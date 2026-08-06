(C)Getty Images
Traduit par
« J’avais besoin d’écouter mon corps » : Luka Modric se confie sur sa prolongation de contrat à l’AC Milan et explique l’effondrement catastrophique de la saison
À l’écoute des exigences physiques du jeu
Modric a donné un aperçu des obstacles psychologiques et physiques auxquels il a été confronté avant de décider de prolonger son aventure à Milan. Le légendaire milieu de terrain croate a récemment signé un nouveau contrat d’un an à San Siro, malgré une fin de saison 2025-2026 mouvementée qui a vu le club manquer une qualification pour la Ligue des champions. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien vainqueur du Ballon d’Or a expliqué que sa principale préoccupation était de s’assurer qu’il pouvait encore rivaliser au plus haut niveau sans compromettre ses standards ni les attentes du club.
Revenant sur le calendrier de ses négociations, Modric a révélé : « J’ai toujours su, au fond de ma tête, que je voulais continuer une année de plus. J’aurais pu signer le contrat dès décembre, mais je ne le voulais pas, j’avais besoin d’écouter mon corps. Je devais comprendre comment je me sentais et si j’avais toujours la même passion pour continuer à jouer. C’était le plus important et, au final, les réponses ont été celles que j’attendais : je me sens toujours bien, j’ai cette passion et tout ce qu’il me faut pour continuer. Quand j’ai vu que la direction me voulait encore ici, je n’avais plus aucun doute. »
- Getty Images
Analyse de l’effondrement de la saison 2025-2026
La campagne 2025-2026 a été faite de hauts et de bas pour l’AC Milan, qui a passé une grande partie de la saison comme principal poursuivant de l’Inter, futur champion. Cependant, une chute de forme catastrophique lors des dernières semaines de la saison l’a vu tomber à la cinquième place, un résultat que Modric reconnaît comme particulièrement douloureux pour l’ensemble de l’effectif. Le milieu de terrain était particulièrement frustré par sa propre incapacité à contribuer dans le sprint final, après avoir souffert d’une fracture de l’os malaire qui l’a écarté pendant la période la plus critique de la saison. Son absence s’est fortement fait ressentir alors que l’équipe manquait de leadership et de créativité sur le terrain.
« Je suis très heureux d’être de retour, j’ai pris beaucoup de plaisir l’année dernière. Malheureusement, nous n’avons pas bien terminé et nous n’avons pas atteint notre objectif minimum, qui était la qualification pour la Ligue des champions, et c’est assez frustrant. J’étais déçu de ne pas pouvoir aider l’équipe dans les matches les plus importants à la fin de la saison à cause d’une blessure. C’est pourquoi je voulais revenir et j’espère faire une meilleure saison et gagner avec Milan », a-t-il indiqué.
Identifier l’erreur fatale
Modric s’est montré franc sur le moment où, selon lui, l’équipe a perdu le fil, suggérant qu’une certaine complaisance s’était peut-être installée dans le vestiaire lorsqu’une place dans le top 4 semblait acquise. Milan semblait solidement installé à la deuxième place depuis des mois, mais une perte de concentration lui a été fatale. Le Croate estime que le basculement psychologique s’est produit après un match charnière contre la Lazio, après lequel l’effectif a eu du mal à maintenir l’intensité nécessaire pour assurer son statut européen.
« La seule façon d’y parvenir, c’est d’apprendre de nos erreurs : nous étions tout en haut jusqu’à ce match contre la Lazio, en lutte pour le titre, puis nous avons réalisé qu’il serait difficile de gagner le championnat et nous avons peut-être un peu lâché, en pensant peut-être que nous étions déjà en Ligue des champions. Nous avons commis une erreur », a expliqué Modric.
- Getty Images
La passion avant la retraite
Malgré les suggestions de certains selon lesquelles la performance décevante de Modric à la Coupe du monde et la cinquième place de Milan pourraient le pousser à raccrocher les crampons, le joueur de 40 ans reste entièrement motivé. Il a rejeté l’idée qu’il reste simplement pour éviter de prendre sa retraite sur une mauvaise note, soulignant que son lien avec les fidèles de San Siro et la direction demeure la principale force motrice de sa carrière. Pour Modric, le plaisir du jeu et la chaleur qu’il reçoit du public milanais comptent bien davantage que n’importe quel récit autour de son dernier chapitre.
« Non, je suis ici parce que j’ai passé de très bons moments, le club et les supporters m’ont montré beaucoup d’affection et c’est la première raison pour laquelle j’ai choisi de rester. Le club a aussi montré qu’il me voulait vraiment ici et c’est agréable. J’ai toujours la même passion, la même envie qu’avant et j’ai l’intention de continuer à jouer au football et à prendre du plaisir. C’est le meilleur endroit pour moi et j’espère pouvoir donner la même chose à Milan que ce que j’ai donné l’année dernière et connaître une meilleure saison collectivement, avec une meilleure fin, sans aucun doute », a conclu Modric.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles