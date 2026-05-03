« J'aurais pu partir il y a trois ans » - Bruno Fernandes explique pourquoi il a refusé de quitter Manchester United, alors que le club s'apprête à remporter la Premier League et la Ligue des champions

Invité sur Sky Sports par Gary Neville, Bruno Fernandes a affirmé que la satisfaction émotionnelle de réussir à Old Trafford primait sur toute autre opportunité. « Ce n’est pas une question de loyauté, a-t-il expliqué. J’aurais pu partir il y a deux ans, il y a trois ans ou la saison dernière, mais j’aime vraiment être ici.

Réussir dans ce club représente quelque chose que je ne pourrais obtenir nulle part ailleurs. La joie et tout ce que je ressens ici, le jour où j’atteindrai mes objectifs avec ce club, je ne pense pas les trouver dans aucun autre club au monde.

Je sais à quel point les supporters le désirent, à quel point ils sont passionnés et attendent de voir le club retrouver le sommet. Nous sommes dans la même barque ; je veux la pousser au-delà du simple départ, la faire avancer et naviguer aussi loin que possible.

Oui, j’ai remporté la Carabao Cup et la FA Cup, mais ce que le club, les supporters et moi-même désirons vraiment, nous ne l’avons pas encore. Je vais continuer à me battre jusqu’au terme de mon contrat. »