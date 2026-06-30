Getty Images Sport
Traduit par
« J'aimerais beaucoup continuer » : Julian Nagelsmann refuse de démissionner de son poste de sélectionneur de l'Allemagne après une élimination « amère » de la Coupe du monde face à un Paraguay « ultra-défensif »
Le sélectionneur allemand exclut toute démission après cette élimination surprise.
L'Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale après avoir perdu aux tirs au but contre le Paraguay à Boston. Malgré cette sortie prématurée, Nagelsmann a fermement indiqué qu'il n'envisageait pas de démissionner. Le sélectionneur allemand a déclaré qu'il était prêt à rester en poste si la DFB maintenait sa confiance en lui, tout en assumant les critiques qui suivront cette défaite.
- AFP
Nagelsmann s'exprime sur son avenir et les performances de l'Allemagne
Après la rencontre, Nagelsmann a analysé l’élimination de l’Allemagne et évoqué son avenir. Reconnaissant la déception, il a toutefois exclu toute démission.
« Je ne suis pas du genre à prendre la fuite », a déclaré Nagelsmann, cité par The Guardian. « Ce n’est pas la première fois que cela arrive, et il y a certaines choses qui doivent changer après ce qu’on a vu aujourd’hui. Mais si la DFB souhaite que je reste, je resterai.
Je connais les rouages du football, je sais comment fonctionne ce milieu. Je sais que beaucoup de gens voudront que je parte, mais j’aimerais beaucoup continuer si la fédération de football le souhaite. »
Le soutien de la DFB redonne espoir à Nagelsmann
Nagelsmann a confirmé avoir déjà échangé avec les responsables de la DFB après l’élimination de l’Allemagne. Aucune décision n’est encore actée quant à son avenir, mais il a souligné que ces discussions étaient constructives plutôt que précipitées.
« Ils m’ont parlé avec douceur, ils m’ont réconforté ; ils ne vont pas me proposer une prolongation de contrat deux minutes après ma défaite. Ils ne vont pas m’en parler juste après la défaite », a-t-il admis.
« Si l’on faisait un sondage aujourd’hui en Allemagne, les gens ne parleraient pas de moi en bien. Mais dans le football, on gagne parfois et on perd parfois, ça a toujours été comme ça. Nous n’avons pas vraiment fait grand-chose dans ce tournoi pour que les gens se réjouissent, mais je suis convaincu que nous aurions pu faire mieux.
« Je ne suis pas certain que tout le monde en Allemagne souhaite que je reste à la tête de la Mannschaft. Le match a été très difficile, car l’adversaire a joué très bas. Nous n’avons pas assez produit. Sortir de la Coupe du monde après avoir affronté le Paraguay, c’est amer. Quand on ne marque pas assez, ça ne passe pas. C’est douloureux. »
- Getty Images Sport
L'Allemagne attend une décision concernant l'avenir de Nagelsmann
L'avenir de Nagelsmann est désormais entre les mains de la DFB, qui doit décider si elle poursuit le projet actuel après la campagne décevante de l'Allemagne lors de la Coupe du monde. Conscient que l'opinion publique peut lui être défavorable, le sélectionneur a toutefois fait savoir qu'il était prêt à rester à la tête de l'équipe si la fédération maintenait son soutien.