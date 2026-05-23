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« J’aimerais vraiment aider West Ham à rester en Premier League », déclare David Moyes, qui assure que son équipe d’Everton fera tout pour battre Tottenham et obtenir un résultat susceptible d’envoyer les Spurs en Championship
La capitale retient son souffle : le spectre de la relégation plane
Dimanche, Everton se rendra dans le nord de Londres pour affronter Tottenham, 17e au classement, qui ne devance West Ham, occupant la dernière place de relégation, que de deux points. Si les Spurs n'ont besoin que d'un seul point pour assurer leur maintien, leurs faiblesses chroniques pourraient être mises à nu par une équipe d'Everton qui vise une place lucrative dans la première moitié du classement. Cette finale décisive coïncide avec la rencontre entre West Ham et Leeds United, un match que les Huddersfielders doivent absolument remporter pour espérer échapper in extremis à la relégation.
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Moyes vise le maintien de son ancien club
L’entraîneur d’Everton a exprimé son souhait de voir son ancien club éviter la relégation, tout en rappelant que ses obligations à Merseyside priment. Avant ce déplacement crucial dans le nord de Londres, Moyes a déclaré : « J’adorerais maintenir West Ham en Premier League si je le peux. Mais il est plus important que je permette à Everton de terminer dans la première moitié du classement et que nous essayions de gagner quelques millions de livres supplémentaires grâce à notre place au classement, ce qui est essentiel. Souvent, on ne se rend compte de sa position au classement que lorsqu’on prend du recul, cinq ou six ans plus tard. »
Les liens avec Claret
À 63 ans, l’Écossais entretient un lien affectif profond avec les Hammers, qu’il a entraînés à deux reprises entre novembre 2017 et juin 2024. Son deuxième mandat a été marqué par un triomphe continental historique : il a en effet mené West Ham au titre de la Ligue Europa Conférence après avoir battu la Fiorentina 2-1 à Prague le 7 juin 2023. Sa priorité immédiate reste toutefois de conclure la saison en beauté avec Everton, même si le club de Merseyside traverse actuellement une série de six matchs sans victoire.
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Examen final
Les hommes de Moyes aborderont un véritable test historique ce week-end : ils n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs 16 dernières sorties en Premier League sur la pelouse de Tottenham. Dans le même temps, des Spurs en perte de vitesse doivent à tout prix éviter de revivre le scénario noir de la dernière journée de la saison passée, conclue par une défaite 4-1 contre Brighton. Une fois la rencontre terminée, les projecteurs basculeront vers les sélections nationales, alors que la planète football se prépare pour la prochaine Coupe du monde.