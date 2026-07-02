« J'aurais toujours essayé » : Kyle Walker revient sur son revirement concernant sa retraite internationale après le soutien de Wayne Rooney à l'occasion de la Coupe du monde

Walker a réaffirmé sa décision de prendre sa retraite internationale, alors même que l'Angleterre est confrontée à un véritable casse-tête en matière de sélection défensive pendant le tournoi. Dans une interview accordée au Sun, Walker a réagi aux propos tenus par Rooney mercredi sur BBC Sport.

Rooney a estimé que le sélectionneur Tuchel aurait dû recontacter Walker après le forfait de Tino Livramento. Privée de Reece James, l’Angleterre a déjà aligné cinq arrières droits différents, dont Declan Rice et Ezri Konsa.

Rooney a qualifié la situation d’inquiétante, mais Walker reste catégorique : sa carrière internationale, achevée en mars après 96 sélections, est bel et bien terminée.