Zambrotta a exprimé de sérieux doutes concernant le secteur offensif actuel de la Juventus avant son choc de Serie A très attendu contre Milan. Le légendaire latéral, qui a porté les couleurs des deux clubs avec distinction, estime que les Bianconeri manquent de véritable puissance de feu. Malgré le renforcement de leur effectif avec Kolo Muani et Woltemade, la Juve a eu du mal à trouver des buts de manière régulière en 2026.

Il n’est pas convaincu par le rendement du duo et estime que la récente stratégie de recrutement du club le rend vulnérable lors des rendez-vous importants. Avec Kenan Yildiz sur la touche en raison d’une blessure et Arkadiusz Milik incapable d’apporter des garanties, le poids de l’attaque reste un problème pressant. Le double ancien joueur a partagé son point de vue avec La Gazzetta dello Sport alors que les deux géants italiens se préparent à s’affronter.