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« J'aurais pu choisir la facilité » : Weston McKennie explique pourquoi il a refusé les tentatives de la Juventus de le vendre, alors que la star de l'équipe nationale américaine revient sur son parcours en dents de scie au sein du club de Serie A
Choisir la voie la plus difficile
McKennie s'est imposé comme un rouage essentiel de la machine juventine, mais l'international américain reconnaît que son parcours pour devenir un titulaire indiscutable à Turin était loin d'être garanti. Après un prêt difficile en Premier League avec Leeds, le milieu de terrain est revenu en Italie face à un avenir incertain, le club semblant prêt à le céder définitivement. Cependant, McKennie a choisi de redoubler d’engagement envers la Vieille Dame, obtenant finalement une prolongation de contrat qui le lie à l’Allianz Stadium jusqu’en 2030.
Revenant sur sa résilience lors d’une récente apparition dans le podcast The Cooligans, le Texan a révélé qu’il avait délibérément ignoré la porte de sortie alors que la direction du club cherchait des acheteurs. Le joueur de 27 ans a expliqué qu’il ressentait un lien profond avec le club, ce qui l’avait empêché de simplement partir pour trouver une équipe où il aurait pu bénéficier d’une transition plus en douceur vers le onze de départ après son passage en Angleterre.
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McKennie était dos au mur
« Mon parcours à la Juve a été une véritable montagne russe émotionnelle. Mais je me suis toujours senti chez moi ici et j’ai toujours eu le sentiment d’avoir ma place ici », a déclaré McKennie. « J’aurais pu choisir la facilité lorsque la Juventus a voulu me vendre il y a un an et demi. Au moment où ils voulaient me vendre, j’aurais pu dire : “D’accord, vous ne voulez pas de moi ici, je pars.” Mais je savais que je pouvais jouer dans cette équipe et redevenir titulaire. Je savais que ce ne serait pas un parcours facile : peut-être rester sur le banc, m'entraîner très dur tous les jours. Mais j’étais prêt à le faire. Parfois, il faut comprendre que les choses ne sont pas toujours faciles et qu’on ne vous les donne pas sur un plateau. Quand on est dos au mur, on ne peut plus faire demi-tour. On ne peut qu’aller de l’avant. »
McKennie a souvent été la cible de critiques de la part d’une partie des supporters de la Juventus et des trolls sur Internet, notamment concernant sa condition physique et son mode de vie. La star de l’équipe nationale américaine a répondu de front à ces commentaires, suggérant que bon nombre des propos acerbes qui lui sont adressés sur les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité de ses performances professionnelles sur le terrain ni sa personnalité en dehors.
« Je pense que si les gens avaient le temps de vraiment apprendre à me connaître, ils ne diraient jamais en personne la plupart des choses qu’ils écrivent en ligne. Par exemple, la question du poids n’est pas un secret, c’est quelque chose dont on a déjà parlé. Pendant longtemps, j’ai réussi à “m’en tirer” parce que j’étais jeune et que je pouvais courir énormément. En général, c’est moi qui cours le plus pendant les matchs », a-t-il noté.
En perspective de la Coupe du monde 2026
À l'approche de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera à domicile, McKennie a envoyé un message clair quant aux ambitions de l'équipe nationale américaine. Le milieu de terrain de la Juventus a mis l'accent sur une mentalité « match après match », affirmant que les objectifs internes de l'équipe dépassaient de loin la perception du public ou les critiques extérieures.
« Je ne dirais pas que j'ai des espoirs quant à l'objectif que nous devons atteindre, car en fin de compte, notre but, comme celui de toutes les équipes qui participeront à la Coupe du monde, est d'y aller et de gagner », a-t-il déclaré. « C'est ce que nous devons essayer de faire. En tant qu'équipe, je pense que nos attentes sont plus élevées que celles que les supporters ont à notre égard. »
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Le débat sur la sauce ranch
En dehors du terrain, McKennie s'est improvisé ambassadeur culturel, même si son arme de prédilection – la sauce ranch – le met souvent en porte-à-faux avec les traditions culinaires italiennes, très strictes. Le milieu de terrain de la Juventus a révélé que des membres de sa famille lui faisaient régulièrement passer en contrebande des bouteilles de ce classique américain à Turin pour satisfaire ses envies.
« Est-ce que j'ai appris à m'en passer en Italie ? Euh, je veux dire, oui, bien sûr », a-t-il déclaré. « Mais je pense que c'est de notoriété publique. Chaque fois que mes amis ou ma famille viennent me rendre visite ici, ils apportent de la sauce ranch juste pour me la donner. Ça ajoute une petite touche en plus. Tu serais surpris de savoir à combien de personnes j’ai donné de la sauce ranch en Italie. Et puis, bien sûr, leur côté italien ressort : “Je n’en veux pas, non non.” Je leur dis de goûter avant de juger, et certains l’ont vraiment appréciée. »
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