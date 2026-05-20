Arnault, PDG de Christian Dior SE et l’un des hommes les plus riches du monde, a déclaré sans détour lors de l’émission « After Foot » sur RMC qu’il serait ravi de voir l’ancien entraîneur à succès de Liverpool occuper le poste d’entraîneur principal de son club : « Si nous nous qualifions pour la Ligue des champions, j’adorerais convaincre Jürgen Klopp de nous rejoindre et de prendre les rênes de notre équipe. »
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« J'aimerais vraiment convaincre Jürgen Klopp de nous rejoindre » : le président du club rêve ouvertement de l'ancien entraîneur de Liverpool
Promu en Ligue 1 il y a un an, le Paris FC est propriété de la famille Arnault, dont la fortune se compte en milliards, et Red Bull détient aussi des parts. Klopp, en tant que directeur mondial du football chez le géant autrichien des boissons gazeuses, est donc également lié au club.
Grâce à son solide potentiel financier, le club de la capitale pourrait bientôt postuler pour une place en Ligue des champions. Bernard Arnault a ainsi confié à propos de Klopp : « Qui ne rêve pas d'avoir Jürgen Klopp, avec son caractère enjoué et son génie footballistique ? Tôt ou tard, nous rêvons tous de l'avoir. »
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Jürgen Klopp a officiellement prolongé son contrat à long terme avec Red Bull.
Klopp a quitté prématurément le FC Liverpool à l’été 2024 pour prendre une pause. Début 2025, il a été nommé directeur sportif chez Red Bull. Depuis, les rumeurs d’un retour sur le banc ne cessent de circuler. Son nom a été cité au Real Madrid, le club le plus titré d’Espagne, et, à plus long terme, pour prendre les rênes de la sélection allemande.
L’intéressé a systématiquement démenti ces rumeurs, assurant ne pas avoir l’intention de retrouver le banc d’un club ou d’une sélection. Sans toutefois fermer définitivement la porte à un retour. « Il n’envisage pas de reprendre un poste d’entraîneur dans l’immédiat, mais peut-être dans trois, quatre ou cinq ans », a précisé Arnault.
Dans l’immédiat, Klopp sera également consultant télévisé pour la Coupe du monde sur MagentaSport. Son contrat avec Red Bull court jusqu’en décembre 2029.
De son côté, le Paris FC se prépare pour sa deuxième saison en Ligue 1. Promu, il a conclu l’exercice précédent à la onzième place grâce à un excellent sprint final. Au printemps, le club était encore dangereusement proche de la zone de relégation. L’entraîneur de la promotion, Stéphane Gili, a alors été remercié après cinq matchs sans victoire et remplacé par l’ancien coach du PSG, Antoine Kombouaré. Un changement payant : lors des douze dernières rencontres, le Paris FC n’a concédé que deux défaites et a grimpé de quatre places au classement.
Les étapes de Jürgen Klopp en tant qu’entraîneur principal
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