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« J’attendrai de voir » : Jurgen Klopp brise le silence sur les 115 charges retenues contre Manchester City et de potentiels titres de Premier League attribués rétrospectivement
Klopp s’exprime sur le nuage financier au-dessus de Manchester City
Klopp a enfin livré son point de vue sur les accusations financières de longue date visant Manchester City. Le géant de la Premier League fait face à ce qui a été décrit comme la crise la plus importante de l'histoire de l'élite, alors qu'une commission indépendante examine 115 violations graves présumées des règles financières sur la période 2009-2018.
S'exprimant avant le match de l'Allemagne contre la Serbie jeudi, Klopp a été interrogé sur cette affaire qui tient le football anglais en haleine. « Bien sûr que j'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je ne peux qu'attendre et voir », a déclaré Klopp aux journalistes dans un rire caractéristique, prenant ainsi ses distances avec la polémique.
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Le respect pour Guardiola reste intact
Alors que la procédure judiciaire se poursuit à huis clos, Klopp n’a pas tardé à réaffirmer son admiration pour le niveau de jeu fixé par Pep Guardiola et son équipe. Durant ses neuf années passées à Anfield, l’Allemand a affronté Manchester City à 25 reprises en tant qu’entraîneur de Liverpool, signant 10 victoires et sept matches nuls au fil de leur intense rivalité.
« J’ai énormément de respect pour Pep Guardiola et le style de jeu de City ; ils ont pratiqué un football fantastique et ont été un adversaire de tout premier plan pour nous », a noté Klopp, tout en maintenant le respect professionnel qui a toujours existé entre les deux icônes. Il a ensuite précisé qu’il n’avait aucune implication dans la procédure judiciaire, déclarant : « Si des sanctions sont prononcées, cela n’a rien à voir avec moi ; j’attendrai de voir. Je suis loin de préparer un titre ou quoi que ce soit de ce genre. »
Contenu sur les succès de Liverpool
L'une des issues hypothétiques les plus commentées de l'affaire Manchester City est la possibilité de sanctions rétroactives, qui pourraient inclure le retrait de titres. Lors de son illustre passage dans le Merseyside, Klopp a mené Liverpool au titre de Premier League 2019-2020 et au sacre en Ligue des champions 2018-2019, parmi plusieurs autres grands trophées, mais il reste catégorique : d'éventuelles révisions administratives ne changeront pas sa fierté vis-à-vis de ces réussites.
L'Allemand a souligné que les souvenirs des batailles sur le terrain ont plus de valeur qu'une modification des livres des records. « Je suis absolument en paix avec ce que nous avons accompli à Liverpool. Nous nous sommes battus dur sur le terrain. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet », a-t-il ajouté.
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Fermer la porte au débat financier
Les commentaires de Klopp laissent entendre qu’il n’a aucune envie de se plonger dans les complexités des règles de profitabilité et de viabilité de la Premier League, ni dans la nature précise des 115 charges. Confronté à un début difficile dans son nouveau rôle de sélectionneur de l’Allemagne, après un match nul 1-1 contre les Pays-Bas et une défaite 1-0 face à la Grèce lors de ses deux premiers matches de Ligue des nations, le technicien de 59 ans reste entièrement concentré sur ses responsabilités avec la sélection nationale plutôt que sur ses anciennes batailles sur la scène nationale.
« Je ne connais pas les détails [des infractions financières] et cela ne m’intéresse pas », a conclu Klopp, coupant court à de nouvelles questions sur le sujet.
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