« J’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours aussi bête » : Jürgen Klopp présente ses excuses au sélectionneur national Julian Nagelsmann pour une remarque « lancée sans réfléchir »

Jeudi, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, Jürgen Klopp, consultant pour MagentaTV, avait créé l’événement en déclarant à propos de la sélection allemande : « Heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe… pour l’instant. Pour l’instant. » Son collègue Thomas Müller avait alors ajouté, en riant : « Kloppo, on n’est qu’en juin ! Toi, tu es déjà en septembre. »
Si la boutade visait à souligner la pression qui pèse sur le sélectionneur, elle a provoqué un tollé. D’anciens internationaux comme Stefan Effenberg et Andreas Möller ont ainsi dénoncé sur Sport1 un « faux pas » manquant de respect. « C’est inacceptable, un manque de respect », a jugé Möller.