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« J’aime beaucoup son profil à gauche » - Le sélectionneur de la France Zinedine Zidane tranche le débat sur le capitanat de Kylian Mbappe et révèle ses plans tactiques
Plans tactiques et capitanat confirmés
Zidane a officiellement entamé son mandat, en annonçant vendredi sa première liste de 23 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations. Selon RMC Sport, le nouveau sélectionneur a confirmé que Mbappe conservera le brassard de capitaine sous sa direction.
Cependant, le sélectionneur a laissé entendre que l’attaquant pourrait ne pas jouer en pointe. En évoquant la polyvalence de la star au sein d’un groupe remanié comptant cinq joueurs sans sélection, Zidane a affirmé que l’avant-centre est à l’aise sur tout le front de l’attaque, tout en révélant sa propre préférence. « Il est capable de jouer aux trois postes. Il l’a dit lui-même », a expliqué Zidane lors de sa conférence de presse. « Moi, par exemple, je l’aime beaucoup à gauche. »
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Exigences défensives pour le capitaine
Au-delà des ajustements de poste, Zidane a été interrogé sur Mbappé et ses contributions défensives, un sujet fréquemment débattu depuis son récent transfert. Le Real Madrid a fait l’objet de critiques en Espagne concernant le repli défensif de ses attaquants, et un journaliste a soulevé le manque perçu d’investissement défensif. Zidane a rapidement balayé ces critiques et a exposé ses attentes envers son capitaine et le reste de l’équipe.
« C’est un faux sujet, un faux débat, il faudra le gérer comme tous les autres joueurs, a affirmé Zidane. Quand nous n’aurons pas le ballon, il faudra faire des efforts. Ce ne sera pas un problème pour Kylian. »
Éviter les projecteurs politiques
La conférence de presse a également abordé des sujets extra-sportifs, notamment l’élection présidentielle française de 2027 et la récente polémique impliquant Mbappe, qui a refusé de porter dans son intégralité un t-shirt de soutien aux habitants de Ceuta.
Zidane a fermement refusé d’entrer sur le terrain politique ou de partager publiquement ses convictions personnelles. « Je vais me consacrer à cette tâche, sélectionneur de l’équipe de France », a déclaré Zidane. « Cependant, j’ai des convictions comme tout le monde, je suis un citoyen. Quant à les partager... Chacun fait comme il veut, mais moi, je vais essayer de me consacrer à cette tâche. » Le sélectionneur reste strictement concentré sur le football.
- AFP
La France se prépare à une nouvelle ère
La France lancera l’ère Zidane le 25 septembre avec un déplacement à Kocaeli pour affronter la Turquie en Ligue A. Après ce premier test, la sélection se rendra à Bruxelles pour y défier la Belgique seulement trois jours plus tard. Les supporters observeront de près si Mbappe est aligné sur l’aile gauche et comment cette équipe de France remaniée s’adapte aux nouvelles exigences défensives.
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