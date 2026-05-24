« J'ai vu beaucoup de venin » : Antonio Conte confirme son départ de Naples en raison d'un manque d'« unité » et s'exprime sur les rumeurs concernant le poste de sélectionneur de l'Italie

Après la victoire 1-0 de Naples sur l’Udinese lors de la dernière journée de Serie A, Conte a livré un constat sans détour sur les raisons de son départ imminent. Malgré le Scudetto conquis avec les Partenopei en 2024-2025, l’ex-mentor de Chelsea et des Spurs a reconnu que l’environnement du club s’était dégradé au point de compromettre sa mission.

Il a déclaré : « À Naples, j’ai échoué sur un point : je n’ai pas réussi à créer une véritable cohésion au sein du club, et sans cela, il est difficile de rivaliser avec les autres équipes. J’ai constaté trop de venin et ceux qui le répandent sont des ratés. Naples n’a pas besoin de ratés, de gens qui cherchent à être aimés ; il a besoin de personnes sérieuses qui aiment vraiment le club, comme le supporter qui paie son billet. Ces éléments négatifs devraient rester à l’écart car ils sont nuisibles. J’ai échoué sur ce point et j’ai compris que je ne parviendrais jamais à resserrer les rangs. Or c’était fondamental à mes yeux, alors j’ai baissé les bras. »







