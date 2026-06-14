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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Daniel Buse

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« J’aurai 59 ans après-demain et je suis toujours aussi bête » : Jürgen Klopp présente ses excuses à Julian Nagelsmann, le sélectionneur national, pour une remarque « lancée sans réfléchir »

Coupe du monde
Allemagne
Allemagne vs Curaçao
J. Nagelsmann

Jürgen Klopp, ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool, a présenté ses excuses à Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, pour un commentaire « stupide ».

Jeudi, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, Jürgen Klopp, consultant pour MagentaTV, avait créé l’événement en déclarant à propos de la sélection allemande : « Heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe… pour l’instant. Pour l’instant. » Son collègue Thomas Müller avait alors ajouté, dans un éclat de rire : « Kloppo, on n’est qu’en juin ! Toi, tu es déjà en septembre. » 

Si la boutade a fait mouche, elle a aussi provoqué un tollé : plusieurs observateurs, dont les anciens internationaux Stefan Effenberg et Andreas Möller, ont dénoncé sur Sport1 un « faux pas » manquant de respect. « C’est inacceptable, un manque de respect », a jugé Möller. 

  • Après la victoire 7-1 de l'équipe nationale allemande contre Curaçao, Klopp a pris la parole alors que l'interview avec Nagelsmann était déjà terminée : « Il nous faut encore un peu de temps. Puisque nous avons tant parlé de l'équipe : Thomas et moi, nous nous sentons aussi comme faisant partie de l'équipe, officieusement. Nous sommes de votre côté », a-t-il affirmé en s'adressant au sélectionneur national.

    « J’ai déjà trouvé le mot tabou de l’année : c’est “encore”. J’aurais pu me frapper la bouche pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé comme ça, sans réfléchir, et ça n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain – et je suis toujours aussi bête », a-t-il déclaré sur un ton autocritique.

    L’ancien entraîneur a ensuite coupé court à la digression, tandis que Nagelsmann écoutait sans commenter. « Nous sommes entièrement de votre côté. Nous ne ferons rien qui puisse perturber le déroulement du tournoi », a-t-il conclu.

    L’Allemagne poursuivra le tournoi samedi (22 h) avec son deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, puis affrontera l’Équateur jeudi 25 juin (22 h).

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