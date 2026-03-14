« J'en ai encore la chair de poule » : Ryan Reynolds et Rob Mac dévoilent ce qu'ils préfèrent dans le fait d'être propriétaires du Wrexham

Pour fêter les cinq ans de leur rachat qui a transformé le club gallois, le duo vedette s'est joint à l'équipe de commentateurs de Sky Sports pour le match contre Swansea, que Wrexham a remporté haut la main 2-0.

« Il y a un tel sentiment de solidarité dans un endroit comme celui-ci », a déclaré Reynolds en évoquant l'ambiance qui règne dans le nord du Pays de Galles. « C'est le cas dans toutes les arènes où une communauté se rassemble pour encourager quelque chose que nous partageons tous. J'adore ça, j'adore simplement regarder autour de moi, respirer l'air frais, être dehors, dans ce magnifique pays qu'est le Pays de Galles, et marcher sur ce terrain... nous avons la chance de pouvoir marcher sur ce terrain. Je ne tiens jamais cela pour acquis non plus. »