Après la victoire 7-1 de l'équipe nationale allemande contre Curaçao, Klopp a pris la parole alors que l'interview avec Nagelsmann était déjà terminée : « Il nous faut encore un peu de temps. Puisque nous avons tant parlé de l'équipe : Thomas et moi, nous nous sentons aussi comme faisant partie de l'équipe, officieusement. Nous sommes de votre côté », a-t-il affirmé en s'adressant au sélectionneur national.

« J’ai déjà trouvé le mot tabou de l’année : c’est “encore”. J’aurais pu me frapper la bouche pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé comme ça, sans réfléchir, et ça n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain – et je suis toujours aussi bête », a-t-il déclaré sur un ton autocritique.

L’ancien entraîneur a ensuite coupé court à la digression, tandis que Nagelsmann écoutait sans commenter. « Nous sommes entièrement de votre côté. Nous ne ferons rien qui puisse perturber le déroulement du tournoi », a-t-il conclu.

L’Allemagne poursuivra le tournoi samedi (22 h) avec son deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, puis affrontera l’Équateur jeudi 25 juin (22 h).