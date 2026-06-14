« J’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours aussi bête » : Jürgen Klopp présente ses excuses au sélectionneur national Julian Nagelsmann pour une remarque « lancée sans réfléchir »

Après la victoire 7-1 de l’équipe nationale allemande contre Curaçao, Klopp a pris la parole alors que l’interview de Nagelsmann était déjà terminée : « Il nous faut encore un peu de temps. Puisque nous avons tant parlé de l’équipe, Thomas et moi, nous nous sentons aussi comme faisant partie du groupe, officieusement. Nous sommes de votre côté », a-t-il affirmé en s’adressant au sélectionneur national.

« J’ai déjà trouvé le mot tabou de l’année : c’est “encore”. J’aurais pu me frapper la bouche pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé par inadvertance et ça n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain – et je suis toujours aussi bête », a-t-il déclaré avec autocritique.

L’ancien entraîneur a ensuite coupé court à la digression, tandis que Nagelsmann écoutait sans commenter. « Nous sommes entièrement de votre côté. Nous ne ferons rien qui puisse perturber le déroulement du tournoi », a-t-il conclu.

L’Allemagne poursuivra le tournoi samedi (22 h) avec son deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, avant d’affronter l’Équateur jeudi 25 juin (22 h).