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« J'aurais pu partir il y a trois ans » - Bruno Fernandes explique pourquoi il a refusé de quitter Manchester United, alors que le club s'apprête à remporter la Premier League et la Ligue des champions
Engagement au cœur du chaos
Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a réaffirmé son engagement envers le club malgré les rumeurs persistantes l’envoyant en Arabie saoudite l’été dernier. Alors que les Red Devils sortent d’une saison historiquement difficile et se retrouvent hors des compétitions européennes, le milieu de terrain de 31 ans demeure un maillon essentiel du projet à long terme des Mancuniens. Arrivé il y a plus de six ans à Old Trafford, il reste le principal moteur créatif d’une équipe qui lutte pour retrouver son rang parmi l’élite.
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Un lien unique
Invité sur Sky Sports par Gary Neville, Bruno Fernandes a affirmé que la satisfaction émotionnelle de réussir à Old Trafford primait sur toute autre opportunité. « Ce n’est pas une question de loyauté, a-t-il expliqué. J’aurais pu partir il y a deux ans, il y a trois ans ou la saison dernière, mais j’aime vraiment être ici.
Réussir dans ce club représente quelque chose que je ne pourrais obtenir nulle part ailleurs. La joie et tout ce que je ressens ici, le jour où j’atteindrai mes objectifs avec ce club, je ne pense pas les trouver dans aucun autre club au monde.
Je sais à quel point les supporters le désirent, à quel point ils sont passionnés et attendent de voir le club retrouver le sommet. Nous sommes dans la même barque ; je veux la pousser au-delà du simple départ, la faire avancer et naviguer aussi loin que possible.
Oui, j’ai remporté la Carabao Cup et la FA Cup, mais ce que le club, les supporters et moi-même désirons vraiment, nous ne l’avons pas encore. Je vais continuer à me battre jusqu’au terme de mon contrat. »
À la conquête des plus grands titres
Le milieu de terrain portugais a ensuite détaillé les « affaires en suspens » qui l’ont poussé à rester, malgré la pire saison de l’histoire du club en Premier League. Interrogé sur la nécessité de rattraper les cadors anglais, Fernandes a confié à Neville : « Le club traversait un moment délicat après avoir perdu une finale européenne et occupé la plus mauvaise position jamais connue par United en Premier League.
Il y a six ans, le club m’a fait confiance en me recrutant et a cru en mon potentiel. À l’époque, je voulais accomplir mes rêves ici. Je n’ai pas encore accompli tout ce que je voulais. Je n’ai jamais caché que je voulais remporter la Premier League et la Ligue des champions avec ce club. J’y parviendrai peut-être, ou peut-être pas. Mais tant que j’aurai l’occasion d’y parvenir, je vais essayer. Ce sera difficile ? Oui. Il y a des clubs de haut niveau dans le championnat qui remportent le titre depuis des années et qui sont toujours là, alors que nous ne le sommes pas. »
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Un match décisif pour Liverpool
La détermination du capitaine sera immédiatement mise à l’épreuve alors que Manchester United se prépare pour un match décisif de Premier League contre Liverpool, ce dimanche 3 mai. Une victoire dans cette rivalité historique est indispensable pour maintenir en vie les espoirs de qualification du club pour la Ligue des champions la saison prochaine, offrant ainsi à Fernandes la base dont il a besoin pour atteindre ses objectifs ambitieux. Alors que l’équipe cherche actuellement à rebondir après avoir terminé à la dernière place l’année dernière, la série de matchs à venir déterminera si ses ambitions de titre sont réalistes ou s’il s’agit d’un rêve lointain.