Rooney a analysé la saison mitigée de Liverpool, qu’il impute une nouvelle fois aux performances des deux superstars Virgil van Dijk (34 ans) et Mohamed Salah (33 ans). « Le plus difficile pour un joueur, c’est de comprendre qu’on n’est plus au niveau qu’on avait autrefois », explique l’ancien attaquant, aujourd’hui âgé de 40 ans. Il en a fait l’expérience en 2016, lorsque United a recruté Zlatan Ibrahimović : « Je ne jouais plus, mais je voulais encore jouer, alors j’ai changé de club. Je l’ai accepté. »

Comme Rooney, qui avait alors rejoint Everton, Salah devrait quitter Liverpool cet été. En revanche, le capitaine Virgil van Dijk semble prêt à rester. Le verdict de Rooney est sans appel : « Depuis le début de la saison, je le répète : l’âge finit par rattraper tout le monde et, à un moment donné, les jambes ne suivent plus. Je pense que c’est ce qui est arrivé à Salah et que van Dijk n’est plus le même joueur qu’avant. Ce sont pourtant des leaders dans le vestiaire, ce qui empêche les autres de prendre le relais. »

Sous contrat jusqu’en 2027, le capitaine néerlandais devrait rester, même si Rooney rappelle, avec une pointe d’avertissement : « On a souvent vu des joueurs rester trop longtemps. »