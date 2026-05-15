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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Nino Duit

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« J’aimerais beaucoup échanger longuement avec lui après une telle période » : Jamal Musiala se dit nostalgique de ses anciens coéquipiers du FC Bayern

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Thomas Müller

Jamal Musiala regrette le départ de Thomas Müller : en rejoignant les Vancouver Whitecaps l’été dernier, l’icône munichoise a laissé un vide au FC Bayern.

« Son charisme et son énergie nous manquent déjà », a affirmé Musiala dans un entretien accordé à Sky. Entre 2020 et 2025, les deux joueurs ont évolué ensemble au sein de l’équipe première du FC Bayern, tissant des liens étroits malgré la concurrence : le jeune international allemand a progressivement pris la place de son aîné de 14 ans. « Il m’a beaucoup aidé à mes débuts et m’a donné de précieux conseils au fil du temps », ajoute Musiala. « Je suis heureux d’avoir pu jouer avec lui pendant tant d’années. »

  • L’attaquant de 23 ans a traversé une période délicate. Lors du quart de finale du Mondial des clubs face au Paris Saint-Germain l’été dernier – match qui marquait aussi la 756e et dernière sortie de Müller sous les couleurs du FC Bayern –, il s’est fracturé le péroné et a dû rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son retour s’est révélé laborieux, et l’international allemand a même dû de nouveau déclarer forfait. Lors des demi-finales de la Ligue des champions contre le PSG, il est resté discret. 

    De son point de vue, Müller serait actuellement un interlocuteur idéal : « J'aimerais beaucoup discuter avec lui après une telle période. »

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  • FC Bayern : Jamal Musiala encense Michael Olise

    Depuis son retour, Musiala reconnaît avoir traversé « de bonnes phases et parfois des phases moins bonnes, ce qui est tout à fait normal ». Il sait qu’il lui reste « encore du chemin à parcourir ». « Mais si je compare ce à quoi je m’attendais il y a quelques mois et où j’en suis aujourd’hui, je suis très, très satisfait. »

    Concernant l’avenir et la Coupe du monde avec l’équipe nationale allemande, il assure que « la patience est la chose la plus importante. Pour moi, c’est simple : il ne faut pas trop penser à l’avenir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui compte pour moi maintenant, c’est de faire de petits pas. »

    Il a également salué les progrès de son coéquipier Michael Olise, avec qui il a déjà évolué chez les jeunes à Chelsea : « Il a franchi un cap dans tous les aspects de son jeu, c’est un plaisir à voir. Pour moi, il est l’un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la saison. »

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