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« J’aime le football et Barcelone ! » : Gabriel Jesus livre un message émouvant après des débuts de rêve au Barça à la suite de son départ d’Arsenal pour 10 M€
Des débuts de rêve à Mestalla
Officiellement arrivé au FC Barcelone il y a tout juste une semaine, Jesus n’a pas tardé à se faire remarquer en Catalogne. L’attaquant de 29 ans a pris place sur le banc pour le déplacement à Valence, avant d’entrer en jeu à la 80e minute en remplacement de Pedri. Au moment où Jesus a foulé la pelouse, l’équipe de Flick menait déjà de quatre buts, ce qui a permis à la nouvelle recrue de découvrir la Liga sans pression.
La transition a été fulgurante pour l’ancien joueur de Manchester City, dont le transfert n’a été finalisé que le jour de la clôture du mercato. Le FC Barcelone s’est attaché ses services pour un montant de 10 M€ plus des bonus liés aux performances, en lui offrant un contrat de trois ans pour mener l’attaque. Après le coup de sifflet final, Jesus n’a pas pu cacher son émotion face à ce moment marquant. « Faire mes débuts avec ce maillot me rend tellement heureux », a-t-il déclaré aux médias du club.
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Condition physique et adaptation
Si l’enthousiasme autour de ses débuts était évident, Jesus s’est aussi montré réaliste quant à sa condition physique actuelle. L’attaquant a traversé une période difficile avec les blessures au cours des 18 derniers mois, notamment un grave problème au ligament croisé antérieur subi en 2025, qui a perturbé ses dernières saisons à Arsenal.
« Je me sens bien physiquement, mais j’ai besoin de retrouver plus de rythme de match. Je suis très heureux des minutes que j’ai eues », a-t-il expliqué en donnant des nouvelles de son état. L’attaquant sait qu’il devra être progressivement intégré au onze de départ, en particulier compte tenu de la haute intensité exigée par le dispositif tactique de Flick.
Il a ensuite ajouté : « Physiquement, je me sens bien, même si je suis encore en train de retrouver ma condition de match. Plus j’aurai de minutes, mieux je me sentirai. Je suis vraiment très heureux pour ces débuts et pour la victoire. »
Les éloges sur le style offensif de Flick
La performance de Barcelone à Mestalla était une déclaration d’intention, et Jesus n’a pas tardé à louer la qualité de ses nouveaux coéquipiers. Le Barça a joué avec une fluidité et un réalisme clinique auxquels Valence n’a tout simplement pas pu faire face.
« Nous avons une très grande équipe, pleine de qualité, et nous jouons un beau football », a remarqué Jesus. Il a ensuite affirmé son affection pour le club, une déclaration qui ne manquera pas de le rendre encore plus populaire auprès des Culers. « J’aime le football et j’aime Barcelone. C’est comme ça que j’aime jouer. Cela me rend très heureux », a-t-il dit.
L’attaquant a conclu ses réactions d’après-match en exposant sa détermination à saisir chaque opportunité que lui offrira le staff technique.
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Un pari calculé pour Deco
D’un point de vue de direction, la signature de Jesus représente un pari important mais calculé pour le directeur sportif Deco. Le club s’est retrouvé dans une position difficile après avoir perdu à la fois Robert Lewandowski et Ferran Torres durant le mercato estival, laissant un vide dans les positions offensives axiales.
À 10 M€, l’opération est considérée en interne comme une bonne affaire, à condition que le service médical puisse garder le Brésilien sur le terrain. Son expérience des grands trophées remportés et sa familiarité avec les systèmes de pressing haut en font un choix naturel pour l’ère du « Flickball » qui déferle actuellement sur le Camp Nou.
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