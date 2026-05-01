Rooney, qui a marqué en Premier League sous les couleurs du FC Everton, le rival historique de Liverpool, et de Manchester United au cours de sa carrière, a déclaré à propos de l’entraîneur des Reds, dont le succès perdure depuis plusieurs années : « Klopp est le seul entraîneur de Liverpool pour lequel j’aurais pu dire que j’aurais adoré jouer sous ses ordres. Mais bien sûr, pas pour Liverpool. »
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« J’aurais adoré jouer pour lui » : une légende de l’attaque aurait aimé marquer des buts sous les ordres de Jürgen Klopp
Rooney a ensuite établi une comparaison avec Arne Slot, le successeur de Klopp. Ce dernier a succédé à l'Allemand à l'été 2024, a remporté d'emblée le championnat de Premier League avec le LFC, mais fait aujourd'hui l'objet de critiques parfois virulentes en raison de sa deuxième saison décevante. « J’ai déjà dit qu’Arne Slot n’avait pas l’aura de Klopp », a déclaré Rooney. « Ce que Klopp apportait, simplement en se promenant dans un restaurant avec une bouteille de bière, c’est ce que les gens de Liverpool apprécient. »
L’ancien mentor du BVB a passé neuf ans sur le banc des Reds, remportant notamment le championnat d’Angleterre et la Ligue des champions. Après avoir quitté volontairement la Mersey et pris une longue pause, l’homme de 58 ans occupe désormais le poste de directeur mondial du football chez Red Bull.
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Rooney constate une baisse de niveau chez van Dijk et Salah.
Rooney a analysé la saison mitigée de Liverpool, qu’il impute une nouvelle fois aux performances des deux superstars Virgil van Dijk (34 ans) et Mohamed Salah (33 ans). « Le plus difficile pour un joueur, c’est de comprendre qu’on n’est plus au niveau qu’on avait autrefois », explique l’ancien attaquant, aujourd’hui âgé de 40 ans. Il en a fait l’expérience en 2016, lorsque United a recruté Zlatan Ibrahimović : « Je ne jouais plus, mais je voulais encore jouer, alors j’ai changé de club. Je l’ai accepté. »
Comme Rooney, qui avait alors rejoint Everton, Salah devrait quitter Liverpool cet été. En revanche, le capitaine Virgil van Dijk semble prêt à rester. Le verdict de Rooney est sans appel : « Depuis le début de la saison, je le répète : l’âge finit par rattraper tout le monde et, à un moment donné, les jambes ne suivent plus. Je pense que c’est ce qui est arrivé à Salah et que van Dijk n’est plus le même joueur qu’avant. Ce sont pourtant des leaders dans le vestiaire, ce qui empêche les autres de prendre le relais. »
Sous contrat jusqu’en 2027, le capitaine néerlandais devrait rester, même si Rooney rappelle, avec une pointe d’avertissement : « On a souvent vu des joueurs rester trop longtemps. »
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Les étapes de la carrière professionnelle de Wayne Rooney
Période Club Matchs Buts Passes décisives Titres 2002–2004 Everton FC 70 17 5 0 2004-2017 Manchester United 559 253 143 18 2017-2018 Everton FC 40 11 3 0 2018-2020 D.C. United 52 25 14 0 2020-2021 Derby County 35 7 3 0