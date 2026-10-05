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« J’aurais tout sacrifié » : Steven Gerrard révèle jusqu’où il aurait été prêt à aller pour jouer pour Jürgen Klopp à Liverpool
Le moment charnière qui a scellé le départ de Gerrard
Dans la longue et riche histoire du Liverpool Football Club, peu de scénarios du type « et si ? » ont une charge émotionnelle aussi forte que la perspective de voir Gerrard évoluer dans une équipe de Klopp. Le milieu de terrain emblématique a mis fin à son association de 17 ans avec l’équipe première de Liverpool à l’été 2015, choisissant un nouveau départ en Major League Soccer avec le LA Galaxy.
Cependant, seulement quatre mois après les adieux émouvants de Gerrard à Anfield, le club s’est séparé de Brendan Rodgers et a nommé Klopp, lançant une nouvelle ère de succès moderne sans précédent. Le timing a toujours été perçu par les supporters comme un cruel coup du sort, et l’intéressé lui-même a désormais évoqué son propre conflit intérieur au sujet de ce choix de carrière décisif.
S’exprimant lors d’un événement à Singapour, Gerrard est revenu sur le processus de réflexion qui l’a conduit à quitter son club de toujours après 710 apparitions. Le milieu de terrain avait 35 ans à l’époque et faisait face à la réalité de son déclin physique ainsi qu’à l’évolution de son rôle au sein de l’effectif. « Je... je sacrifierais beaucoup de choses, sur le plan professionnel comme personnel, pour avoir l’opportunité de jouer pour Klopp », a déclaré Gerrard devant le public.
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La dernière saison de Gerrard à Liverpool
La saison 2014-2015 avait été difficile pour Liverpool après le départ de Luis Suarez et les blessures récurrentes de Daniel Sturridge. Malgré les difficultés de l'équipe sous les ordres de Rodgers, Gerrard était resté un contributeur essentiel, terminant l'exercice en tant que meilleur buteur du club avec 13 buts toutes compétitions confondues.
Sa dernière année a comporté des moments de génie caractéristiques, comme un coup franc emblématique contre le FC Bâle en Ligue des champions, mais elle a aussi été marquée par la frustration d'un carton rouge reçu après 38 secondes contre Manchester United. Ces hauts et ces bas ont finalement conduit à une période de réflexion concernant son avenir dans le club qu'il aimait.
Les négociations contractuelles et le dilemme du joueur au temps de jeu limité
L’élément central du départ de Gerrard reposait sur une offre de contrat qui l’aurait vu passer à un rôle au sein de l’effectif plutôt que d’être le premier nom sur la feuille d’équipe. Pour un joueur qui s’était défini par son influence et son endurance, la perspective de regarder depuis le bord du terrain était difficile à accepter.
« On m’a proposé un contrat d’un an vers la fin de ma carrière à Liverpool pour rester une année de plus », a expliqué Gerrard. « Mais j’avais des discussions avec le staff actuel de Liverpool et ces discussions ressemblaient davantage à : tu vas être davantage un joueur de complément, jouer moins de minutes, vous savez, ne pas être aussi actif que je l’aurais souhaité. »
À 35 ans, Gerrard estimait qu’il avait encore plus à offrir comme titulaire régulier, et l’idée de devenir une figure périphérique sous Rodgers ne lui plaisait pas. Il a finalement décidé qu’un transfert en MLS était la meilleure manière de terminer sa carrière de joueur avec dignité et du temps de jeu régulier.
- Getty Images Sport
Le recul et le facteur Klopp
Cependant, l’arrivée de Klopp en octobre 2015 a complètement changé le visage du club. Le football « heavy metal » de l’Allemand et sa personnalité contagieuse ont redynamisé Anfield, et Gerrard estime qu’il aurait été prêt à accepter le rôle réduit qu’il avait auparavant refusé si cela signifiait faire partie de cette révolution.
« Mais si j’avais su que Jurgen allait définitivement venir, je ne le savais pas à ce moment-là quand j’ai pris la décision », a poursuivi Gerrard. « Si j’avais su que Jurgen allait venir, j’aurais pris le risque de rester et essayé d’impressionner Jurgen, et peut-être avoir cette opportunité sur la fin de ma carrière. Mais malheureusement, j’ai pris la décision de partir. Avec le recul, je serais resté et j’aurais pris ce risque. »
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