« J'assume ma responsabilité. » La star du FC Barcelone apparaît dévastée après sa participation à la surprenante défaite en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid

Peu après le coup de sifflet final, le défenseur central, pur produit de la Masia, a assumé sans détour sa responsabilité dans la défaite sur les réseaux sociaux. Il a reconnu la gravité de son erreur tout en appelant ses coéquipiers à rester unis avant le match retour à Madrid.

« Un seul geste a déterminé le match et la double confrontation », a-t-il écrit sur Instagram. « C’est le football et j’assume la responsabilité du résultat. Il reste encore un long chemin à parcourir dans cette double confrontation, et nous sommes plus unis que jamais : nous formons une famille et nous l’avons toujours montré. Nous allons aller de l’avant, avec effort et détermination, et nous n’abandonnerons jamais. »