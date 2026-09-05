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« J’aurais gardé Dusan Vlahovic ! » - La légende de la Juventus Gianluca Zambrotta remet en question l’attaque à 100 M€ avant le choc contre l’AC Milan
Zambrotta s’interroge sur les attaquants de la Juve
Zambrotta a exprimé de sérieux doutes concernant le secteur offensif actuel de la Juventus avant son choc de Serie A très attendu contre Milan. Le légendaire latéral, qui a porté les couleurs des deux clubs avec distinction, estime que les Bianconeri manquent de véritable puissance de feu. Malgré le renforcement de leur effectif avec Kolo Muani et Woltemade, la Juve a eu du mal à trouver des buts de manière régulière en 2026.
Il n’est pas convaincu par le rendement du duo et estime que la récente stratégie de recrutement du club le rend vulnérable lors des rendez-vous importants. Avec Kenan Yildiz sur la touche en raison d’une blessure et Arkadiusz Milik incapable d’apporter des garanties, le poids de l’attaque reste un problème pressant. Le double ancien joueur a partagé son point de vue avec La Gazzetta dello Sport alors que les deux géants italiens se préparent à s’affronter.
- AFP
Le départ de Vlahovic laisse un vide
Le problème le plus flagrant pour Zambrotta réside dans le manque de rendement ahurissant de l’actuelle ligne d’attaque par rapport à leurs valeurs de transfert estimées. Il a vivement critiqué la décision de laisser Vlahovic partir, considérant le Serbe comme un point d’ancrage traditionnel et fiable.
« Kolo Muani et Woltemade ont inscrit cinq buts au total en 2026, a noté Zambrotta. Nous ne parlons pas de n’importe quelle équipe, mais de la Juventus. Pourtant, pour eux, j’ai vu des valorisations globales de plus de 100 millions d’euros, ce qui m’interpelle.
« L’effectif de la Juventus est numériquement prêt, mais j’aurais tout fait pour garder Vlahovic. Je l’ai toujours vu comme un vrai numéro 9, même si, s’il voulait partir libre, c’est une autre affaire. »
Milan semble plus fort avant le grand choc
À l’approche du match crucial à l’Allianz Stadium, Zambrotta estime que Milan est actuellement en meilleure forme, même s’il admet que l’avantage du terrain pourrait aider la Juve. Il a également souligné que les grands matches se décident au final par la mentalité plutôt que par la seule condition physique.
En évoquant l’immense pression liée au fait de jouer pour les plus grands clubs d’Italie, il a mis en avant un problème de profondeur d’effectif chez les Rossoneri, en déclarant : « L’équipe de Milan n’a que deux véritables attaquants de pointe, Goncalo Ramos et Francesco Camarda.
« À mon avis, ils auraient dû en recruter un de plus. C’était nécessaire sur le plan numérique pour disputer trois compétitions, pas forcément en termes de qualité. »
- Getty Images
Focus sur le duel à l'Allianz Stadium
La Juventus et Milan vont désormais peaufiner leur préparation pour un match qui pourrait définir leur saison respective. Une victoire de l’un ou l’autre camp offrirait un énorme regain de motivation et d’élan avant les semaines cruciales à venir.
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