Rooney estime que Gyokeres est un atout majeur dans la course d’Arsenal vers un doublé historique – titre national et européen – cette saison. Les Gunners veulent mettre fin à 22 ans d’attente pour le sacre en Premier League tout en briguant la gloire en Ligue des champions. L’attaquant a rejoint le club londonien cet été pour 64 millions de livres sterling, en provenance du Sporting CP.

Après un début d’adaptation laborieux en Angleterre, l’attaquant a retrouvé son instinct de buteur et joue un rôle de plus en plus déterminant dans le système offensif des Gunners. Avec 21 réalisations toutes compétitions confondues, l’international suédois rejoint ainsi les légendes Thierry Henry et Ian Wright au club très fermé des joueurs d’Arsenal ayant atteint la barre des 20 buts lors de leur première saison.