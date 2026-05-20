Klopp a quitté prématurément le FC Liverpool à l’été 2024 pour prendre une pause. Début 2025, il a été nommé directeur sportif chez Red Bull. Depuis, les rumeurs d’un retour sur le banc ne cessent de circuler. Son nom a été cité au Real Madrid, le club le plus titré d’Espagne, et, à plus long terme, pour prendre les rênes de la sélection allemande.

L’intéressé a systématiquement démenti ces rumeurs, assurant ne pas avoir l’intention de retrouver le banc d’un club ou d’une sélection. Sans toutefois fermer définitivement la porte à un retour. « Il n’envisage pas de reprendre un poste d’entraîneur dans l’immédiat, mais peut-être dans trois, quatre ou cinq ans », a précisé Arnault.

Dans l’immédiat, Klopp sera également consultant télévisé pour la Coupe du monde sur MagentaSport. Son contrat avec Red Bull court jusqu’en décembre 2029.

De son côté, le Paris FC se prépare pour sa deuxième saison en Ligue 1. Promu, il a conclu l’exercice précédent à la onzième place grâce à un excellent sprint final. Au printemps, le club était encore dangereusement proche de la zone de relégation. L’entraîneur de la promotion, Stéphane Gili, a alors été remercié après cinq matchs sans victoire et remplacé par l’ancien coach du PSG, Antoine Kombouaré. Un changement payant : lors des douze dernières rencontres, le Paris FC n’a concédé que deux défaites et a grimpé de quatre places au classement.