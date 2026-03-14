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« J'en ai encore la chair de poule » : Ryan Reynolds et Rob Mac dévoilent ce qu'ils préfèrent dans le fait d'être propriétaires du Wrexham
Une métamorphose hollywoodienne dans le nord du Pays de Galles
Depuis leur rachat du club pour 2 millions de livres sterling en février 2021, le duo de dirigeants a transformé les Red Dragons, qui n'étaient alors que des prétendants à la National League, en véritables candidats à la promotion en Premier League. Leur mandat a été marqué par une ascension fulgurante dans la hiérarchie du football anglais, soutenue par le succès mondial de la série documentaire « Welcome to Wrexham ». Le duo a récemment pris le temps de revenir sur ses cinq années à la tête du club, soulignant que la nouveauté de diriger l'équipe galloise n'avait pas perdu de son attrait. Au contraire, le lien avec la communauté n'a fait que se renforcer à l'approche de la fin de la saison.
- AFP
La magie du Racecourse Ground
Pour fêter les cinq ans de leur rachat qui a transformé le club gallois, le duo vedette s'est joint à l'équipe de commentateurs de Sky Sports pour le match contre Swansea, que Wrexham a remporté haut la main 2-0.
« Il y a un tel sentiment de solidarité dans un endroit comme celui-ci », a déclaré Reynolds en évoquant l'ambiance qui règne dans le nord du Pays de Galles. « C'est le cas dans toutes les arènes où une communauté se rassemble pour encourager quelque chose que nous partageons tous. J'adore ça, j'adore simplement regarder autour de moi, respirer l'air frais, être dehors, dans ce magnifique pays qu'est le Pays de Galles, et marcher sur ce terrain... nous avons la chance de pouvoir marcher sur ce terrain. Je ne tiens jamais cela pour acquis non plus. »
Toujours émerveillé
La passion des propriétaires était palpable alors qu'ils regardaient Wrexham remporter une victoire cruciale dans la course aux barrages, Rob Mac avouant qu'il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il avait accompli avec l'équipe. Il a déclaré : « J'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser, même après cinq ans. Nous pouvons descendre sur le terrain, entrer dans les vestiaires, parler aux joueurs, les embrasser, les accompagner jusqu’à la sortie aujourd’hui. Je veux dire, c’est tout simplement une expérience incroyable que nous vivons. »
À la poursuite du rêve de la Premier League
Grâce à cette victoire, l'équipe de Phil Parkinson occupe désormais la sixième place du championnat de Championship. Wrexham a ainsi rebondi après sa précédente défaite contre Hull City, alors qu'elle vise une quatrième promotion consécutive. Les Red Dragons sont désormais bien placés dans la course aux barrages, alors qu'il ne reste plus que neuf matchs à disputer. S'ils maintiennent leur niveau actuel, le club pourrait accéder à la Premier League pour la première fois de son histoire moderne, scellant ainsi l'une des plus belles réussites du football mondial.
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