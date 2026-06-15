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« J’aurais pu me mettre un coup de poing dans la figure » – Jürgen Klopp présente ses excuses à Julian Nagelsmann pour ses propos « idiots » à l’encontre du sélectionneur allemand, tenus en direct à la télévision
Le terme « immobile » qui a déclenché la polémique
Le psychodrame a éclaté juste avant le premier match de l’Allemagne face à Curaçao, alors que Klopp, en tant que consultant pour MagentaTV, déclarait : « Heureusement, c’est toujours Julian Nagelsmann qui choisit l’équipe. » L’emploi de l’adverbe « encore » a immédiatement été interprété par les téléspectateurs et les commentateurs comme une allusion à la fragilité du statut de Nagelsmann, d’autant que Klopp est souvent pressenti pour prendre un jour les rênes de la sélection.
Conscient du poids de ses mots, surtout après les critiques de la légende Lothar Matthäus, il a rectifié le tir après la victoire allemande 7-1. « J’ai déjà trouvé le mot le plus détesté de l’année : “toujours” », a-t-il lancé en zone mixte. « J’aurais pu me donner un coup de poing dans la figure pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé comme ça, sans y penser, et ça n’a absolument aucune importance. »
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Des excuses pour un timing « idiot »
À la veille de ses 59 ans, Jürgen Klopp a reconnu un manque de discernement dans sa remarque, jugée irrespectueuse envers le staff technique actuel. Malgré la large victoire de son équipe sur le terrain, l’ex-coach du Borussia Dortmund a tenu à préciser que sa présence en zone médias ne devait en aucun cas distraire le groupe en pleine compétition.
Lors de l’échange en direct avec Nagelsmann, Klopp a fait preuve d’autodérision au sujet de l’incident, déclarant : « Il y a encore une chose que je dois dire… nous devons encore prendre le temps de faire ça. Nous faisons aussi partie de l’équipe, de manière informelle, et nous sommes absolument de votre côté. J’ai compris une chose : j’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours un idiot. Nous sommes totalement avec vous, quoi que vous fassiez. Je n’avais aucune intention de perturber le processus ici. »
Muller sous le feu des critiques des experts
La situation s’est encore compliquée avec la présence de Müller, venu épauler Klopp sur le plateau de la première émission. En amont de la rencontre, les deux hommes avaient plaisanté en appelant Nagelsmann à laisser sur le banc Jamal Musiala, la pépite du Bayern Munich. Müller avait aussi chambré Klopp en lui rappelant qu’il semblait confondre juin et septembre, mois où certains observateurs voient l’ancien coach du Liverpool prendre officiellement les commandes de la sélection allemande. Si ces boutades voulaient rester légères, elles ont provoqué un véritable tollé outre-Rhin. Lothar Matthäus et plusieurs autres personnalités de premier plan ont jugé cet échange peu professionnel et susceptible d’exercer une pression inutile sur Nagelsmann.
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Tous les regards se tournent à nouveau vers la quête de gloire de la Coupe du monde.
L'Allemagne peut désormais se concentrer pleinement sur sa quête d'un cinquième titre mondial. La victoire écrasante 7-1 contre Curaçao a démontré que l'équipe est en pleine forme, malgré les critiques des commentateurs. Avec des rencontres contre l'Équateur et la Côte d'Ivoire, géant africain, encore à disputer en phase de groupes, le niveau de la concurrence devrait augmenter considérablement à mesure que le tournoi se déroule en Amérique du Nord. Prochaine étape : Toronto samedi, où les Allemands défieront la Côte d’Ivoire.