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« J’attendais mon heure ! » : Alexander Isak révèle son état d’esprit au moment d’inscrire le but de la victoire de Liverpool dans un dénouement spectaculaire
Isak signe son retour en inscrivant le but décisif dans l’ouest de Londres
Alexander Isak a fêté son retour de blessure en inscrivant le but décisif avec sang-froid, permettant à Liverpool de renverser Brentford, réduit à neuf, et de s’imposer 2-1. De retour dans le onze de départ au Gtech Community Stadium après avoir manqué les derniers matches, l’attaquant suédois a parachevé avec Victor Munoz la remontée des siens en seconde période.
Liverpool était mené à la pause après un but de la tête de Keane Lewis-Potter, avant l’expulsion de Yehor Yarmoliuk pour comportement violent.
Isak a frappé à 20 minutes de la fin, faisant preuve de réflexes aiguisés dans une surface de réparation bondée pour offrir trois points précieux à Liverpool.
- Mark Pain
Le Suédois revient sur un moment crucial de concentration
S’exprimant après le match, Isak a expliqué que sa concentration totale lui avait permis de concrétiser sa seule occasion franche. « Très heureux de la victoire », a déclaré Isak aux médias du club. « C’est un terrain difficile, et cette équipe est difficile à affronter, surtout à l’extérieur. »
« Nous savions que ce serait un combat, un match un peu brouillon, et il est important de l’emporter dans ce genre de rencontres. »
« C’était surtout une question de concentration, parce que je n’ai pas eu beaucoup d’occasions », a ajouté Isak. « J’attendais en quelque sorte mon moment, et c’était celui-là. »
L’attaquant s’adapte à une défense regroupée après un carton rouge
Isak a souligné que le bloc bas de Brentford, après l'expulsion de Yarmoliuk, exigeait de réagir vite dans les espaces réduits. « J'ai simplement essayé de contrôler le ballon et de conclure le plus vite possible. Heureusement, il est entré », a-t-il expliqué.
« Quand ils se retrouvent à dix, ils protègent évidemment un peu plus leur but, donc il n'y a pas beaucoup d'espaces pour jouer. »
« Il faut être prêt quand l'occasion se présente. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer, mais nous progressons. »
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Liverpool monte en puissance avant son retour sur la scène européenne
La contribution décisive d’Isak a constitué la réponse parfaite après sa brève absence sur blessure.
L’équipe d’Andoni Iraola va désormais se reconcentrer sur ses échéances européennes et se préparer à recevoir Villarreal mardi soir.
Cette victoire permet à Liverpool de poursuivre sa progression au classement de la Premier League, alors que les options au sein de l’effectif continuent de se renforcer.
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