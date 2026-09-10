Branislav Racko
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« J’aimerais tout copier ! » : pourquoi Yaya Touré a été laissé admiratif par le PSG après la démolition 6-1
Touré réagit à la lourde défaite européenne
L'entraîneur principal du Slovan Bratislava, Yaya Touré, a salué la domination absolue du Paris Saint-Germain après la défaite 6-1 de son équipe au Parc des Princes. Le champion d'Europe en titre a lancé la défense de son titre avec une prestation éclatante, laissant l'ancien milieu de terrain de Manchester City admiratif devant sa structure tactique.
Malgré l'ampleur du score, Touré a insisté sur le fait que ses joueurs n'avaient aucun regret après avoir affronté un effectif comptant dix nommés au Ballon d'Or.
Le match avait également une importance personnelle, puisque Touré est devenu le premier entraîneur africain à diriger un match de phase finale de la Ligue des champions.
- ZUMA Press Wire
Un ancien milieu de terrain veut copier la machine PSG
S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, Toure a couvert d’éloges l’entraîneur du PSG Luis Enrique ainsi que l’effectif qu’il a constitué. Il a décrit le club de la capitale comme un ensemble complet, capable de faire mal à ses adversaires dans toutes les zones du terrain.
L’entraîneur ivoirien a reconnu que l’écart entre les deux équipes était considérable, soulignant que ses joueurs avaient tout donné face à une opposition supérieure.
« J’aimerais tout copier de ce PSG, a déclaré Toure. C’est une machine, en défense, au milieu, en attaque, ils sont complets. On ne peut pas les presser. Ils se connaissent bien, ce n’est pas facile, ils vous font mal. »
La performance de Dembele qualifiée de cauchemar
Toure a été interrogé à plusieurs reprises au sujet d'Ousmane Dembele, qui a martyrisé le Slovan Bratislava avec deux buts et deux passes décisives. L'entraîneur a plaisanté sur la prestation explosive de l'ailier, soulignant que Dembele avait atteint son pic de forme au pire moment possible pour son équipe.
Il a reconnu qu'affronter un joueur du calibre de Dembele représentait un apprentissage essentiel pour son équipe en pleine progression.
« Dembele ? C'est ma déception de ce soir, a plaisanté Toure. J'ai vu ses deux ou trois derniers matches, et il n'était pas en forme, mais ce soir il nous a vraiment fait mal. C'est un joueur fantastique. »
- Getty Images Sport
Le pionnier revient sur une soirée historique
Malgré ce résultat difficile, Touré a pris du recul sur la portée plus large de ce moment, celui d’entrer dans l’histoire en tant qu’entraîneur africain pionnier sur la plus grande scène européenne. Il a souligné l’énorme travail nécessaire pour atteindre ce niveau, tout en prédisant que le PSG jouera encore le trophée.
Le Slovan Bratislava tourne désormais son attention vers ses derniers matches de la phase de ligue, avec l’objectif d’appliquer les leçons tactiques apprises à Paris.
« Paris est l’une des meilleures équipes que nous affronterons », a conclu Touré. « Ils nous ont respectés et ont joué avec tout leur cœur. »
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