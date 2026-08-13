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« J’aurais aimé qu’on le signe ! » - Une ancienne star de Manchester United fait une déclaration choc au sujet d’un transfert à Chelsea
Fortune regrette l’occasion manquée à United
L’ancien défenseur de Manchester United Quinton Fortune a admis qu’il aurait aimé que Manchester United devance Chelsea pour le recrutement de Welbeck cet été. L’attaquant expérimenté a récemment bouclé un transfert quelque peu surprenant de Brighton à Stamford Bridge. Welbeck, formé à Manchester United, a connu une période fructueuse sur la côte sud, mais a désormais entamé un nouveau chapitre dans l’ouest de Londres.
Cependant, Fortune estime que son ancien club a laissé passer une occasion de renouer avec l’attaquant. Alors que Manchester United a choisi de ne pas passer à l’action, l’entraîneur principal de Chelsea, Alonso, a agi avec détermination. Le technicien espagnol a choisi d’intégrer le vétéran anglais à son jeune effectif avant la nouvelle saison de Premier League.
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Éloges pour la stratégie de transferts d'Alonso
Fortune s'est montré très élogieux à l'égard du récent mercato de Chelsea, soulignant la réflexion stratégique derrière les dernières recrues d'Alonso. Chelsea a également obtenu la signature du milieu expérimenté Jordan Henderson cet été.
« Xabi Alonso a réalisé de bonnes recrues pour Chelsea cet été, mais j'aurais aimé voir Danny Welbeck retourner à Manchester United », a-t-il déclaré, comme le rapporte Metro.
« En recrutant Welbeck et Jordan Henderson, il veut faire venir des leaders pour montrer le bon exemple, ce dont vous avez besoin dans un club comme Chelsea, surtout après l'expérience qu'Alonso a vécue au Real Madrid. »
Apporter du leadership à Stamford Bridge
Alonso a pris les commandes à Stamford Bridge en cherchant à insuffler une mentalité de gagnant après une période difficile pour le club. Fortune estime que le technicien a correctement identifié un net manque de leadership au sein du vestiaire actuel de Chelsea. L'ancien vainqueur de la Premier League pense que les arrivées de Welbeck et Henderson régleront instantanément ce problème précis.
« Il a regardé le vestiaire de Chelsea, a senti qu'il lui manquait quelque chose, et a fait venir des joueurs avec les bonnes personnalités et l'expérience nécessaire pour faire la différence, comme Henderson et Welbeck », a expliqué Fortune. « Ce ne sont pas seulement de très, très grands joueurs, mais aussi de grands professionnels. »
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Chelsea se prépare pour l’ouverture contre Fulham
Avec leurs nouveaux joueurs d'expérience désormais intégrés à l'effectif, Chelsea est pleinement concentré sur la prochaine campagne de Premier League. Le club londonien voudra absolument faire bien mieux que sa très décevante 10e place de la saison dernière.
L'équipe remaniée d'Alonso affrontera son rival de l'ouest londonien Fulham lors de son très attendu match d'ouverture en championnat le 24 août. Quant à Welbeck et Henderson, ils espéreront justifier immédiatement la confiance de leur entraîneur. Ils ont pour mission de ramener Chelsea dans le haut du classement de la Premier League.
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