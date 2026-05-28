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« J’aimerais revenir, j’ai encore de l’inachevé à Rome », déclare Riccardo Calafiori, défenseur d’Arsenal, au sujet de son ancien club, la Roma
Un dossier reste ouvert dans la capitale italienne.
Formé à la Roma, Calafiori n’a pas eu l’occasion de s’imposer lors de son premier passage dans le club de son enfance. Devenu champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des champions contre le PSG, le défenseur de 24 ans admet nourrir un sentiment d’inachevé.
S’exprimant au micro du Corriere della Sera, le défenseur a fait part de ses ambitions à long terme : « Je suis heureux ici aujourd’hui, mais j’ai laissé quelque chose d’inachevé à la Roma. J’ai très peu joué pour ce club alors que j’étais très jeune. J’aimerais y retourner. Pas tout de suite, mais tôt ou tard. »
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Suivre les Giallorossi à distance
Malgré son succès dans le nord de Londres, Calafiori reste un fervent supporter du club où tout a commencé. Il continue de suivre de près les performances de la Roma, notamment depuis sa qualification pour la Ligue des champions sous la houlette de Gian Piero Gasperini.
Interrogé sur la possibilité que la Roma reproduise le projet dans lequel il a évolué à Arsenal, Calafiori s’est dit confiant en la nouvelle ère qui s’ouvre dans la capitale italienne. « Je ne sais pas si la Roma peut devenir le nouvel Arsenal, mais je suis très heureux qu’elle ait fait confiance à Gasperini. Je les soutiens toujours. J’espère qu’ils retrouveront bientôt le niveau que j’ai connu enfant », a-t-il expliqué.
Des liens solides avec ses anciens coéquipiers
Son attachement aux Giallorossi va bien au-delà du simple suivi des matchs : Calafiori entretient en effet des contacts réguliers avec plusieurs cadres actuels du vestiaire romain. De quoi laisser la porte grande ouverte à un éventuel retour sous le maillot giallorosso.
L’international italien confirme qu’il reste en contact avec plusieurs cadres du vestiaire. « Je suis ravi de ce qu’ils ont accompli. J’ai parlé à Mancini, Cristante et Pellegrini. Certains m’ont même écrit pour mon anniversaire, donc nous avons gardé le contact », ajoute Calafiori.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la quête de gloire en Ligue des champions.
Même si un retour nostalgique en Serie A paraît très probable à terme, ce scénario n’est pas d’actualité à court terme. Mikel Arteta voit en ce défenseur au sens technique affûté un maillon structurel indispensable à son effectif à l’Emirates, et Calafiori se concentre pour l’instant sur la consolidation de sa place dans l’histoire du club. Déjà sacré champion de Premier League, il n’est plus qu’à 90 minutes d’un doublé historique, alors que les Gunners s’apprêtent à défier le PSG lors de la finale très attendue de samedi.