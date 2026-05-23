« J’aimerais vraiment aider West Ham à rester en Premier League », déclare David Moyes, qui assure que son équipe d’Everton fera tout pour battre Tottenham et obtenir un résultat susceptible d’envoyer les Spurs en Championship

L’entraîneur d’Everton a exprimé son souhait de voir son ancien club éviter la relégation, tout en rappelant que ses obligations à Merseyside priment. Avant ce déplacement crucial dans le nord de Londres, Moyes a déclaré : « J’adorerais maintenir West Ham en Premier League si je le peux. Mais il est plus important que je permette à Everton de terminer dans la première moitié du classement et que nous essayions de gagner quelques millions de livres supplémentaires grâce à notre place au classement, ce qui est essentiel. Souvent, on ne se rend compte de sa position au classement que lorsqu’on prend du recul, cinq ou six ans plus tard. »