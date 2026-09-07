Officiellement arrivé au FC Barcelone il y a tout juste une semaine, Jesus n’a pas tardé à se faire remarquer en Catalogne. L’attaquant de 29 ans a pris place sur le banc pour le déplacement à Valence, avant d’entrer en jeu à la 80e minute en remplacement de Pedri. Au moment où Jesus a foulé la pelouse, l’équipe de Flick menait déjà de quatre buts, ce qui a permis à la nouvelle recrue de découvrir la Liga sans pression.

La transition a été fulgurante pour l’ancien joueur de Manchester City, dont le transfert n’a été finalisé que le jour de la clôture du mercato. Le FC Barcelone s’est attaché ses services pour un montant de 10 M€ plus des bonus liés aux performances, en lui offrant un contrat de trois ans pour mener l’attaque. Après le coup de sifflet final, Jesus n’a pas pu cacher son émotion face à ce moment marquant. « Faire mes débuts avec ce maillot me rend tellement heureux », a-t-il déclaré aux médias du club.