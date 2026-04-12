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« J'ai un plan ! » - Diego Simeone assume sans détour d'avoir opéré DIX changements dans le onze de l'Atlético Madrid, juste avant la finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone
Un pari tactique en vue de l'Europe
Malgré la défaite 2-1 face à Séville, Diego Simeone a affiché un état d’esprit combatif en conférence de presse. L’entraîneur de l’Atlético a privilégié la fraîcheur physique de son effectif en vue du match à domicile contre le Barça cette semaine, laissant au repos la plupart de ses cadres au profit de jeunes issus du centre de formation et d’éléments peu utilisés. Interrogé sur une éventuelle priorité accordée à la scène européenne, l’Argentin a répondu : « La rencontre face à Séville s’est jouée sur l’efficacité. Nous avons un plan, il peut réussir ou échouer, mais je ne m’en écarterai pas. J’ai un plan. »
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Faire confiance à la nouvelle génération
Malgré le manque d’expérience de ses joueurs confirmés, l’entraîneur s’est dit satisfait des performances des débutants et des jeunes, capables de résister à la pression du stade Ramón Sánchez-Pizjuán. « Je le répète : l’âge n’a aucune importance pour moi », a déclaré Simeone à la presse. « Il y a des joueurs qui comprennent le jeu et d’autres non. Je pense que nous avons très bien rivalisé. Nous avons eu une possession de balle trop statique à mon goût ; j’aurais préféré que nous soyons plus directs. Je pense que nous aurions pu égaliser. Je suis satisfait de la manière dont ils s’en sont sortis. On ne sait jamais quand ces occasions se représenteront et il faut être prêt. »
Comment les joueurs ont-ils réagi à l’adversité à Séville ?
Malmenée d’entrée et menée au score, l’équipe remaniée a rapidement concédé l’ouverture du score à Séville. Pourtant, la réaction des joueurs, portés par un esprit « cholismo » visiblement ancré chez les jeunes éléments, a permis de revenir dans la partie. « Menés 1-0 dès les premières minutes sur une action qui aurait pu être mieux maîtrisée, nous risquions de plonger dans une rencontre difficile, mais ce scénario n’a pas eu lieu », a analysé Simeone. « Nous nous sommes repris grâce aux garçons et à leur combativité, et cela me rend heureux. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers le Metropolitano.
Après la parenthèse sévillane, tous les regards se tournent vers le retour de l’Atlético face au Barça au Metropolitano, où les Colchoneros défendront leur avantage de 2-0 acquis à l’aller. Grâce à cette large rotation, des cadres comme Antoine Griezmann et Koke aborderont la rencontre continentale en pleine fraîcheur. Simeone a par ailleurs tenu à saluer le comportement de jeunes éléments tels qu’Ameyda, dont les performances dans l’adversité devraient lui ouvrir davantage de perspectives au sein du groupe. « Il est très fort, il n’a pas besoin de messages. Il sait ce qu’est ce match », a conclu l’entraîneur argentin.