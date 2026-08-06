« J’avais besoin d’écouter mon corps » : Luka Modric se confie sur sa prolongation de contrat à l’AC Milan et explique l’effondrement catastrophique de la saison

Modric a donné un aperçu des obstacles psychologiques et physiques auxquels il a été confronté avant de décider de prolonger son aventure à Milan. Le légendaire milieu de terrain croate a récemment signé un nouveau contrat d’un an à San Siro, malgré une fin de saison 2025-2026 mouvementée qui a vu le club manquer une qualification pour la Ligue des champions. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien vainqueur du Ballon d’Or a expliqué que sa principale préoccupation était de s’assurer qu’il pouvait encore rivaliser au plus haut niveau sans compromettre ses standards ni les attentes du club.

Revenant sur le calendrier de ses négociations, Modric a révélé : « J’ai toujours su, au fond de ma tête, que je voulais continuer une année de plus. J’aurais pu signer le contrat dès décembre, mais je ne le voulais pas, j’avais besoin d’écouter mon corps. Je devais comprendre comment je me sentais et si j’avais toujours la même passion pour continuer à jouer. C’était le plus important et, au final, les réponses ont été celles que j’attendais : je me sens toujours bien, j’ai cette passion et tout ce qu’il me faut pour continuer. Quand j’ai vu que la direction me voulait encore ici, je n’avais plus aucun doute. »