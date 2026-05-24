Getty Images Sport
Traduit par
« J'ai vu beaucoup de venin » : Antonio Conte confirme son départ de Naples en raison d'un manque d'« unité » et s'exprime sur les rumeurs concernant le poste de sélectionneur de l'Italie
Conte dénonce une atmosphère « toxique »
Après la victoire 1-0 de Naples sur l’Udinese lors de la dernière journée de Serie A, Conte a livré un constat sans détour sur les raisons de son départ imminent. Malgré le Scudetto conquis avec les Partenopei en 2024-2025, l’ex-mentor de Chelsea et des Spurs a reconnu que l’environnement du club s’était dégradé au point de compromettre sa mission.
Il a déclaré : « À Naples, j’ai échoué sur un point : je n’ai pas réussi à créer une véritable cohésion au sein du club, et sans cela, il est difficile de rivaliser avec les autres équipes. J’ai constaté trop de venin et ceux qui le répandent sont des ratés. Naples n’a pas besoin de ratés, de gens qui cherchent à être aimés ; il a besoin de personnes sérieuses qui aiment vraiment le club, comme le supporter qui paie son billet. Ces éléments négatifs devraient rester à l’écart car ils sont nuisibles. J’ai échoué sur ce point et j’ai compris que je ne parviendrais jamais à resserrer les rangs. Or c’était fondamental à mes yeux, alors j’ai baissé les bras. »
- Getty Images
La décision a été prise il y a un mois.
Le départ de l’entraîneur n’a pas été décidé sur un coup de tête à l’issue de la Serie A, Naples ayant terminé deuxième derrière l’Inter, large vainqueur du championnat. Conte a expliqué qu’il avait mûri sa décision plusieurs semaines auparavant, estimant que le projet ne répondait plus à ses critères personnels de réussite et de professionnalisme.
Il a ajouté : « Après Bologne, j’ai ressenti des situations qui ne me plaisaient pas, et même là, il faut du cran pour dire les choses. Je n’ai jamais connu de saisons anonymes et je n’en connaîtrai jamais. J’étais également prêt à me retirer ; il est certain que certaines recrues ne s’étaient pas intégrées au groupe existant et qu’une dynamique très difficile s’était installée, qu’il fallait signaler. J’ai appelé le président il y a un mois, je ne voulais plus rien savoir et je lui ai dit : “En vertu de l’amitié qui nous lie, je sens que mon parcours ici touche à sa fin”. La décision venait de moi. »
Réactions et déclarations de Guardiola sur l’Italie
Sans surprise, la disponibilité de Conte a immédiatement relancé les spéculations autour du poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne. L’entraîneur a toutefois rapidement écarté l’hypothèse d’un deuxième mandat chez les Azzurri, tout en s’interrogeant sur l’ambition et les moyens de la FIGC, qui pourrait pourtant s’offrir un technicien de renom comme Pep Guardiola, libre depuis l’annonce de son départ de Manchester City.
« Il n’y a absolument rien entre moi et la Fédération italienne pour que je devienne sélectionneur de l’Italie. Rien pour l’instant. Nous verrons bien par la suite », a tranché Conte. « Il n’y a même pas encore de président à la Fédération… mais laissez-moi vous dire une chose : l’Italie est-elle prête à engager un entraîneur de premier plan ? J’ai lu des articles sur Pep Guardiola. Si je devais citer un nom, je dirais Pep. Mais ont-ils les moyens de le faire ? Il est trop tôt pour le dire. Je n’ai aucun accord pour l’instant. »
- Getty Images Sport
De Laurentiis respecte cette décision.
Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a rejoint son entraîneur sortant en salle de presse pour confirmer qu’il espérait toujours un revirement de Conte, tout en précisant qu’il fallait désormais regarder vers l’avenir. Le patron des Partenopei s’est dit confiant dans les fondations de l’équipe malgré le départ imminent de son coach.
« Il peut toujours changer d’avis, je lui ai donc fait part de ma disponibilité. Demain après-midi, il me confirmera que les dés sont jetés, puis nous agirons et verrons quelle est la meilleure solution pour Naples. N’oubliez pas que nous disposons d’une trentaine de joueurs compétents ; ainsi, avec très peu de nouveaux renforts, l’équipe sera extrêmement compétitive, même face à nos adversaires », a déclaré De Laurentiis.