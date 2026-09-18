Zidane a officiellement entamé son mandat, en annonçant vendredi sa première liste de 23 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations. Selon RMC Sport, le nouveau sélectionneur a confirmé que Mbappe conservera le brassard de capitaine sous sa direction.

Cependant, le sélectionneur a laissé entendre que l’attaquant pourrait ne pas jouer en pointe. En évoquant la polyvalence de la star au sein d’un groupe remanié comptant cinq joueurs sans sélection, Zidane a affirmé que l’avant-centre est à l’aise sur tout le front de l’attaque, tout en révélant sa propre préférence. « Il est capable de jouer aux trois postes. Il l’a dit lui-même », a expliqué Zidane lors de sa conférence de presse. « Moi, par exemple, je l’aime beaucoup à gauche. »