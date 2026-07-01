L’ancien international Thomas Helmer estime que ce dirigeant de 41 ans serait un candidat pertinent pour un poste à la DFB, dans le cadre d’un éventuel renouvellement de l’encadrement.
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« J'aurais pu expliquer aux garçons ce que signifie jouer pour l'Allemagne » : un poste à la DFB pour Bastian Schweinsteiger ?
« Peu importe qu’il s’agisse du staff technique ou de l’encadrement élargi : l’essentiel est ailleurs. Bastian Schweinsteiger, par exemple, aurait pu rappeler aux joueurs ce que signifie porter le maillot de l’Allemagne et se donner à fond », a estimé Helmer dans une interview accordée à l’Augsburger Allgemeine.
Schweinsteiger a tiré le rideau sur sa carrière internationale après l’Euro 2016. Devenu consultant pour la chaîne ARD, il commente actuellement la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Il a disputé 121 matchs sous le maillot national, inscrit 24 buts et délivré 38 passes décisives. Son apogée reste le titre mondial conquis sous la houlette de Joachim Löw en 2014. Pourtant, il n’a pas embrassé de carrière d’entraîneur par la suite.
Julian Nagelsmann est-il sur le point d'être démis de ses fonctions à la tête de l'équipe nationale allemande ?
Après l’élimination humiliante face au Paraguay, les voix réclamant la destitution du sélectionneur national Julian Nagelsmann se multiplient. Son contrat court en principe jusqu’à la fin de l’Euro 2028, et lui-même a dans un premier temps exclu toute démission.
Jürgen Klopp est régulièrement cité comme successeur potentiel et, selon Sky, il se tient prêt à prendre la relève si la DFB décidait de se séparer prématurément de son actuel sélectionneur.