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« J'ai vu les flammes des bombes qui tombaient » : Michail Antonio dévoile la réalité « terrifiante » de la guerre en Iran après avoir finalisé son transfert au Qatar
Des débuts difficiles au Qatar
L'attaquant chevronné a décrit les scènes poignantes dont il a été témoin depuis la fenêtre de son hôtel alors que le conflit s'intensifiait. « Le jour où je devais faire mes débuts, ça a été une journée effrayante : j'entendais les bombes et l'hôtel tremblait, c'était terrifiant », a déclaré Antonio à talkSPORT. « J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les flammes des bombes s'élever ; c'est le seul jour où j'ai eu peur. »
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Matchs interrompus par des alertes d'urgence
Malgré le choc initial, Antonio a finalement fait ses débuts avec Al Sailiya la semaine dernière, disputant un peu plus de 70 minutes lors d'une défaite 4-0 contre Al Duhail. Cependant, la réalité de la situation sécuritaire s'est à nouveau imposée lors d'un récent match contre Al Shahaniya. La rencontre a été interrompue pendant 19 minutes, les joueurs ayant été évacués du terrain à la suite du déclenchement des sirènes d'alerte à travers Doha.
Ce fut l'un des trois matchs de la Qatar Stars League interrompus ce soir-là après le déclenchement d'une alerte nationale d'urgence à 21 h 51, heure locale. Antonio s'est depuis dit plus rassuré maintenant que la menace immédiate a été écartée, déclarant : « Je n'ai jamais vécu de situation de folie ici, c'est pourquoi je me sens tout à fait en sécurité ici... cela me rassure de savoir que je vais bien ici et que je suis en sécurité. »
Déception suite au départ de West Ham
Antonio s'est également confié sur son départ de West Ham, qu'il a quitté en tant que meilleur buteur de l'histoire du club en Premier League, avec 83 buts en 323 matches. Il a affirmé que Graham Potter, qui avait pris les rênes des Hammers peu après l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie en décembre 2024, tenait absolument à se séparer de lui dans le cadre d'une refonte de l'effectif.
« J'ai eu l'impression que c'était surtout Graham Potter qui poussait à cela. J'ai l'impression qu'il essayait simplement de se débarrasser de l'ancien régime... il s'est débarrassé de beaucoup de joueurs expérimentés comme moi, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, des joueurs qui avaient plus d'influence dans les vestiaires », a déclaré Antonio. Potter a ensuite été limogé par le club londonien en septembre de l'année suivante.
Surmonter les blessures et l'ego
Avant de partir au Moyen-Orient, Antonio a traversé une période difficile, cherchant à se faire une place dans une nouvelle équipe en Angleterre. Il a admis avoir dû « ravaler sa fierté » lors des essais, après que des transferts potentiels à Brentford et Leicester aient échoué en raison de doutes quant à sa condition physique. « J'ai toujours les qualités que j'avais en Premier League ces dix dernières années », a déclaré Antonio à BBC Sport. « Ça se voit, car tous les entraîneurs me proposaient un contrat dès que je m'entraînais avec eux. »
L'international jamaïcain a finalement opté pour un contrat à court terme au Qatar après avoir été convaincu par son coéquipier en sélection nationale, Mason Holgate. Revenant sur le feuilleton de son statut de joueur libre, il a ajouté : « Mon agent m'a dit : "Tu vas devoir t'entraîner, prouver ta condition physique". J’ai dû ravaler ma fierté – c’est comme ça que je me suis retrouvé à Brentford. Je me suis entraîné avec eux pendant deux semaines. » Antonio a finalement trouvé sa place à Al Sailiya, où il poursuit sa carrière loin des projecteurs anglais.
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