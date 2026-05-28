Formé à la Roma, Calafiori n’a pas eu l’occasion de s’imposer lors de son premier passage dans le club de son enfance. Devenu champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des champions contre le PSG, le défenseur de 24 ans admet nourrir un sentiment d’inachevé.

S’exprimant au micro du Corriere della Sera, le défenseur a fait part de ses ambitions à long terme : « Je suis heureux ici aujourd’hui, mais j’ai laissé quelque chose d’inachevé à la Roma. J’ai très peu joué pour ce club alors que j’étais très jeune. J’aimerais y retourner. Pas tout de suite, mais tôt ou tard. »