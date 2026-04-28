Davies se sent à l’aise au poste d’arrière gauche. Il a manqué de nombreux matchs cette saison en raison de plusieurs blessures et n’a pas encore retrouvé le niveau exceptionnel qui était le sien ces dernières années.

En revanche, Laimer se montre depuis des mois comme un modèle de fiabilité. Ce milieu de terrain de formation a régulièrement convaincu aux deux postes d’arrière latéral. Le co-commentateur de Prime, Benedikt Höwedes, partageait donc l’avis de son ancien coéquipier Hummels : « Je suis moi aussi surpris. Laimer réalise probablement la meilleure saison de sa carrière et est en grande forme. Il est extrêmement solide en défense, notamment lors de la rencontre que nous avons vue ici en phase de groupes (2-1 pour le Bayern, ndlr). »

Et d’ajouter : « Davies apporte bien sûr de la vitesse, Kompany en tiendra compte, surtout face au rapide Hakimi sur son côté. C’est tout de même une surprise pour moi. »

Lors de la victoire 4-3 à Mayence ce week-end, les deux hommes étaient d’ailleurs titulaires. Si le Canadien a livré une performance en demi-teinte, l’Autrichien a figuré parmi les meilleurs éléments du tout frais champion d’Allemagne.

La composition officielle du FC Bayern pour le match aller au PSG :