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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

« J’avais des crampes lors de mes premiers matchs ! » : Bradley Barcola reconnaît sans détour l’intensité de la Premier League

Liverpool
B. Barcola
Premier League

L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a reconnu avoir souffert de crampes lors de ses premiers matches, en raison des courses incessantes d’une surface à l’autre qu’impose le football anglais. L’ancien joueur du PSG a opposé le rythme effréné de la Premier League, où le jeu va d’un but à l’autre, à la dimension tactique de la Ligue 1.

  • Barcola reconnaît avoir subi un choc physique après son arrivée en Premier League

    L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a livré une analyse sans détour de son adaptation physique au football anglais depuis son départ du Paris Saint-Germain. L’attaquant a souligné la différence considérable de volume de courses entre la Ligue 1 et la Premier League.

    Barcola a révélé que le rythme incessant de ses premiers matches avec Liverpool lui avait causé de la fatigue physique et des crampes musculaires.

    L’international français a toutefois affirmé que relever un défi physique plus exigeant était la principale raison de son départ.

  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un ailier décrypte les différences entre la Ligue 1 et la Premier League

    Évoquant les différences tactiques et physiques entre les deux championnats, Barcola a souligné que le football anglais reposait beaucoup sur les transitions. « La grande différence, c’est que la Ligue 1 est très physique, car il y a beaucoup de joueurs puissants qui mettent de gros impacts », a expliqué Barcola à Sky Sports.

    « Ici, c’est plus physique au niveau des courses qu’il faut faire, parce que le jeu va d’un but à l’autre. »

    « Je trouve ça moins tactique qu’en Ligue 1. Il faut beaucoup courir, et c’est pour ça que j’ai eu des crampes lors de mes premiers matches, car l’intensité est très élevée. »

  • Barcola relève le défi physique, nouvelle étape de sa carrière

    Malgré les premières difficultés physiques, Barcola reste déterminé à pousser son corps pour répondre aux exigences du football anglais. « C’est aussi pour cela que je suis venu ici », a souligné Barcola.

    « Surmonter cela est un nouveau défi pour moi. »

    « J’espère réussir à bien m’adapter et continuer à améliorer mon niveau de performance. »

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    Un international français gagne en rythme de compétition en vue d’une longue saison

    Sa condition physique s’améliorant régulièrement à l’entraînement, Barcola se sent de mieux en mieux armé pour faire face au calendrier anglais.

    Sa capacité à répéter les sprints à haute vitesse pendant 90 minutes reste un atout essentiel dans le dispositif offensif de Liverpool.

    Barcola cherchera à poursuivre ses progrès physiques alors que Liverpool vise des trophées majeurs cette saison.

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