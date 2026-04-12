« J'ai un plan ! » - Diego Simeone assume sans détour d'avoir opéré DIX changements dans le onze de l'Atlético Madrid, juste avant la finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone

Malgré le manque d’expérience de ses joueurs confirmés, l’entraîneur s’est dit satisfait des performances des débutants et des jeunes, capables de résister à la pression du stade Ramón Sánchez-Pizjuán. « Je le répète : l’âge n’a aucune importance pour moi », a déclaré Simeone à la presse. « Il y a des joueurs qui comprennent le jeu et d’autres non. Je pense que nous avons très bien rivalisé. Nous avons eu une possession de balle trop statique à mon goût ; j’aurais préféré que nous soyons plus directs. Je pense que nous aurions pu égaliser. Je suis satisfait de la manière dont ils s’en sont sortis. On ne sait jamais quand ces occasions se représenteront et il faut être prêt. »