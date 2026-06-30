« J'aimerais beaucoup continuer » : Julian Nagelsmann refuse de démissionner de son poste de sélectionneur de l'Allemagne après une élimination « amère » de la Coupe du monde face à un Paraguay « ultra-défensif »

Nagelsmann a confirmé avoir déjà échangé avec les responsables de la DFB après l’élimination de l’Allemagne. Aucune décision n’est encore actée quant à son avenir, mais il a souligné que ces discussions étaient constructives plutôt que précipitées.

« Ils m’ont parlé avec douceur, ils m’ont réconforté ; ils ne vont pas me proposer une prolongation de contrat deux minutes après ma défaite. Ils ne vont pas m’en parler juste après la défaite », a-t-il admis.

« Si l’on faisait un sondage aujourd’hui en Allemagne, les gens ne parleraient pas de moi en bien. Mais dans le football, on gagne parfois et on perd parfois, ça a toujours été comme ça. Nous n’avons pas vraiment fait grand-chose dans ce tournoi pour que les gens se réjouissent, mais je suis convaincu que nous aurions pu faire mieux.

« Je ne suis pas certain que tout le monde en Allemagne souhaite que je reste à la tête de la Mannschaft. Le match a été très difficile, car l’adversaire a joué très bas. Nous n’avons pas assez produit. Sortir de la Coupe du monde après avoir affronté le Paraguay, c’est amer. Quand on ne marque pas assez, ça ne passe pas. C’est douloureux. »