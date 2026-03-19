« J'ai vu les flammes des bombes qui tombaient » : Michail Antonio dévoile la réalité « terrifiante » de la guerre en Iran après avoir finalisé son transfert au Qatar

Malgré le choc initial, Antonio a finalement fait ses débuts avec Al Sailiya la semaine dernière, disputant un peu plus de 70 minutes lors d'une défaite 4-0 contre Al Duhail. Cependant, la réalité de la situation sécuritaire s'est à nouveau imposée lors d'un récent match contre Al Shahaniya. La rencontre a été interrompue pendant 19 minutes, les joueurs ayant été évacués du terrain à la suite du déclenchement des sirènes d'alerte à travers Doha.

Ce fut l'un des trois matchs de la Qatar Stars League interrompus ce soir-là après le déclenchement d'une alerte nationale d'urgence à 21 h 51, heure locale. Antonio s'est depuis dit plus rassuré maintenant que la menace immédiate a été écartée, déclarant : « Je n'ai jamais vécu de situation de folie ici, c'est pourquoi je me sens tout à fait en sécurité ici... cela me rassure de savoir que je vais bien ici et que je suis en sécurité. »







