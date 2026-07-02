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« J'aurais toujours essayé » : Kyle Walker revient sur son revirement concernant sa retraite internationale après le soutien de Wayne Rooney à l'occasion de la Coupe du monde
La crise défensive de l'Angleterre s'aggrave
Walker a réaffirmé sa décision de prendre sa retraite internationale, alors même que l'Angleterre est confrontée à un véritable casse-tête en matière de sélection défensive pendant le tournoi. Dans une interview accordée au Sun, Walker a réagi aux propos tenus par Rooney mercredi sur BBC Sport.
Rooney a estimé que le sélectionneur Tuchel aurait dû recontacter Walker après le forfait de Tino Livramento. Privée de Reece James, l’Angleterre a déjà aligné cinq arrières droits différents, dont Declan Rice et Ezri Konsa.
Rooney a qualifié la situation d’inquiétante, mais Walker reste catégorique : sa carrière internationale, achevée en mars après 96 sélections, est bel et bien terminée.
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Rooney exhorte Tuchel à sélectionner Walker
Lors de son analyse de la victoire en 16es de finale contre la RD Congo, Wayne Rooney a exprimé une vive inquiétude au sujet des options défensives dont dispose Tuchel.
Rooney a déclaré : « On a déjà vu ça auparavant. Il est déjà arrivé que des joueurs sortent de leur retraite. Dès la blessure de Livramento, Tuchel aurait dû rappeler Kyle Walker sans attendre. Walker reste parfaitement capable d’apporter à cette équipe d’Angleterre. À la place, je l’aurais appelé pour lui dire : “Écoute, on a besoin de toi ici. Tu peux revenir et nous aider ?” Ce poste d’arrière droit pourrait nous coûter cher. Je m’en inquiète. »
Walker explique sa décision finale
En réponse à son ancien coéquipier, Walker a clarifié sa position sans détour : « J’aurais toujours voulu être là pour mon pays. Mais mon heure est passée, j’ai pris ma retraite pour une bonne raison. J’ai estimé qu’il était temps de laisser la place à la nouvelle génération et de céder le terrain à des joueurs comme Trent Alexander-Arnold et Reece James. C’est la loi de Murphy : plusieurs arrières droits se sont blessés récemment. Je ne regrette rien. J’ai pris ma décision et je m’y tiens. Aurais-je pu anticiper les blessures de Reece James et de Tino ? Avec leurs pépins physiques, j’aurais peut-être pu me laisser une petite chance, mais je reste convaincu que vous disposez en Trent d’un très bon arrière droit qui a lui aussi été négligé. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
L'Angleterre aborde les huitièmes de finale face au Mexique à Mexico dans un contexte délicat : une crise majeure à l'arrière droit l'oblige à improviser des solutions de fortune.
Tuchel doit donc rapidement trouver une formule défensive fiable pour maintenir en vie les espoirs de l’équipe dans ce tournoi. De son côté, Walker continuera à suivre les performances de son équipe nationale à distance, en se concentrant pleinement sur sa carrière en club avec Burnley, qui évolue en Championship, dès le début de la nouvelle saison nationale.