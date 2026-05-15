« J’aimerais beaucoup échanger longuement avec lui après une telle période » : Jamal Musiala se dit nostalgique de ses anciens coéquipiers du FC Bayern

Depuis son retour, Musiala reconnaît avoir traversé « de bonnes phases et parfois des phases moins bonnes, ce qui est tout à fait normal ». Il sait qu’il lui reste « encore du chemin à parcourir ». « Mais si je compare ce à quoi je m’attendais il y a quelques mois et où j’en suis aujourd’hui, je suis très, très satisfait. »

Concernant l’avenir et la Coupe du monde avec l’équipe nationale allemande, il assure que « la patience est la chose la plus importante. Pour moi, c’est simple : il ne faut pas trop penser à l’avenir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui compte pour moi maintenant, c’est de faire de petits pas. »

Il a également salué les progrès de son coéquipier Michael Olise, avec qui il a déjà évolué chez les jeunes à Chelsea : « Il a franchi un cap dans tous les aspects de son jeu, c’est un plaisir à voir. Pour moi, il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la saison. »