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« J’aurais aimé en remporter davantage » : Bruno Fernandes fait le point sur les trophées de Manchester United alors que le capitaine des Red Devils, auteur de performances record, continue de croire au titre de Premier League
Fernandes revient sur les trophées remportés à Old Trafford
Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, reconnaît qu’il espérait posséder un palmarès plus fourni à ce stade de son aventure mancunienne. Âgé de 31 ans et fraîchement désigné meilleur joueur de la saison en Premier League, le milieu portugais a bien soulevé deux coupes nationales depuis son arrivée, mais il demeure avide des plus grands titres du football.
« Évidemment, j’aurais aimé en remporter davantage ; ce n’est pas tout à fait ce que j’avais espéré pour moi-même et pour le club », a déclaré Fernandes à ESPN. « Mais j’ai passé de très bons moments. Nous avons réussi à atteindre plusieurs finales ; nous en avons remporté certaines, d’autres non. Mais mon objectif a toujours été de remporter les plus grandes compétitions, et la Premier League en fait partie. Je garde ce rêve en moi, et j’espère le réaliser. »
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À la poursuite de l'élite de la Ligue des champions
Après une seconde partie de saison 2025-2026 marquée par un net regain de forme, Manchester United a décroché la troisième place et s'est ainsi assuré un retour en Ligue des champions. Pour Bruno Fernandes, ce retour parmi l'élite européenne est crucial, tant pour le prestige du club que pour ses propres ambitions, lui qui figure parmi les meilleurs milieux de terrain créatifs au monde.
« La Ligue des champions est la compétition phare, celle où l’on croise les plus grands clubs européens », rappelle Fernandes. « J’ai à cœur d’y participer, d’évoluer à ce niveau, d’affronter les meilleurs et de prouver que je peux leur tenir tête. »
L'influence de Michael Carrick
L’optimisme qui règne actuellement à Old Trafford est largement dû à la nomination de Michael Carrick. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur par intérim après le départ de Ruben Amorim en janvier, avant d’être confirmé dans ses fonctions en mai, fort de douze victoires en seize matchs. Fernandes lui attribue le mérite d’avoir redonné un nouvel élan à un groupe en quête d’identité.
« Il a insufflé une énergie très positive au groupe et s’est montré constamment optimiste, car nous traversions une période de transition sur le plan de l’encadrement, ce qui est toujours délicat pour une équipe », a expliqué Fernandes. « Il a proposé de nouvelles idées et un style de jeu différent, ce qui a permis à certains joueurs de retrouver un rôle de protagonistes. Cela a porté ses fruits, comme le prouvent les résultats. Nous espérons poursuivre sur cette lancée. »
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L'héritage historique de Bruno
Fernandes s'est officiellement inscrit dans la légende de la Premier League en battant le record du plus grand nombre de passes décisives en une seule saison. Le capitaine de Manchester United a accumulé 21 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026, effaçant ainsi le record de 20 passes détenu jusqu’alors par la légende d’Arsenal Thierry Henry (2002-2003) et le meneur de jeu de Manchester City Kevin De Bruyne (2019-2020). Ce jalon historique le place au sommet des plus grands créateurs de l’histoire du championnat.
Arrivé à Old Trafford en janvier 2020, le « Magnifico » portugais a depuis fait preuve d’une constance et d’une endurance impressionnantes. Il a disputé 327 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot mancunien, s’imposant comme un pilier du club. Au total, il a directement participé à 215 buts : 107 réalisations et 108 passes décisives.