L'entraîneur principal du Slovan Bratislava, Yaya Touré, a salué la domination absolue du Paris Saint-Germain après la défaite 6-1 de son équipe au Parc des Princes. Le champion d'Europe en titre a lancé la défense de son titre avec une prestation éclatante, laissant l'ancien milieu de terrain de Manchester City admiratif devant sa structure tactique.

Malgré l'ampleur du score, Touré a insisté sur le fait que ses joueurs n'avaient aucun regret après avoir affronté un effectif comptant dix nommés au Ballon d'Or.

Le match avait également une importance personnelle, puisque Touré est devenu le premier entraîneur africain à diriger un match de phase finale de la Ligue des champions.