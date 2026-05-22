Revenant sur l’angoisse liée à son diagnostic rare et sur les montagnes russes émotionnelles qui ont ponctué sa rééducation, le vainqueur du Championnat d’Europe a décrit l’immense anxiété qui l’a saisi en début de parcours.

S’adressant à la chaîne média officielle du club, Merino a déclaré : « C’était une fracture de stress dans une partie très étrange du pied que même les spécialistes n’avaient jamais vue auparavant. Au début, la situation était pour le moins étrange et j’avoue avoir ressenti de la peur, car nous ne disposions d’aucun précédent médical ni d’aucun protocole de reprise. Nous ignorions combien de temps durerait la convalescence et même si je pourrais rejouer un jour.

« Au début, c’était très dur. J’ai joué en souffrant pendant un moment, mais je ne m’attendais pas à une telle fracture à cet endroit. Quand les médecins m’ont annoncé cinq mois d’arrêt, je n’ai pu m’empêcher de penser à la Coupe du monde et à la fin de saison avec mon équipe que je manquerais ; j’étais dévasté à l’idée de ne pas pouvoir les aider.

« J’ai eu besoin de quelques jours pour digérer la nouvelle, mais en y réfléchissant, j’avais deux options : m’effondrer et pleurer jusqu’à en mourir, ou garder la tête haute, rester positif et profiter de ce temps pour progresser dans d’autres domaines. Travailler aussi dur que possible, c’est ma façon d’aborder la vie. »