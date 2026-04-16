« J'en ai rêvé tant de fois » - Comment Lionel Messi a marqué l'histoire du football lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Au cœur de Doha se trouve un souk appelé Souq Waqif. Pendant la Coupe du monde 2022, arpenter ce quartier relevait de l’expérience onirique. Lieu emblématique, il est devenu le symbole de la première Coupe du monde de la FIFA organisée dans le monde arabe.

On y trouvait de tout : souvenirs du Mondial, bibelots locaux, restauration, balades à dos de chameau, musique et danses. Des touristes du monde entier jouaient au ballon sur les places, tandis que les supporters achetaient une ghutra – la coiffe traditionnelle – aux couleurs de leur sélection et se donnaient rendez-vous sous un pouce géant en or.

Au fil de la compétition, les couleurs de chaque nation s’affichaient dans les ruelles : les Marocains investissaient les lieux au gré du parcours historique de leur équipe, les Japonais exhibaient des pancartes témoignant des sacrifices accomplis pour être là, tandis que les Canadiens savouraient leur première Coupe depuis une génération sous le soleil qatari.

Mais la nuit ? Les couleurs s’estompaient pour laisser place à une ambiance plus monotone. Les rues et les ruelles étaient généralement fermées à la circulation, tandis que le marché se transformait en une mer bouillonnante de bleu et de blanc. Et, ces nuits-là, on entendait un mot résonner à des kilomètres à la ronde : « Muchachos ! »

La chanson, parfois surnommée « Le pays de Diego et Lionel », a envahi le Qatar. Cet hiver-là, les supporters argentins sont descendus en masse pour assister à ce qu’ils espéraient être un moment décisif de l’histoire de leur pays. Pendant tout le tournoi, ils ont chanté : pour Diego Maradona, disparu deux ans auparavant ; pour le Brésil, afin de railler leurs rivaux fraîchement couronnés de la Copa América ; et, surtout, pour Lionel Messi.

Des milliers de personnes convergent vers le Souq Waqif pour le « Banderazo », une immense manifestation de soutien à l’équipe nationale. Ces soirées sont des rassemblements en l’honneur de Messi, qui, peut-être pour la première fois, sent tout un pays derrière lui. Et l’on connaît la suite.

Le Banderazo s’est alors transformé en une véritable fête du trophée : l’Argentine, couronnée championne du monde, et Messi, plus emblématique que jamais. Au fil de ces semaines qatariennes, le joueur a consolidé son statut mythique, frôlant la dimension titanesque. Il incarnait les paroles entonnées sur les places, dans les stades et les restaurants.

« Les gars, maintenant on y croit à nouveau », disent les paroles. « Je veux remporter la troisième, je veux être champion du monde ! Et Diego, au paradis, on peut le voir, avec Don Diego et La Tota, encourager Lionel ! »

Portés par ces encouragements, Messi et ses coéquipiers ont conquis un troisième titre mondial. L’Argentine a ainsi offert un nouveau motif de fierté à sa population, au terme d’un parcours aussi chaotique qu’épique, culminant avec ce qui est sans doute le plus grand match que le football ait jamais connu.

Cet hiver-là, le Qatar s’est paré de bleu et de blanc, et Messi et sa bande ont changé le football à jamais.