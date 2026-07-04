Palmer a admis que ne pas avoir été retenu dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde avait été difficile à accepter. Bien qu'il soit considéré comme l'un des joueurs les plus techniques de la Premier League, l'ancien joueur de Manchester City n'a pas été retenu dans le groupe de 26 joueurs qui dispute actuellement la compétition en Amérique du Nord.

Évoquant cette exclusion, Palmer a fait part de sa frustration d’avoir été écarté de la plus grande scène du football.

« Tout footballeur rêve de disputer la Coupe du monde », a-t-il confié au Times. « Mais c’est une décision que je ne peux pas modifier et qui est dure à digérer, quelle qu’en soit la raison. Je tente juste de profiter de mes vacances d’été, les premières de ma carrière. »

Le milieu offensif a depuis été aperçu en vacances à Ibiza, où il cherche à recharger ses batteries après une saison nationale difficile, au cours de laquelle ses statistiques ont baissé depuis sa saison de révélation à Stamford Bridge.