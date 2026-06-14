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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

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« J’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours aussi bête » : Jürgen Klopp présente ses excuses au sélectionneur national Julian Nagelsmann pour une remarque « lancée sans réfléchir »

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Allemagne
Allemagne vs Curaçao
J. Nagelsmann

Jürgen Klopp, ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool, a présenté ses excuses à Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, après un commentaire qu’il a qualifié de « stupide ».

Jeudi, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, Jürgen Klopp, consultant pour MagentaTV, avait créé l’événement en déclarant à propos de la sélection allemande : « Heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe… pour l’instant. Pour l’instant. » Son collègue Thomas Müller avait alors ajouté, en riant : « Kloppo, on n’est qu’en juin ! Toi, tu es déjà en septembre. » 

Si la boutade visait à souligner la pression qui pèse sur le sélectionneur, elle a provoqué un tollé. D’anciens internationaux comme Stefan Effenberg et Andreas Möller ont ainsi dénoncé sur Sport1 un « faux pas » manquant de respect. « C’est inacceptable, un manque de respect », a jugé Möller. 

  • Après la victoire 7-1 de l’équipe nationale allemande contre Curaçao, Klopp a pris la parole alors que l’interview de Nagelsmann était déjà terminée : « Il nous faut encore un peu de temps. Puisque nous avons tant parlé de l’équipe, Thomas et moi, nous nous sentons aussi comme faisant partie du groupe, officieusement. Nous sommes de votre côté », a-t-il affirmé en s’adressant au sélectionneur national.

    « J’ai déjà trouvé le mot tabou de l’année : c’est “encore”. J’aurais pu me frapper la bouche pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé par inadvertance et ça n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain – et je suis toujours aussi bête », a-t-il déclaré avec autocritique.

    L’ancien entraîneur a ensuite coupé court à la digression, tandis que Nagelsmann écoutait sans commenter. « Nous sommes entièrement de votre côté. Nous ne ferons rien qui puisse perturber le déroulement du tournoi », a-t-il conclu.

    L’Allemagne poursuivra le tournoi samedi (22 h) avec son deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, avant d’affronter l’Équateur jeudi 25 juin (22 h).

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