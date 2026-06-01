Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, reconnaît qu’il espérait posséder un palmarès plus fourni à ce stade de son aventure mancunienne. Âgé de 31 ans et fraîchement désigné meilleur joueur de la saison en Premier League, le milieu portugais a bien soulevé deux coupes nationales depuis son arrivée, mais il demeure avide des plus grands titres du football.

« Évidemment, j’aurais aimé en remporter davantage ; ce n’est pas tout à fait ce que j’avais espéré pour moi-même et pour le club », a déclaré Fernandes à ESPN. « Mais j’ai passé de très bons moments. Nous avons réussi à atteindre plusieurs finales ; nous en avons remporté certaines, d’autres non. Mais mon objectif a toujours été de remporter les plus grandes compétitions, et la Premier League en fait partie. Je garde ce rêve en moi, et j’espère le réaliser. »