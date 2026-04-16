Goal.com
En direct
Icons Lionel Messi Argentina 2022 World Cup GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« J'en ai rêvé tant de fois » - Comment Lionel Messi a marqué l'histoire du football lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar

FEATURES
Icons
L. Messi
Coupe du monde
Argentine
L. Scaloni
J. Alvarez

En hiver 2022, sous les projecteurs de Lusail, Lionel Messi a enfin concrétisé son rêve de toujours. Après des années de pression incessante, de déceptions amères et d’échecs retentissants, le capitaine argentin a surpassé toutes les attentes sur la plus grande scène du football, offrant à son pays un dénouement parfait et accomplissant ainsi son destin. Bienvenue dans le dernier épisode d’Icons, un podcast de GOAL qui revient sur les dix dernières Coupes du monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont marquées, faisant revivre avec intensité l’esprit de chaque tournoi.

Au cœur de Doha se trouve un souk appelé Souq Waqif. Pendant la Coupe du monde 2022, arpenter ce quartier relevait de l’expérience onirique. Lieu emblématique, il est devenu le symbole de la première Coupe du monde de la FIFA organisée dans le monde arabe.

On y trouvait de tout : souvenirs du Mondial, bibelots locaux, restauration, balades à dos de chameau, musique et danses. Des touristes du monde entier jouaient au ballon sur les places, tandis que les supporters achetaient une ghutra – la coiffe traditionnelle – aux couleurs de leur sélection et se donnaient rendez-vous sous un pouce géant en or.

Au fil de la compétition, les couleurs de chaque nation s’affichaient dans les ruelles : les Marocains investissaient les lieux au gré du parcours historique de leur équipe, les Japonais exhibaient des pancartes témoignant des sacrifices accomplis pour être là, tandis que les Canadiens savouraient leur première Coupe depuis une génération sous le soleil qatari.

Mais la nuit ? Les couleurs s’estompaient pour laisser place à une ambiance plus monotone. Les rues et les ruelles étaient généralement fermées à la circulation, tandis que le marché se transformait en une mer bouillonnante de bleu et de blanc. Et, ces nuits-là, on entendait un mot résonner à des kilomètres à la ronde : « Muchachos ! »

La chanson, parfois surnommée « Le pays de Diego et Lionel », a envahi le Qatar. Cet hiver-là, les supporters argentins sont descendus en masse pour assister à ce qu’ils espéraient être un moment décisif de l’histoire de leur pays. Pendant tout le tournoi, ils ont chanté : pour Diego Maradona, disparu deux ans auparavant ; pour le Brésil, afin de railler leurs rivaux fraîchement couronnés de la Copa América ; et, surtout, pour Lionel Messi.

Des milliers de personnes convergent vers le Souq Waqif pour le « Banderazo », une immense manifestation de soutien à l’équipe nationale. Ces soirées sont des rassemblements en l’honneur de Messi, qui, peut-être pour la première fois, sent tout un pays derrière lui. Et l’on connaît la suite.

Le Banderazo s’est alors transformé en une véritable fête du trophée : l’Argentine, couronnée championne du monde, et Messi, plus emblématique que jamais. Au fil de ces semaines qatariennes, le joueur a consolidé son statut mythique, frôlant la dimension titanesque. Il incarnait les paroles entonnées sur les places, dans les stades et les restaurants.

« Les gars, maintenant on y croit à nouveau », disent les paroles. « Je veux remporter la troisième, je veux être champion du monde ! Et Diego, au paradis, on peut le voir, avec Don Diego et La Tota, encourager Lionel ! »

Portés par ces encouragements, Messi et ses coéquipiers ont conquis un troisième titre mondial. L’Argentine a ainsi offert un nouveau motif de fierté à sa population, au terme d’un parcours aussi chaotique qu’épique, culminant avec ce qui est sans doute le plus grand match que le football ait jamais connu.

Cet hiver-là, le Qatar s’est paré de bleu et de blanc, et Messi et sa bande ont changé le football à jamais.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    « Une bien triste journée pour le club et ses supporters. »

    Loin d’être un récit de perfection, le parcours de l’Argentine au Mondial 2022 a commencé de la manière la plus inattendue. Pendant un instant, un retour prématuré du Qatar a même semblé possible.

    Tirée au sort dans le groupe C, l’Argentine a fait son entrée sur la pelouse le troisième jour de la compétition. Pour son premier acte, elle devait dominer l’Arabie saoudite, un adversaire à sa portée sur le papier, l’occasion idéale de se mettre en jambe avant d’affronter des rivaux plus coriaces.

    Pour appréhender ce match, il faut en comprendre la dynamique. L’Argentine, plus que toute autre sélection européenne ou sud-américaine, était arrivée au Qatar avec un immense contingent de supporters qui surpassait en nombre les partisans de l’adversaire lors de pratiquement tous les matchs. Mais pas ce jour-là, au stade de Lusail. L’Arabie saoudite, comme d’autres pays de la région présents au tournoi, s’était également déplacée en masse.

    Le match débuta pourtant sous les meilleurs auspices pour l’Argentine, alors en pleine série de 36 matchs sans défaite. Messi ouvrit le score d’un penalty dès la 10^e minute, lançant idéalement son équipe. Les souvenirs des finales perdues en 2014 et 2018 semblaient alors s’estomper. Mais ce jour-là, l’histoire prit un autre tournant.

    Saleh Al-Shehri a ouvert le score trois minutes après la mi-temps, stupéfiant les Argentins. Cinq minutes plus tard, Salem Al-Dawsari a doublé la mise. Score final : 2-1. Ce n’était pas seulement une déception ; c’était de l’incrédulité.

    « Nous n’avons pas d’autre choix que de nous relever et d’aller de l’avant », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni après ce qui est sans doute la plus grande surprise de l’histoire de la Coupe du monde. « Nous n’avons pas besoin d’analyser davantage la situation. C’est un jour triste, mais nous devons relever la tête et continuer. Avant le match, nous étions donnés favoris, mais en Coupe du monde, ce genre de choses peut arriver. »

    Pour cette puissance du ballon rond, la situation était déjà une question de vie ou de mort, et Messi en était conscient. « C’est le moment d’être plus unis que jamais », a déclaré le capitaine. « Nous ne nous attendions pas à cela, mais c’est à nous de jouer. »

    L’histoire était claire : pour se qualifier, l’Argentine devait désormais récolter le maximum de points. En moyenne, les premiers de groupe comptent sept unités, les deuxièmes cinq. Il ne restait que six points en jeu, ce qui imposait deux victoires impératives contre le Mexique puis la Pologne, deux adversaires redoutés. La marge d’erreur s’était évaporée dès la première journée.

    • Publicité
  • Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    « Un poids en moins sur nos épaules »

    Au fil des minutes qui s’égrenaient en seconde période, la tension devenait palpable à Lusail. Le match Argentine-Mexique, ancré dans une rivalité historique, se transformait en une simple affaire de survie.

    À l’heure de jeu, le score est toujours de 0-0 et chaque camp sait qu’un nul compliquerait son parcours, tandis qu’une victoire relancerait ses chances.

    À la 64^e minute, Messi a débloqué la situation d’une manière inattendue. Alors qu’il semblait se promener au milieu du terrain, le ballon lui est parvenu soudainement. En un éclair, il l’a expédié au fond des filets, et l’Argentine a aussitôt suivi son capitaine pour célébrer un but libérateur.

    À quelques minutes du terme, l’une des plus jeunes pépites du tournoi a émergé : alors qu’il fallait un second but pour sceller la victoire, Enzo Fernández a frappé, s’imposant comme le présent et l’avenir du milieu de terrain argentin. Score final : 2-0, trois points pour l’Argentine, qui retrouve le chemin de la victoire.

    « Un poids en moins sur nos épaules », a souri Messi. « Nous avons l’esprit tranquille et notre destin est à nouveau entre nos mains. »

    Lors de l’ultime rencontre de la phase de groupes face à la Pologne, les remplaçants ont pris le relais : Alexis Mac Allister et Julián Álvarez ont chacun inscrit un but en seconde période, offrant à l’Argentine, contre toute attente, la première place du groupe. Les Albicelestes ont surmonté une dernière alerte et, dans l’effort, se sont sans doute endurcis pour les batailles à venir.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    « La bataille de Lusail »

    D’autres rencontres de Coupe du monde ont peut-être offert un plus grand spectacle que le duel Argentine-Pays-Bas, mais peu se sont avérées aussi mouvementées.

    Après avoir éliminé l’Australie en huitièmes de finale, l’Argentine défiait un poids lourd européen. S’ensuivirent 120 minutes de chaos total : buts tardifs, bagarres générales, provocations personnelles et une séance de tirs au but à couper le souffle. Le match fut logiquement surnommé « la bataille de Lusail ».

    De part et d’autre d’une bagarre à la 88e minute, déclenchée par Leandro Paredes qui a envoyé le ballon directement sur le banc néerlandais, on a également assisté à du très bon football. Nahuel Molina a ouvert le score juste avant la mi-temps pour l’Argentine, suite à une passe décisive incroyable de Messi, qui a ensuite porté le score à 2-0 sur penalty à la 73e minute.

    Les Néerlandais ont répliqué : le colosse Wout Weghorst, auteur d’une démonstration de sang-froid, a réduit le score puis égalisé à la 11e minute du temps additionnel. Les prolongations n’ont pas permis de départager les deux équipes, et c’est donc aux tirs au but que l’Argentine a finalement pris le dessus sur les Pays-Bas.

    Les esprits sont restés chauds même après le coup de sifflet final : Messi a d’abord adressé sa célèbre pique « ¿Qué miras, bobo? » (« Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? ») à Weghorst, puis s’est tourné vers le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal, lequel avait précédemment critiqué l’Argentin, le qualifiant, entre autres, de « joueur individualiste ». Ce jour-là, Messi et ses coéquipiers ont eu le dernier mot, et l’Argentin, d’ordinaire stoïque, a répondu de manière inhabituelle.

    « Je me sens méprisé par Van Gaal après ses commentaires d’avant-match, et certains joueurs néerlandais ont trop parlé pendant la rencontre », a admis Messi. « J’ai entendu Van Gaal dire : “Nous avons l’avantage aux tirs au but, si on en arrive là, on gagne” », a ajouté le gardien Emiliano Martínez. « Je pense qu’il ferait mieux de se taire. »

    Des mois plus tard, l’animosité persistait : Van Gaal, qui a démissionné après la rencontre, a même accusé la FIFA d’avoir favorisé l’Argentine. Peu importe : l’essentiel était acquis pour l’Albiceleste.

    Une victoire 3-0 inspirée par Messi face à la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, en demi-finale a scellé un rendez-vous avec le destin. Messi contre Mbappé, l’Argentine contre la France : c’était le plus grand match, mettant en scène les plus grandes stars sur la plus grande scène.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La plus grande finale de l’histoire

    Les finales de Coupe du monde sont rarement à la hauteur des attentes. Elles se révèlent souvent prudentes et fermées, les deux équipes craignant par-dessus tout de perdre. Ce ne fut toutefois pas le cas de la rencontre entre l’Argentine et la France. Les deux sélections ont offert un match de rêve, la plus grande finale jamais disputée.

    Dès l’entame, Messi transforme un penalty précoce, puis Angel Di Maria double la mise en concluant un contre-attaque éclaire. Kylian Mbappé répond ensuite par un doublé dans le temps additionnel, avant que Messi ne redonne l’avantage à l’Argentine en prolongation. Mais Mbappé, à deux minutes du terme, signe un hat-trick historique – seulement le deuxième dans une finale – pour égaliser à nouveau.

    Le suspense demeurait palpable. Qui pourrait oublier l’arrêt héroïque de Martínez dans les ultimes secondes face à Randal Kolo Muani, peut-être la plus belle parade de l’histoire des finales ? Un véritable duel de générations pour un titre, entre le passé et l’avenir du football, se jouait pour maîtriser le présent.

    Au final, ce ne sont ni Messi ni Mbappé qui ont fait la différence, les deux stars ayant simplement transformé leur tentative pour lancer la séance. C’est finalement à leurs coéquipiers qu’il est revenu de trancher.

    Le groupe de Messi a alors élevé son niveau de jeu, visiblement porté par l’envie de réussir pour son leader. Celui de Mbappé a, lui, flanché, en échouant à convertir deux tentatives consécutives, offrant à l’Argentine un chemin royal vers le sacre.

    L’Albiceleste s’élance alors vers le but : Montiel se prépare à endosser le rôle d’inattendu héros d’une troisième étoile. Juste avant, Messi murmure : « Peut-être que c’est aujourd’hui, abu » (« Puede ser hoy, abu »). Dans les tribunes, de nombreux spectateurs lèvent les yeux au ciel.

    Certains invoquaient le tout-puissant Maradona, d’autres se souvenaient des proches et des amis qu’ils avaient perdus en chemin. Pour beaucoup, toute une vie de souvenirs se résumait à un seul instant et à un seul tir. Et ce tir de Montiel fut parfait : le ballon roula directement dans les filets et, au moment où il frôla la ligne, Messi s’effondra à genoux.

    Les prières avaient été exaucées, non seulement pour Messi, mais pour des millions de supporters à travers le monde.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    Un héritage complexe

    La Coupe du monde 2022 restera dans les mémoires pour de nombreuses raisons, et l’héritage de cette compétition est incontestablement complexe. Comme souvent dans l’histoire de la Coupe du monde, elle a créé un sentiment d’unité. Il s’agissait d’un événement sans précédent pour le monde arabe, qui a accueilli le « beau jeu » sur son sol. De nombreux supporters n’oublieront jamais le parcours historique du Maroc, ni le rugissement de la foule.

    Pourtant, cette Coupe du monde n’a pas échappé aux controverses. Pour beaucoup, les débats sur les droits humains ont éclipsé le spectacle sportif. Le processus d’attribution a été entaché d’allégations de corruption, et le nombre élevé de décès de travailleurs migrants pendant la construction des stades a poussé de nombreuses personnes à protester contre le choix du Qatar, pays hôte, et à déplorer le report de la compétition en fin d’année pour éviter la chaleur.

    D’autres y verront toutefois des réussites : 172 buts ont été marqués, record historique. Selon la FIFA, 3,4 millions de spectateurs ont assisté aux rencontres, et le cycle 2018-2022 s’est avéré le plus lucratif de l’histoire, générant 7,5 milliards de dollars (5,5 milliards d’euros). Pourtant, Infantino a qualifié l’événement de « meilleur de tous les temps », saluant « la force unique et fédératrice » qu’il a, selon lui, démontrée.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    L'image qui reste gravée dans les mémoires

    D’un point de vue purement footballistique, il y a un moment décisif : quelques secondes après le coup de sifflet final, l’un des plus grands joueurs de l’histoire a enfin soulevé le Saint Graal. Messi semblait avoir déjà tout accompli ; il avait, en quelque sorte, tout gagné.

    Dès qu’il a posé les mains sur le trophée, tout le reste a disparu : son héritage s’est soudain pleinement révélé, et il a enfin réalisé son objectif de faire la fierté de son pays.

    L’Argentine n’était pas la seule à célébrer cet instant : le monde entier saluait son icône. Messi, déjà figure emblématique du football, a transcendé son sport. Grâce à ses performances au Qatar, il est devenu, contre toute attente, encore plus grand.

    En brandissant le trophée tandis que les feux d’artifice éclataient derrière lui, il s’est transformé en héros populaire plutôt qu’en simple homme, en symbole davantage qu’en athlète. Il était incontournable. « J’en ai rêvé tant de fois », a-t-il déclaré. « Je n’arrive pas à y croire. »

    La fête s’est poursuivie sur toute la pelouse. Sergio Agüero, l’un des meilleurs amis de Messi et l’un de ses coéquipiers les plus fidèles, a été invité à rejoindre la célébration malgré son absence du tournoi, un problème cardiaque ayant prématurément mis fin à sa carrière.

    C’est donc Agüero qui a hissé Messi sur ses épaules avant de le présenter aux supporters argentins. Assis, le trophée à la main, le capitaine souriait aux oreilles. En toile de fond, une chanson résonnait : « Muchachos », entonnaient sans relâche les fans.

    « Les gars, on est à nouveau enthousiastes », clamaient-ils à pleine voix. « Je veux remporter le troisième, je veux être champion du monde ! Et Diego, au paradis, on le voit, avec Don Diego et La Tota, encourager Lionel ! »