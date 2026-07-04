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« J'aurais pu apporter quelque chose de différent » : Cole Palmer, la star de Chelsea, réagit à son exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du monde
Palmer revient sur sa déception en Coupe du monde
Palmer a admis que ne pas avoir été retenu dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde avait été difficile à accepter. Bien qu'il soit considéré comme l'un des joueurs les plus techniques de la Premier League, l'ancien joueur de Manchester City n'a pas été retenu dans le groupe de 26 joueurs qui dispute actuellement la compétition en Amérique du Nord.
Évoquant cette exclusion, Palmer a fait part de sa frustration d’avoir été écarté de la plus grande scène du football.
« Tout footballeur rêve de disputer la Coupe du monde », a-t-il confié au Times. « Mais c’est une décision que je ne peux pas modifier et qui est dure à digérer, quelle qu’en soit la raison. Je tente juste de profiter de mes vacances d’été, les premières de ma carrière. »
Le milieu offensif a depuis été aperçu en vacances à Ibiza, où il cherche à recharger ses batteries après une saison nationale difficile, au cours de laquelle ses statistiques ont baissé depuis sa saison de révélation à Stamford Bridge.
- AFP
La justification de Tuchel concernant cette exclusion
Le sélectionneur anglais Tuchel s’est montré franc en expliquant pourquoi la figure emblématique de Chelsea figurait parmi les grands noms qui n’ont pas été retenus pour la sélection finale. Tuchel a mis en avant un manque de régularité et des problèmes de condition physique qui ont marqué la dernière saison de Palmer à Londres.
« Je pense qu’il souffre d’un manque de forme individuelle au sein du club », a expliqué Tuchel. « Il n’a pas été aussi décisif ni aussi influent qu’au cours des dernières saisons, et ce tout au long de la saison. Deuxièmement, il n’a pas eu beaucoup d’impact avec nous.
Son bilan chez nous n’était tout simplement pas exceptionnel, pas assez bon pour qu’on puisse dire : “Quoi qu’il arrive, il sera de la partie.” C’est la réalité. Il a dû se retirer plusieurs fois pour cause de blessure, et lorsqu’il était en stage, il n’a pas eu l’impact que nous espérions tous voir chez lui. »
Démontrer que les sceptiques ont tort
Malgré l’analyse de l’entraîneur, Palmer conserve une confiance sereine dans l’unicité de son apport sur le terrain. Le meneur de jeu estime disposer de qualités qui le distinguent des attaquants axés sur la vitesse, tels qu’Anthony Gordon et Bukayo Saka, préférés à sa place.
« Je sais ce que j’aurais pu apporter – quelque chose de différent de ce que l’entraîneur a choisi. Mais comme je l’ai déjà dit, je ne peux pas changer cette décision et je souhaite bonne chance à tout le monde », a fait remarquer Palmer.
Il a ajouté que cette exclusion constituait une puissante source de motivation pour la saison à venir : « C’est comme pour tout. Si on vous dit que vous n’êtes pas assez bon, vous allez vouloir prouver aux gens qu’ils ont tort. »
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L'Angleterre peaufine sa préparation avant le choc de l'Azteca.
Tandis que Palmer observe la situation de loin, les « Three Lions » se préparent pour un match décisif en quarts de finale contre le Mexique. L'équipe, emmenée par son capitaine Harry Kane, a dû surmonter un parcours semé d'embûches pour atteindre les quarts de finale, notamment en remportant récemment une victoire après avoir été menés face à la RD Congo.
La préparation de cette rencontre cruciale, au stade Azteca, a toutefois été perturbée par d’éventuels changements d’horaires liés aux orages annoncés à Mexico.
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