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« J’aurais pu verser des larmes jusqu’à l’extinction ! » Mikel Merino revient sur son « effrayant » calvaire de cinq mois, durant lequel le milieu de terrain d’Arsenal a redouté de ne jamais retrouver les terrains
Le milieu de terrain a réussi à surmonter une fracture qui aurait pu mettre fin à sa carrière.
Le maestro de 29 ans est éloigné des terrains depuis la douloureuse défaite 3-2 d’Arsenal contre Manchester United, le 25 janvier. Entré en jeu lors de cette rencontre, Merino avait ouvert son compteur but avant de sortir sur blessure, victime d’une fracture de l’os du pied aussi fine que surprenante. Cette blessure complexe a nécessité une intervention chirurgicale immédiate suivie d’un programme de rééducation éprouvant, mettant prématurément fin à une saison au cours de laquelle il avait inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 21 matches de championnat.
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Merino décrit son combat psychologique
Revenant sur l’angoisse liée à son diagnostic rare et sur les montagnes russes émotionnelles qui ont ponctué sa rééducation, le vainqueur du Championnat d’Europe a décrit l’immense anxiété qui l’a saisi en début de parcours.
S’adressant à la chaîne média officielle du club, Merino a déclaré : « C’était une fracture de stress dans une partie très étrange du pied que même les spécialistes n’avaient jamais vue auparavant. Au début, la situation était pour le moins étrange et j’avoue avoir ressenti de la peur, car nous ne disposions d’aucun précédent médical ni d’aucun protocole de reprise. Nous ignorions combien de temps durerait la convalescence et même si je pourrais rejouer un jour.
« Au début, c’était très dur. J’ai joué en souffrant pendant un moment, mais je ne m’attendais pas à une telle fracture à cet endroit. Quand les médecins m’ont annoncé cinq mois d’arrêt, je n’ai pu m’empêcher de penser à la Coupe du monde et à la fin de saison avec mon équipe que je manquerais ; j’étais dévasté à l’idée de ne pas pouvoir les aider.
« J’ai eu besoin de quelques jours pour digérer la nouvelle, mais en y réfléchissant, j’avais deux options : m’effondrer et pleurer jusqu’à en mourir, ou garder la tête haute, rester positif et profiter de ce temps pour progresser dans d’autres domaines. Travailler aussi dur que possible, c’est ma façon d’aborder la vie. »
L'esprit de corps qui règne dans le vestiaire est le principal moteur de cette remontée.
Une fois le choc initial digéré, le milieu de terrain technique a refusé de s’isoler durant son long passage à l’infirmerie, préférant s’immerger au quotidien dans la course historique au titre de son équipe.
Soulignant le pouvoir transformateur des encouragements qu’il a reçus de la direction d’Arsenal et de ses coéquipiers, Merino a ajouté : « Ce matin, je me suis réveillé avec la même excitation que le premier jour d’école ! J’étais nerveux en arrivant, puis j’ai retrouvé le groupe et c’était incroyable de sentir autant d’amour.
« Mon pied va très bien, je n’y pense même plus. Je suis vraiment ravi d’être dehors avec les gars aujourd’hui. Je me suis entraîné très dur, non seulement sur le terrain mais aussi en salle avec l’équipe de préparation physique et les kinés, en essayant de tout donner chaque jour pour être au plus près de la perfection quand je rejoindrai l’équipe. Je pense que je suis en très bonne forme, je me sens bien et je suis prêt à jouer. »
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La grande affiche continentale conclut une année historique.
Merino doit désormais se battre pour retrouver sa forme avant le dernier match de championnat d'Arsenal, dimanche à l'extérieur contre Crystal Palace. L'objectif plus large du milieu de terrain est de se mettre en lice pour la finale de la Ligue des champions la semaine suivante, même si ce derby londonien n'est qu'une simple cérémonie de remise de trophée. Il reste essentiel pour lui de prouver sa forme physique à l'entraînement s'il veut réaliser son rêve de longue date : décrocher une place dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde.