L’ancien défenseur de Manchester United Quinton Fortune a admis qu’il aurait aimé que Manchester United devance Chelsea pour le recrutement de Welbeck cet été. L’attaquant expérimenté a récemment bouclé un transfert quelque peu surprenant de Brighton à Stamford Bridge. Welbeck, formé à Manchester United, a connu une période fructueuse sur la côte sud, mais a désormais entamé un nouveau chapitre dans l’ouest de Londres.

Cependant, Fortune estime que son ancien club a laissé passer une occasion de renouer avec l’attaquant. Alors que Manchester United a choisi de ne pas passer à l’action, l’entraîneur principal de Chelsea, Alonso, a agi avec détermination. Le technicien espagnol a choisi d’intégrer le vétéran anglais à son jeune effectif avant la nouvelle saison de Premier League.