ça me correspond, ou du moins que beaucoup aiment me décrire ainsi. Mais, encore une fois, je m’en fiche complètement. »
Éloges pour Eustaquio, l'auteur du but décisif
Au-delà de son attitude combative, Marsch a également montré une facette plus douce en évoquant Eustaquio, dont le but décisif inscrit en fin de match a permis au Canada d’accéder aux huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. Le milieu de terrain a traversé une période difficile sur le plan personnel, ayant perdu ses deux parents en l’espace d’un an. Marsch n’a pas manqué de souligner pourquoi ce joueur prêté par Porto était la personne idéale pour offrir aux « Rouges » le moment le plus marquant du tournoi.
« Steph est l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe et celui qui comprend le mieux ce que nous cherchons à accomplir collectivement », a expliqué l’entraîneur. « Évidemment, au vu de tout ce qu’il a traversé avec le décès de ses parents, lui et son frère étant très proches, je ne vois pas qui, au sein d’un groupe déjà remarquable, mériterait davantage ce moment. Peut-être que Steph est celui qui le mérite le plus. Je suis vraiment heureux pour lui – et je suis convaincu que, d’une certaine manière, ses parents nous regardent d’en haut et ont assisté à ce moment. »
- AFP
Place désormais aux huitièmes de finale.
Fort de cette victoire par KO enfin décrochée, le Canada se projette désormais vers un huitième de finale à Houston face aux Pays-Bas ou au Maroc. Le retour d’Alphonso Davies, auteur d’une entrée tonitruante contre l’Afrique du Sud après sept semaines d’absence, a redonné un second souffle à l’équipe. Le défenseur de 25 ans devrait être aligné d’entrée, alors que le Canada s’apprête à relever le plus grand défi de sa campagne 2026.