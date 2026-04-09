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« J'assume ma responsabilité. » La star du FC Barcelone apparaît dévastée après sa participation à la surprenante défaite en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid
Le carton rouge change la donne
Le match 100 % espagnol a basculé à la 43^e minute au Camp Nou. L’Atlético a lancé une contre-attaque fulgurante et Cubarsi a fauché Giuliano Simeone juste à la limite de la surface de réparation, déclenchant une séquence d’événements décisifs. L’arbitre Istvan Kovacs a d’abord sorti le carton jaune, puis, après consultation du VAR et une vérification vidéo minutieuse, a jugé que Cubarsi était le dernier défenseur. Sanction immédiate : un carton rouge direct, réduisant l’équipe de Hansi Flick à dix hommes juste avant la mi-temps.
Cubarsi rompt enfin le silence
Peu après le coup de sifflet final, le défenseur central, pur produit de la Masia, a assumé sans détour sa responsabilité dans la défaite sur les réseaux sociaux. Il a reconnu la gravité de son erreur tout en appelant ses coéquipiers à rester unis avant le match retour à Madrid.
« Un seul geste a déterminé le match et la double confrontation », a-t-il écrit sur Instagram. « C’est le football et j’assume la responsabilité du résultat. Il reste encore un long chemin à parcourir dans cette double confrontation, et nous sommes plus unis que jamais : nous formons une famille et nous l’avons toujours montré. Nous allons aller de l’avant, avec effort et détermination, et nous n’abandonnerons jamais. »
Alvarez punit une erreur des Blaugrana
Les conséquences de cette faute ont été immédiates et lourdes. Sur le coup franc qui a suivi, Alvarez a réalisé un exploit individuel en envoyant un tir enroulé précis dans la lucarne, donnant ainsi l'avantage aux visiteurs. La situation s'est aggravée pour les locaux en deuxième mi-temps lorsque Sorloth a doublé l'avance de l'équipe de Diego Simeone. Le but du Norvégien a permis à l'Atlético de rentrer au Metropolitano avec une confortable avance de 2-0.
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Et maintenant ?
Flick devra aborder le match retour sans l'un de ses jeunes défenseurs les plus fiables. Malgré plusieurs occasions créées par Lamine Yamal et Marcus Rashford avant l'expulsion, l'inefficacité offensive du Barça l'a laissé au bord de l'élimination européenne.
Les Blaugranas vont désormais se recentrer sur le derby catalan face à l’Espanyol en Liga, où ils occupent toujours solidement la première place, avec sept points d’avance sur le Real Madrid. Ensuite, les hommes de Flick auront l’occasion de remonter la pente lors du match retour contre l’Atlético, programmé la semaine prochaine.