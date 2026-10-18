Alexander Isak a fêté son retour de blessure en inscrivant le but décisif avec sang-froid, permettant à Liverpool de renverser Brentford, réduit à neuf, et de s’imposer 2-1. De retour dans le onze de départ au Gtech Community Stadium après avoir manqué les derniers matches, l’attaquant suédois a parachevé avec Victor Munoz la remontée des siens en seconde période.

Liverpool était mené à la pause après un but de la tête de Keane Lewis-Potter, avant l’expulsion de Yehor Yarmoliuk pour comportement violent.

Isak a frappé à 20 minutes de la fin, faisant preuve de réflexes aiguisés dans une surface de réparation bondée pour offrir trois points précieux à Liverpool.