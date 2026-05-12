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« J’apprécie vraiment ce joueur », déclare Wayne Rooney, pour qui Viktor Gyokeres est l’une des « principales raisons » expliquant pourquoi Arsenal se trouve à la veille d’un historique doublé Premier League-Ligue des champions
Rooney souligne l'impact de Gyokeres dans la course au titre d'Arsenal
Rooney estime que Gyokeres est un atout majeur dans la course d’Arsenal vers un doublé historique – titre national et européen – cette saison. Les Gunners veulent mettre fin à 22 ans d’attente pour le sacre en Premier League tout en briguant la gloire en Ligue des champions. L’attaquant a rejoint le club londonien cet été pour 64 millions de livres sterling, en provenance du Sporting CP.
Après un début d’adaptation laborieux en Angleterre, l’attaquant a retrouvé son instinct de buteur et joue un rôle de plus en plus déterminant dans le système offensif des Gunners. Avec 21 réalisations toutes compétitions confondues, l’international suédois rejoint ainsi les légendes Thierry Henry et Ian Wright au club très fermé des joueurs d’Arsenal ayant atteint la barre des 20 buts lors de leur première saison.
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Rooney explique pourquoi il porte l'attaquant d'Arsenal en si haute estime
Invité de l’émission « The Overlap EFL Fan Debate » sur SkyBet, Wayne Rooney a réitéré son soutien indéfectible à Gyokeres, malgré les critiques formulées plus tôt dans la saison.
« Je l’ai répété tout au long de la saison, et j’ai été critiqué pour cela, mais je l’apprécie vraiment », a déclaré Rooney. « Ce qu’il apporte à cette équipe d’Arsenal, c’est sa capacité à fixer les défenseurs. Il les contraint à travailler, à reculer, et à exploiter les couloirs. »
« Récemment, on a vu que cela créait davantage d’espace pour Eberechi Eze et Bukayo Saka. Si un ou les deux centraux doivent sortir sur lui, et que le latéral doit alors se replier, un changement de côté rapide laisse un boulevard derrière. »
Pourquoi Gyokeres pourrait être la pièce manquante du puzzle d’Arsenal
Bien qu’il pointe à 16 unités d’Erling Haaland (Manchester City) au classement des buteurs, Gyokeres reçoit les louanges des observateurs pour sa valeur tactique. Selon Rooney, cette influence pourrait s’avérer décisive dans la course aux grands titres d’Arsenal.
« Ces dernières semaines, il l’a encore démontré : si Arsenal remporte le championnat et la Ligue des champions, il en sera l’un des principaux artisans, car c’est précisément là qu’Arsenal a péché ces dernières années », a-t-il ajouté.
- AFP
Arsenal aborde des semaines décisives dans la course au titre et en Ligue des champions
Arsenal n'est plus qu'à deux victoires de son premier titre de Premier League depuis 22 ans. Les Gunners concluront la saison par la réception de Burnley à l'Emirates Stadium, puis un déplacement à Crystal Palace. Au-delà de la course au championnat, ils affronteront le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions le 30 mai à Budapest, où Gyokeres pourra couronner une première saison remarquée en Angleterre.