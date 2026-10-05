Dans la longue et riche histoire du Liverpool Football Club, peu de scénarios du type « et si ? » ont une charge émotionnelle aussi forte que la perspective de voir Gerrard évoluer dans une équipe de Klopp. Le milieu de terrain emblématique a mis fin à son association de 17 ans avec l’équipe première de Liverpool à l’été 2015, choisissant un nouveau départ en Major League Soccer avec le LA Galaxy.

Cependant, seulement quatre mois après les adieux émouvants de Gerrard à Anfield, le club s’est séparé de Brendan Rodgers et a nommé Klopp, lançant une nouvelle ère de succès moderne sans précédent. Le timing a toujours été perçu par les supporters comme un cruel coup du sort, et l’intéressé lui-même a désormais évoqué son propre conflit intérieur au sujet de ce choix de carrière décisif.

S’exprimant lors d’un événement à Singapour, Gerrard est revenu sur le processus de réflexion qui l’a conduit à quitter son club de toujours après 710 apparitions. Le milieu de terrain avait 35 ans à l’époque et faisait face à la réalité de son déclin physique ainsi qu’à l’évolution de son rôle au sein de l’effectif. « Je... je sacrifierais beaucoup de choses, sur le plan professionnel comme personnel, pour avoir l’opportunité de jouer pour Klopp », a déclaré Gerrard devant le public.