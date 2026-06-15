« J’aurais pu me mettre un coup de poing dans la figure » – Jürgen Klopp présente ses excuses à Julian Nagelsmann pour ses propos « idiots » à l’encontre du sélectionneur allemand, tenus en direct à la télévision

Le psychodrame a éclaté juste avant le premier match de l’Allemagne face à Curaçao, alors que Klopp, en tant que consultant pour MagentaTV, déclarait : « Heureusement, c’est toujours Julian Nagelsmann qui choisit l’équipe. » L’emploi de l’adverbe « encore » a immédiatement été interprété par les téléspectateurs et les commentateurs comme une allusion à la fragilité du statut de Nagelsmann, d’autant que Klopp est souvent pressenti pour prendre un jour les rênes de la sélection.

Conscient du poids de ses mots, surtout après les critiques de la légende Lothar Matthäus, il a rectifié le tir après la victoire allemande 7-1. « J’ai déjà trouvé le mot le plus détesté de l’année : “toujours” », a-t-il lancé en zone mixte. « J’aurais pu me donner un coup de poing dans la figure pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé comme ça, sans y penser, et ça n’a absolument aucune importance. »