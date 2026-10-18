L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a livré une analyse sans détour de son adaptation physique au football anglais depuis son départ du Paris Saint-Germain. L’attaquant a souligné la différence considérable de volume de courses entre la Ligue 1 et la Premier League.

Barcola a révélé que le rythme incessant de ses premiers matches avec Liverpool lui avait causé de la fatigue physique et des crampes musculaires.

L’international français a toutefois affirmé que relever un défi physique plus exigeant était la principale raison de son départ.