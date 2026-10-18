Getty Images Sport
Traduit par
« J’avais des crampes lors de mes premiers matchs ! » : Bradley Barcola reconnaît sans détour l’intensité de la Premier League
Barcola reconnaît avoir subi un choc physique après son arrivée en Premier League
L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a livré une analyse sans détour de son adaptation physique au football anglais depuis son départ du Paris Saint-Germain. L’attaquant a souligné la différence considérable de volume de courses entre la Ligue 1 et la Premier League.
Barcola a révélé que le rythme incessant de ses premiers matches avec Liverpool lui avait causé de la fatigue physique et des crampes musculaires.
L’international français a toutefois affirmé que relever un défi physique plus exigeant était la principale raison de son départ.
- Getty Images Sport
Un ailier décrypte les différences entre la Ligue 1 et la Premier League
Évoquant les différences tactiques et physiques entre les deux championnats, Barcola a souligné que le football anglais reposait beaucoup sur les transitions. « La grande différence, c’est que la Ligue 1 est très physique, car il y a beaucoup de joueurs puissants qui mettent de gros impacts », a expliqué Barcola à Sky Sports.
« Ici, c’est plus physique au niveau des courses qu’il faut faire, parce que le jeu va d’un but à l’autre. »
« Je trouve ça moins tactique qu’en Ligue 1. Il faut beaucoup courir, et c’est pour ça que j’ai eu des crampes lors de mes premiers matches, car l’intensité est très élevée. »
Barcola relève le défi physique, nouvelle étape de sa carrière
Malgré les premières difficultés physiques, Barcola reste déterminé à pousser son corps pour répondre aux exigences du football anglais. « C’est aussi pour cela que je suis venu ici », a souligné Barcola.
« Surmonter cela est un nouveau défi pour moi. »
« J’espère réussir à bien m’adapter et continuer à améliorer mon niveau de performance. »
- Getty Images Sport
Un international français gagne en rythme de compétition en vue d’une longue saison
Sa condition physique s’améliorant régulièrement à l’entraînement, Barcola se sent de mieux en mieux armé pour faire face au calendrier anglais.
Sa capacité à répéter les sprints à haute vitesse pendant 90 minutes reste un atout essentiel dans le dispositif offensif de Liverpool.
Barcola cherchera à poursuivre ses progrès physiques alors que Liverpool vise des trophées majeurs cette saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles