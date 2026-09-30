Klopp a enfin livré son point de vue sur les accusations financières de longue date visant Manchester City. Le géant de la Premier League fait face à ce qui a été décrit comme la crise la plus importante de l'histoire de l'élite, alors qu'une commission indépendante examine 115 violations graves présumées des règles financières sur la période 2009-2018.

S'exprimant avant le match de l'Allemagne contre la Serbie jeudi, Klopp a été interrogé sur cette affaire qui tient le football anglais en haleine. « Bien sûr que j'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je ne peux qu'attendre et voir », a déclaré Klopp aux journalistes dans un rire caractéristique, prenant ainsi ses distances avec la polémique.