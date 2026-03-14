« J'aurais pu choisir la facilité » : Weston McKennie explique pourquoi il a refusé les tentatives de la Juventus de le vendre, alors que la star de l'équipe nationale américaine revient sur son parcours en dents de scie au sein du club de Serie A

« Mon parcours à la Juve a été une véritable montagne russe émotionnelle. Mais je me suis toujours senti chez moi ici et j’ai toujours eu le sentiment d’avoir ma place ici », a déclaré McKennie. « J’aurais pu choisir la facilité lorsque la Juventus a voulu me vendre il y a un an et demi. Au moment où ils voulaient me vendre, j’aurais pu dire : “D’accord, vous ne voulez pas de moi ici, je pars.” Mais je savais que je pouvais jouer dans cette équipe et redevenir titulaire. Je savais que ce ne serait pas un parcours facile : peut-être rester sur le banc, m'entraîner très dur tous les jours. Mais j’étais prêt à le faire. Parfois, il faut comprendre que les choses ne sont pas toujours faciles et qu’on ne vous les donne pas sur un plateau. Quand on est dos au mur, on ne peut plus faire demi-tour. On ne peut qu’aller de l’avant. »

McKennie a souvent été la cible de critiques de la part d’une partie des supporters de la Juventus et des trolls sur Internet, notamment concernant sa condition physique et son mode de vie. La star de l’équipe nationale américaine a répondu de front à ces commentaires, suggérant que bon nombre des propos acerbes qui lui sont adressés sur les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité de ses performances professionnelles sur le terrain ni sa personnalité en dehors.

« Je pense que si les gens avaient le temps de vraiment apprendre à me connaître, ils ne diraient jamais en personne la plupart des choses qu’ils écrivent en ligne. Par exemple, la question du poids n’est pas un secret, c’est quelque chose dont on a déjà parlé. Pendant longtemps, j’ai réussi à “m’en tirer” parce que j’étais jeune et que je pouvais courir énormément. En général, c’est moi qui cours le plus pendant les matchs », a-t-il noté.